|1
|2
|3
|4
|Final
|Nerinx Hall
|11
|10
|6
|8
|35
|Ursuline
|8
|11
|12
|6
|37
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Nerinx Hall
|10-15
|1-3
|1007/40
|1134/45
|Ursuline
|16-8
|2-4
|1212/48
|926/37
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|Nerinx Hall
|Individual stats Have not been reported.
|Ursuline
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brooklynn Williams (#12, 5-4, G, Jr.)
|13
|6-10
|0
|1-2
|2
|Evelyn Shane (#35, 6-1, G, Fr.)
|13
|3-6
|2-4
|1-4
|2
|Addie Rhea (#25, 5-11, F, Sr.)
|6
|2-5
|0
|2-2
|0
|Tess Krieger (#3, 5-10, G, Fr.)
|3
|0-1
|1-1
|0
|0
|Meghan Bradley (#4, 5-5, G, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|2