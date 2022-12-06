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Box: Timberland 54, Fort Zumwalt North 30

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1234Final
Timberland178171254
Fort Zumwalt North4971030
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Timberland4-00-0185/4694/24
Fort Zumwalt North1-21-0116/29119/30

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TimberlandPtsFG3FGFTFL
Leah Wilmsmeyer (#24, G, Sr.)19250-21
Madison Baird (#21, G, Sr.)111301
Lexi Wilmsmeyer (#22, F, Sr.)9205-101
Knia Graham (#5, F, Fr.)7203-43
Alysse Lamb (#10, G, So.)30102
Megan Witzman (#11, G, Jr.)21000
Carlie Boehm (#15, F, Jr.)21001
Claire Markovich (#3, G, Sr.)1001-21
Timberland
Individual stats Have not been reported.
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