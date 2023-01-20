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Box: University City 57, Normandy 22

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Final
Normandy22
University City57
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Normandy1-30-1101/25200/50
University City11-33-0717/179501/125

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Normandy
Individual stats Have not been reported.
University CityPtsFG3FGFTFL
Jael Green (#5, Fr.)113120
Veronica Griffin (#24, Sr.)93100
Ehress Cunningham-Peoples (#21, Jr.)83020
Skye Settles (#32, Fr.)73010
Zoe Binion (#25, Fr.)52010
T'Mya Bradley (#2, Sr.)52010
Calese Hampton (#30, Sr.)52010
Akira Robinson (#9, Fr.)40110
Jaidyn Conners (#3, Fr.)31010
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