Box: University City 59, Affton 52

|1
|2
|3
|4
|Final
|University City
|0
|0
|0
|0
|59
|Affton
|0
|0
|0
|0
|52
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|University City
|5-1
|1-0
|298/50
|228/38
|Affton
|2-3
|0-1
|175/29
|207/34
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|University City
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|Affton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Taylor Williams (#23, 5-5, Sr.)
|22
|7
|0
|8-12
|2
|Emma Grana (#14, 5-7, Jr.)
|17
|6
|0
|5-7
|3
|Anna Daughtry (#3, 5-4, PG, So.)
|8
|2
|0
|4-4
|1
|Amelia Wilson (#11, 5-8, So.)
|4
|1
|0
|2-2
|0
|Sydney Paglusch (#5, 5-3, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1