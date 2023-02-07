|Final
|University City
|50
|Ritenour
|37
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|University City
|15-4
|5-0
|978/51
|719/38
|Ritenour
|11-7
|2-1
|806/42
|549/29
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|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ehress Cunningham-Peoples (#21, Jr.)
|18
|2
|2
|8-10
|0
|Jael Green (#5, Fr.)
|14
|3
|0
|8-12
|0
|T'Mya Bradley (#2, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|0
|Calese Hampton (#30, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|0
|Veronica Griffin (#24, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|0
|Zoe Binion (#25, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Jaidyn Conners (#3, Fr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|University City
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