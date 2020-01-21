Box: Sullivan 75, Perryville 27
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Box: Sullivan 75, Perryville 27

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1234Final
Perryville685827
Sullivan2912191575
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Perryville6-41-0483/48428/43
Sullivan14-10-0763/76484/48
Perryville
Individual stats Have not been reported.
SullivanPtsFG3FGFTFL
Mallory Shetley (#15, For, Sr.)227-72-32-20
Rylee Denbow (#21, Gua, So.)141-14-704
Kya Harbour (#10, Gua, Sr.)141-14-802
Hanna Johanning (#22, Gua, Jr.)111-43-800
Porscha Polanowski (#23, Gua, Sr.)81-32-201
Olivia Witt (#4, Gua, Fr.)602-202
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