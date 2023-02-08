|1
|2
|3
|4
|Final
|Granite City
|0
|0
|0
|0
|36
|Triad
|0
|0
|0
|0
|60
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Granite City
|5-20
|0-0
|1019/41
|1389/56
|Triad
|5-21
|1-8
|979/39
|1181/47
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|Granite City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kaylyn Wiley (#3, 5-7, G, Sr.)
|18
|4-10
|2-5
|4-6
|2
|Melashia Bennett (#1, 5-4, G, Sr.)
|13
|1-4
|2-11
|5-6
|3
|Alexis Ruiz (#14, 5-10, C, Fr.)
|3
|1-5
|0
|1-4
|4
|Hailee Wyatt (#22, 5-8, F, Jr.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|5
|Triad
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Makenna Witham (#4, 5-8, So.)
|17
|3
|3
|2
|0
|Delaney Hess (#24, 6-1, So.)
|14
|2
|3
|1
|0
|Savannah Hildebrand (#21, 5-8, So.)
|8
|0
|2
|2
|0
|Maddie Hunt (#33, 5-3, Jr.)
|5
|0
|0
|5
|0
|Alexa Holley (#14, 5-7, Sr.)
|4
|0
|1
|1
|0
|Sam Hartoin (#11, 5-8, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Andie Green (#34, 5-7, So.)
|4
|1
|0
|2
|0
|Erica Boyce (#23, 5-8, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Addi Jones (#12, 5-3, So.)
|2
|1
|0
|0
|0