Box: Summit 54, Westminster 46
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Box: Summit 54, Westminster 46

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1234Final
Summit1512141354
Westminster111781046
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Summit25-38-01446/52860/31
Westminster23-55-01496/531111/40
SummitPtsFG3FGFTFL
Jasmine Manuel (#34, 6-3, C, Sr.)281106-82
Raina Bryant (#1, 5-5, G, Jr.)9310-22
Abby Potter (#15, 5-7, F, Sr.)6202-31
Jayla McLemore (#11, 5-6, G, Sr.)5012-25
Ashley Manalang (#23, 5-5, G, Sr.)42002
Julia Martens (#10, 5-7, G, Sr.)2100-42
WestminsterPtsFG3FGFTFL
Carlie Vick (#30, 6-2, F, So.)183401
Brooke Highmark (#4, 5-8, G, So.)11403-54
Julia Coleman (#11, 5-11, F, Fr.)7301-34
Macey Lottmann (#23, 5-10, F, Sr.)42000
Carsyn Beachy (#20, 5-8, G, Sr.)30104
Reilly Brophy (#32, 5-6, G, So.)2002-24
Sydney Bradley (#12, 5-11, G, Fr.)1001-20
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