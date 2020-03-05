Box: Summit 54, Westminster 46

|1
|2
|3
|4
|Final
|Summit
|15
|12
|14
|13
|54
|Westminster
|11
|17
|8
|10
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Summit
|25-3
|8-0
|1446/52
|860/31
|Westminster
|23-5
|5-0
|1496/53
|1111/40
|Summit
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jasmine Manuel (#34, 6-3, C, Sr.)
|28
|11
|0
|6-8
|2
|Raina Bryant (#1, 5-5, G, Jr.)
|9
|3
|1
|0-2
|2
|Abby Potter (#15, 5-7, F, Sr.)
|6
|2
|0
|2-3
|1
|Jayla McLemore (#11, 5-6, G, Sr.)
|5
|0
|1
|2-2
|5
|Ashley Manalang (#23, 5-5, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Julia Martens (#10, 5-7, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0-4
|2
|Westminster
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carlie Vick (#30, 6-2, F, So.)
|18
|3
|4
|0
|1
|Brooke Highmark (#4, 5-8, G, So.)
|11
|4
|0
|3-5
|4
|Julia Coleman (#11, 5-11, F, Fr.)
|7
|3
|0
|1-3
|4
|Macey Lottmann (#23, 5-10, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Carsyn Beachy (#20, 5-8, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|4
|Reilly Brophy (#32, 5-6, G, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|4
|Sydney Bradley (#12, 5-11, G, Fr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0