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Box: Triad 52, Belleville West 41
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Box: Triad 52, Belleville West 41

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1234Final
Belleville West151331041
Triad98161952
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville West9-102-4947/50877/46
Triad14-65-2872/46751/40
Belleville WestPtsFG3FGFTFL
Maliah Sparks (#3, 5-9, G, Jr.)17612-50
Ja'Mya Company (#23, 5-9, F, Jr.)7301-24
Lamiya Terrell (#1, 5-6, G, Sr.)6111-25
Jalynn Rook (#5, 5-8, G, Jr.)60201
Tikylah Harris-Mickens (#11, 5-9, G, Jr.)51103
TriadPtsFG3FGFTFL
Kendall Chigas (#25, 5-9, Sr.)185-60-18-90
Reagan Chigas (#32, 5-9, Sr.)132-43-601
Avery Bohnenstiehl (#1, 5-10, Sr.)102-71-33-42
Sami Hartoin (#11, 5-8, Jr.)50-31-52-23
Madelyn Hunt (#33, 5-3, So.)400-14-52
Kathryn Weber (#2, 5-6, Sr.)20-20-22-41
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