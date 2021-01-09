Box: Ursuline 47, Kirkwood 43

|1
|2
|3
|4
|Final
|Ursuline
|14
|8
|11
|14
|47
|Kirkwood
|11
|13
|13
|6
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Ursuline
|4-1
|0-0
|257/51
|213/43
|Kirkwood
|3-8
|0-1
|443/89
|571/114
|Ursuline
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Hannah Scherzinger (#5, 5-9, G, Sr.)
|18
|4-12
|1-3
|7-8
|3
|Brooklynn Williams (#12, 5-4, G, Fr.)
|15
|6-9
|0
|3-6
|0
|Molly Higgins (#45, 5-11, F, So.)
|7
|3-5
|0
|1-1
|0
|Ali Adrian (#23, 5-9, G, Sr.)
|3
|0-1
|1-4
|0
|0
|Maggie Hodge (#15, 5-10, F, Sr.)
|2
|1-5
|0
|0
|2
|Addie Rhea (#25, 5-9, F, So.)
|2
|1-1
|0
|0
|1