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Box: University City 55, Affton 43

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1234Final
University City000055
Affton000043
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
University City9-52-0712/51627/45
Affton6-121-1631/45760/54

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University City
Individual stats Have not been reported.
AfftonPtsFG3FGFTFL
Amelia Wilson (#11, 5-9, F, Fr.)198-110-13-72
Taylor Williams (#23, 5-6, G, Jr.)144-90-16-131
Makiyah Thomas (#30, 5-9, F, So.)73-801-21
Grace Grana (#14, 5-8, F, Sr.)21-5003
Emma Grana (#24, 5-7, G, So.)10-60-41-24
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