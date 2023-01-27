Box: Ursuline 38, Oakville 31

|1
|2
|3
|4
|Final
|Ursuline
|0
|0
|0
|0
|38
|Oakville
|0
|0
|0
|0
|31
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Ursuline
|13-7
|1-3
|1013/51
|755/38
|Oakville
|10-6
|4-0
|679/34
|568/28
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|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Evelyn Shane (#35, 6-1, G, Fr.)
|16
|7-8
|0-1
|2-3
|3
|Nancy King (#55, 6-1, F, Fr.)
|6
|3-8
|0
|0
|2
|Addie Rhea (#25, 5-11, F, Sr.)
|5
|1-4
|0
|3-4
|3
|Tess Krieger (#3, 5-10, G, Fr.)
|5
|1-4
|1-1
|0
|1
|Ava Balee (#5, 5-5, G, Jr.)
|3
|0-1
|1-1
|0
|3
|Ana Schueler (#21, G, Fr.)
|3
|0-2
|1-4
|0
|0
|Ursuline
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