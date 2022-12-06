Box: Ursuline 78, Bayless 10

|1
|2
|3
|4
|Final
|Ursuline
|29
|22
|17
|10
|78
|Bayless
|0
|5
|1
|4
|10
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Ursuline
|2-2
|0-1
|209/52
|140/35
|Bayless
|0-2
|0-0
|49/12
|125/31
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|Ursuline
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Evelyn Shane (#35, 6-1, G, Fr.)
|18
|5-7
|1-1
|5-5
|1
|Addie Rhea (#25, 5-11, F, Sr.)
|16
|6-8
|0
|4-4
|0
|Ava Balee (#5, 5-5, G, Jr.)
|9
|0-1
|3-5
|0
|1
|Brooklynn Williams (#12, 5-4, G, Jr.)
|8
|3-6
|0-2
|2-3
|1
|Grace Rose (#23, 5-10, F, Jr.)
|6
|3-4
|0
|0
|1
|Nancy King (#55, 6-1, F, Fr.)
|5
|2-4
|0
|1-2
|0
|Ana Schueler (#21, G, Fr.)
|5
|1-1
|1-2
|0
|0
|Meghan Bradley (#4, 5-5, G, Jr.)
|5
|1-1
|1-1
|0
|1
|Molly Higgins (#45, 6-0, F, Sr.)
|4
|2-5
|0
|0
|1
|Tess Krieger (#3, 5-10, G, Fr.)
|2
|1-6
|0-6
|0
|0
|Ursuline
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