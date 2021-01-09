 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Box: Ursuline 47, Kirkwood 43
0 comments

Box: Ursuline 47, Kirkwood 43

  • 0
Subscribe for $1 a month
1234Final
Ursuline148111447
Kirkwood111313643
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Ursuline4-10-0257/51213/43
Kirkwood3-80-1443/89571/114
UrsulinePtsFG3FGFTFL
Hannah Scherzinger (#5, 5-9, G, Sr.)184-121-37-83
Brooklynn Williams (#12, 5-4, G, Fr.)156-903-60
Molly Higgins (#45, 5-11, F, So.)73-501-10
Ali Adrian (#23, 5-9, G, Sr.)30-11-400
Maggie Hodge (#15, 5-10, F, Sr.)21-5002
Addie Rhea (#25, 5-9, F, So.)21-1001
Ursuline
Individual stats Have not been reported.
0 comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports