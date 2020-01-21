Box: Sullivan 75, Perryville 27

|1
|2
|3
|4
|Final
|Perryville
|6
|8
|5
|8
|27
|Sullivan
|29
|12
|19
|15
|75
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Perryville
|6-4
|1-0
|483/48
|428/43
|Sullivan
|14-1
|0-0
|763/76
|484/48
|Perryville
|Individual stats Have not been reported.
|Sullivan
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mallory Shetley (#15, For, Sr.)
|22
|7-7
|2-3
|2-2
|0
|Rylee Denbow (#21, Gua, So.)
|14
|1-1
|4-7
|0
|4
|Kya Harbour (#10, Gua, Sr.)
|14
|1-1
|4-8
|0
|2
|Hanna Johanning (#22, Gua, Jr.)
|11
|1-4
|3-8
|0
|0
|Porscha Polanowski (#23, Gua, Sr.)
|8
|1-3
|2-2
|0
|1
|Olivia Witt (#4, Gua, Fr.)
|6
|0
|2-2
|0
|2