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Box: Union 63, Ursuline 46
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Box: Union 63, Ursuline 46

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1234Final
Ursuline106141646
Union1415241063
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Ursuline11-91-4956/48843/42
Union17-16-11160/58613/31
UrsulinePtsFG3FGFTFL
Ali Adrian (#23, 5-9, G, Sr.)111303
Hannah Scherzinger (#5, 5-9, G, Sr.)11214-52
Molly Higgins (#45, 5-11, F, So.)7203-31
Addie Rhea (#25, 5-9, F, So.)6202-22
Brooklynn Williams (#12, 5-4, G, Fr.)42002
Maggie Hodge (#15, 5-10, F, Sr.)42005
Maria Cavato (#11, 5-9, G, Sr.)3101-24
Ursuline
Individual stats Have not been reported.
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