Box: Ursuline 65, Affton 27

|1
|2
|3
|4
|Final
|Affton
|6
|5
|14
|2
|27
|Ursuline
|17
|22
|20
|6
|65
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Affton
|2-18
|1-3
|625/31
|961/48
|Ursuline
|10-8
|1-4
|862/43
|742/37
|Affton
|Individual stats Have not been reported.
|Ursuline
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Addie Rhea (#25, 5-9, F, So.)
|14
|4-7
|0
|6-6
|1
|Molly Higgins (#45, 5-11, F, So.)
|14
|5-8
|0
|4-4
|2
|Hannah Scherzinger (#5, 5-9, G, Sr.)
|8
|4-7
|0-2
|0
|3
|Maria Cavato (#11, 5-9, G, Sr.)
|7
|2-6
|0
|3-4
|0
|Ali Adrian (#23, 5-9, G, Sr.)
|6
|2-4
|0-2
|2-3
|0
|Lily Bender (#3, 5-7, G, Jr.)
|5
|1-1
|1-3
|0
|0
|Grace Noonan (#14, 5-8, G, Jr.)
|5
|1-1
|1-1
|0
|0
|Meghan Bradley (#4, 5-7, G, Fr.)
|2
|1-3
|0
|0
|1
|Brooklynn Williams (#12, 5-4, G, Fr.)
|2
|1-2
|0
|0
|1
|Maggie Hodge (#15, 5-10, F, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|1