Box: University City 66, Hazelwood East 15

|Final
|University City
|66
|Hazelwood East
|15
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|University City
|13-3
|4-0
|853/53
|569/36
|Hazelwood East
|3-8
|1-3
|257/16
|531/33
People are also reading…
|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ehress Cunningham-Peoples (#21, Jr.)
|20
|8
|1
|1-2
|1
|Skye Settles (#32, Fr.)
|14
|6
|0
|2-2
|4
|Jael Green (#5, Fr.)
|10
|4
|0
|2-3
|0
|Veronica Griffin (#24, Sr.)
|10
|4
|0
|2-2
|0
|Calese Hampton (#30, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|2
|Zoe Binion (#25, Fr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|University City
|Individual stats Have not been reported.