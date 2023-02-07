|1
|2
|3
|4
|Final
|Grandview
|2
|4
|4
|4
|14
|Sullivan
|15
|8
|12
|12
|47
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Grandview
|13-12
|1-4
|905/36
|859/34
|Sullivan
|9-11
|1-2
|866/35
|822/33
People are also reading…
|Grandview
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Savannah Patterson (#2, 5-5, G, Sr.)
|6
|3-4
|0-1
|0
|0
|Lexi Walker (#33, 5-8, F, Jr.)
|4
|2-4
|0
|0-1
|0
|Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, C, Sr.)
|2
|1-6
|0-3
|0
|0
|Anna Sorianini (#15, 5-7, G, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|1
|Grandview
|Individual stats Have not been reported.