Box: Timberland 54, Fort Zumwalt North 30

|1
|2
|3
|4
|Final
|Timberland
|17
|8
|17
|12
|54
|Fort Zumwalt North
|4
|9
|7
|10
|30
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Timberland
|4-0
|0-0
|185/46
|94/24
|Fort Zumwalt North
|1-2
|1-0
|116/29
|119/30
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|Timberland
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Leah Wilmsmeyer (#24, G, Sr.)
|19
|2
|5
|0-2
|1
|Madison Baird (#21, G, Sr.)
|11
|1
|3
|0
|1
|Lexi Wilmsmeyer (#22, F, Sr.)
|9
|2
|0
|5-10
|1
|Knia Graham (#5, F, Fr.)
|7
|2
|0
|3-4
|3
|Alysse Lamb (#10, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Megan Witzman (#11, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Carlie Boehm (#15, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Claire Markovich (#3, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Timberland
|Individual stats Have not been reported.