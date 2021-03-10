Box: Union 63, Ursuline 46

|1
|2
|3
|4
|Final
|Ursuline
|10
|6
|14
|16
|46
|Union
|14
|15
|24
|10
|63
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Ursuline
|11-9
|1-4
|956/48
|843/42
|Union
|17-1
|6-1
|1160/58
|613/31
|Ursuline
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ali Adrian (#23, 5-9, G, Sr.)
|11
|1
|3
|0
|3
|Hannah Scherzinger (#5, 5-9, G, Sr.)
|11
|2
|1
|4-5
|2
|Molly Higgins (#45, 5-11, F, So.)
|7
|2
|0
|3-3
|1
|Addie Rhea (#25, 5-9, F, So.)
|6
|2
|0
|2-2
|2
|Brooklynn Williams (#12, 5-4, G, Fr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Maggie Hodge (#15, 5-10, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|5
|Maria Cavato (#11, 5-9, G, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|4