Box: University City 55, Affton 43

|1
|2
|3
|4
|Final
|University City
|0
|0
|0
|0
|55
|Affton
|0
|0
|0
|0
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|University City
|9-5
|2-0
|712/51
|627/45
|Affton
|6-12
|1-1
|631/45
|760/54
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|University City
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|Affton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Amelia Wilson (#11, 5-9, F, Fr.)
|19
|8-11
|0-1
|3-7
|2
|Taylor Williams (#23, 5-6, G, Jr.)
|14
|4-9
|0-1
|6-13
|1
|Makiyah Thomas (#30, 5-9, F, So.)
|7
|3-8
|0
|1-2
|1
|Grace Grana (#14, 5-8, F, Sr.)
|2
|1-5
|0
|0
|3
|Emma Grana (#24, 5-7, G, So.)
|1
|0-6
|0-4
|1-2
|4