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Box: Ursuline 38, Oakville 31

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1234Final
Ursuline000038
Oakville000031
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Ursuline13-71-31013/51755/38
Oakville10-64-0679/34568/28

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UrsulinePtsFG3FGFTFL
Evelyn Shane (#35, 6-1, G, Fr.)167-80-12-33
Nancy King (#55, 6-1, F, Fr.)63-8002
Addie Rhea (#25, 5-11, F, Sr.)51-403-43
Tess Krieger (#3, 5-10, G, Fr.)51-41-101
Ava Balee (#5, 5-5, G, Jr.)30-11-103
Ana Schueler (#21, G, Fr.)30-21-400
Ursuline
Individual stats Have not been reported.
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