Box: Taylorville 64, Alton 47

|1
|2
|3
|4
|Final
|Taylorville
|16
|11
|18
|19
|64
|Alton
|7
|9
|17
|14
|47
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Taylorville
|2-5
|0-1
|268/38
|379/54
|Alton
|3-11
|0-4
|537/77
|814/116
|Taylorville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Haylee Sagle (#33, 5-11, Jr.)
|25
|7
|1
|8-8
|3
|Victoria Anselm (#14, 5-6, Sr.)
|20
|4
|4
|0
|0
|Alerina Letniku (#12, 5-6, Jr.)
|6
|2
|0
|2-3
|1
|Meghan Donnan (#40, 5-11, So.)
|5
|2
|0
|1-1
|1
|Kristina Allen (#20, 5-9, Sr.)
|4
|1
|0
|2-4
|2
|Courtney Gideon (#50, 5-10, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Havera (#3)
|2
|1
|0
|0
|0
|Alton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Danita Smith (#31, 5-8, F, Sr.)
|13
|5
|0
|3-4
|1
|Germayia Wallace (#12, 5-7, F, Jr.)
|13
|4
|1
|2-4
|2
|Jimmiela Patterson (#2, 5-9, F, Jr.)
|10
|5
|0
|0-3
|2
|Khaliyah Goree (#1, 5-4, G, Fr.)
|6
|2
|0
|2-2
|3
|Justyce Anthony (#3, 5-5, G, So.)
|5
|1
|1
|0
|4