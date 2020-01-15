Box: Summit 41, Oakville 23

|1
|2
|3
|4
|Final
|Oakville
|8
|2
|4
|9
|23
|Summit
|8
|14
|11
|8
|41
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Oakville
|8-3
|1-1
|525/48
|353/32
|Summit
|12-2
|2-0
|745/68
|480/44
|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mya Minor (#14, 5-6, G, So.)
|8
|2-8
|0
|4-4
|4
|Angela Elguezabal (#24, 5-9, F, Sr.)
|6
|2-6
|0
|2-2
|1
|Amanda FitzWilliam (#42, 5-8, G, Sr.)
|5
|1-8
|0-1
|3-4
|3
|Calynn Gicante (#22, 6-1, C, Sr.)
|4
|2-4
|0
|0-2
|4
|Summit
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jasmine Manuel (#34, 6-3, C, Sr.)
|12
|5
|0
|2-2
|3
|Raina Bryant (#1, 5-5, G, Jr.)
|9
|3
|0
|3-5
|1
|Julia Martens (#10, 5-7, G, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|2
|Jayla McLemore (#11, 5-6, G, Sr.)
|6
|1
|1
|1-2
|1
|Abby Potter (#15, 5-7, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0-2
|4
|Page Yehling (#12, 5-8, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0