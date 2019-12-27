Box: Taylorville 64, Alton 47
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Box: Taylorville 64, Alton 47

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1234Final
Taylorville1611181964
Alton79171447
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Taylorville2-50-1268/38379/54
Alton3-110-4537/77814/116
TaylorvillePtsFG3FGFTFL
Haylee Sagle (#33, 5-11, Jr.)25718-83
Victoria Anselm (#14, 5-6, Sr.)204400
Alerina Letniku (#12, 5-6, Jr.)6202-31
Meghan Donnan (#40, 5-11, So.)5201-11
Kristina Allen (#20, 5-9, Sr.)4102-42
Courtney Gideon (#50, 5-10, Jr.)21001
Havera (#3)21000
AltonPtsFG3FGFTFL
Danita Smith (#31, 5-8, F, Sr.)13503-41
Germayia Wallace (#12, 5-7, F, Jr.)13412-42
Jimmiela Patterson (#2, 5-9, F, Jr.)10500-32
Khaliyah Goree (#1, 5-4, G, Fr.)6202-23
Justyce Anthony (#3, 5-5, G, So.)51104
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