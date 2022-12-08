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Box: University City 59, Affton 52

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1234Final
University City000059
Affton000052
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
University City5-11-0298/50228/38
Affton2-30-1175/29207/34

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University City
Individual stats Have not been reported.
AfftonPtsFG3FGFTFL
Taylor Williams (#23, 5-5, Sr.)22708-122
Emma Grana (#14, 5-7, Jr.)17605-73
Anna Daughtry (#3, 5-4, PG, So.)8204-41
Amelia Wilson (#11, 5-8, So.)4102-20
Sydney Paglusch (#5, 5-3, Jr.)1001-21
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