Box: Summit 61, University City 14
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Box: Summit 61, University City 14

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1234Final
University City524314
Summit211519661
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
University City2-51-0247/35388/55
Summit7-11-0458/65249/36
University City
Individual stats Have not been reported.
SummitPtsFG3FGFTFL
Jayla McLemore (#11, 5-6, G, Sr.)153300
Jasmine Manuel (#34, 6-3, C, Sr.)13405-51
Ashley Manalang (#23, 5-5, G, Sr.)7301-21
Ruth Vogel (#5, 5-9, G, Jr.)5103-41
Avery Vincent (#4, 5-7, G, So.)51100
Raina Bryant (#1, 5-5, G, Jr.)5201-32
Abby Potter (#15, 5-7, F, Sr.)5201-21
Julia Martens (#10, 5-7, G, Sr.)4011-21
Emily Cole (#24, 5-7, G, So.)2002-40
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