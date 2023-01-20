Box: University City 57, Normandy 22

|Final
|Normandy
|22
|University City
|57
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Normandy
|1-3
|0-1
|101/25
|200/50
|University City
|11-3
|3-0
|717/179
|501/125
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|Normandy
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|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jael Green (#5, Fr.)
|11
|3
|1
|2
|0
|Veronica Griffin (#24, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|0
|Ehress Cunningham-Peoples (#21, Jr.)
|8
|3
|0
|2
|0
|Skye Settles (#32, Fr.)
|7
|3
|0
|1
|0
|Zoe Binion (#25, Fr.)
|5
|2
|0
|1
|0
|T'Mya Bradley (#2, Sr.)
|5
|2
|0
|1
|0
|Calese Hampton (#30, Sr.)
|5
|2
|0
|1
|0
|Akira Robinson (#9, Fr.)
|4
|0
|1
|1
|0
|Jaidyn Conners (#3, Fr.)
|3
|1
|0
|1
|0