Box: Summit 41, Oakville 23
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Box: Summit 41, Oakville 23

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1234Final
Oakville824923
Summit81411841
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Oakville8-31-1525/48353/32
Summit12-22-0745/68480/44
OakvillePtsFG3FGFTFL
Mya Minor (#14, 5-6, G, So.)82-804-44
Angela Elguezabal (#24, 5-9, F, Sr.)62-602-21
Amanda FitzWilliam (#42, 5-8, G, Sr.)51-80-13-43
Calynn Gicante (#22, 6-1, C, Sr.)42-400-24
SummitPtsFG3FGFTFL
Jasmine Manuel (#34, 6-3, C, Sr.)12502-23
Raina Bryant (#1, 5-5, G, Jr.)9303-51
Julia Martens (#10, 5-7, G, Sr.)60202
Jayla McLemore (#11, 5-6, G, Sr.)6111-21
Abby Potter (#15, 5-7, F, Sr.)6300-24
Page Yehling (#12, 5-8, F, Jr.)21000
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