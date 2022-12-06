Box: Summit 50, Fox 27

|1
|2
|3
|4
|Final
|Fox
|0
|0
|0
|0
|27
|Summit
|0
|0
|0
|0
|50
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fox
|2-3
|0-0
|166/33
|210/42
|Summit
|3-0
|0-0
|152/30
|123/25
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|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Aubrey Andrews (#4, 5-9, G, Sr.)
|8
|0
|1
|5-8
|1
|Gwen Williams (#1, 5-2, G, Jr.)
|8
|2
|0
|4-6
|2
|Lexi Kettler (#2, 5-3, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Natalie Miller (#3, 5-1, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Izzy Frissell (#10, 5-1, G, Fr.)
|3
|1
|0
|1-2
|5
|Angelina Friedman (#23, 5-10, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0-2
|0
|Fox
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