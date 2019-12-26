Box: Summit 61, University City 14

|1
|2
|3
|4
|Final
|University City
|5
|2
|4
|3
|14
|Summit
|21
|15
|19
|6
|61
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|University City
|2-5
|1-0
|247/35
|388/55
|Summit
|7-1
|1-0
|458/65
|249/36
|University City
|Individual stats Have not been reported.
|Summit
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jayla McLemore (#11, 5-6, G, Sr.)
|15
|3
|3
|0
|0
|Jasmine Manuel (#34, 6-3, C, Sr.)
|13
|4
|0
|5-5
|1
|Ashley Manalang (#23, 5-5, G, Sr.)
|7
|3
|0
|1-2
|1
|Ruth Vogel (#5, 5-9, G, Jr.)
|5
|1
|0
|3-4
|1
|Avery Vincent (#4, 5-7, G, So.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Raina Bryant (#1, 5-5, G, Jr.)
|5
|2
|0
|1-3
|2
|Abby Potter (#15, 5-7, F, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|1
|Julia Martens (#10, 5-7, G, Sr.)
|4
|0
|1
|1-2
|1
|Emily Cole (#24, 5-7, G, So.)
|2
|0
|0
|2-4
|0