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Box: Ursuline 65, Affton 27
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Box: Ursuline 65, Affton 27

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1234Final
Affton6514227
Ursuline172220665
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Affton2-181-3625/31961/48
Ursuline10-81-4862/43742/37
Affton
Individual stats Have not been reported.
UrsulinePtsFG3FGFTFL
Addie Rhea (#25, 5-9, F, So.)144-706-61
Molly Higgins (#45, 5-11, F, So.)145-804-42
Hannah Scherzinger (#5, 5-9, G, Sr.)84-70-203
Maria Cavato (#11, 5-9, G, Sr.)72-603-40
Ali Adrian (#23, 5-9, G, Sr.)62-40-22-30
Lily Bender (#3, 5-7, G, Jr.)51-11-300
Grace Noonan (#14, 5-8, G, Jr.)51-11-100
Meghan Bradley (#4, 5-7, G, Fr.)21-3001
Brooklynn Williams (#12, 5-4, G, Fr.)21-2001
Maggie Hodge (#15, 5-10, F, Sr.)21-2001
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