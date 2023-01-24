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Box: University City 66, Hazelwood East 15

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Final
University City66
Hazelwood East15
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
University City13-34-0853/53569/36
Hazelwood East3-81-3257/16531/33

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University CityPtsFG3FGFTFL
Ehress Cunningham-Peoples (#21, Jr.)20811-21
Skye Settles (#32, Fr.)14602-24
Jael Green (#5, Fr.)10402-30
Veronica Griffin (#24, Sr.)10402-20
Calese Hampton (#30, Sr.)84002
Zoe Binion (#25, Fr.)42003
University City
Individual stats Have not been reported.
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