Box: Triad 52, Belleville West 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville West
|15
|13
|3
|10
|41
|Triad
|9
|8
|16
|19
|52
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville West
|9-10
|2-4
|947/50
|877/46
|Triad
|14-6
|5-2
|872/46
|751/40
|Belleville West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Maliah Sparks (#3, 5-9, G, Jr.)
|17
|6
|1
|2-5
|0
|Ja'Mya Company (#23, 5-9, F, Jr.)
|7
|3
|0
|1-2
|4
|Lamiya Terrell (#1, 5-6, G, Sr.)
|6
|1
|1
|1-2
|5
|Jalynn Rook (#5, 5-8, G, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Tikylah Harris-Mickens (#11, 5-9, G, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|3