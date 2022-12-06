 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Summit 50, Fox 27

  • 0
1234Final
Fox000027
Summit000050
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Fox2-30-0166/33210/42
Summit3-00-0152/30123/25

People are also reading…

FoxPtsFG3FGFTFL
Aubrey Andrews (#4, 5-9, G, Sr.)8015-81
Gwen Williams (#1, 5-2, G, Jr.)8204-62
Lexi Kettler (#2, 5-3, G, Jr.)30101
Natalie Miller (#3, 5-1, G, Jr.)30101
Izzy Frissell (#10, 5-1, G, Fr.)3101-25
Angelina Friedman (#23, 5-10, F, Sr.)2100-20
Fox
Individual stats Have not been reported.
0 Comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Area girls basketball rankings

STLhighschoolSPORTS.com rankings - 12/5/2022 Large schoolsLast Week1. O'Fallon (6-1)NR2. Alton (5-0)NR3. Eureka (3-2)NR4. St. Joseph's (3-2)NR…

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News