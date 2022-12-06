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Box: Ursuline 78, Bayless 10

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1234Final
Ursuline2922171078
Bayless051410
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Ursuline2-20-1209/52140/35
Bayless0-20-049/12125/31

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UrsulinePtsFG3FGFTFL
Evelyn Shane (#35, 6-1, G, Fr.)185-71-15-51
Addie Rhea (#25, 5-11, F, Sr.)166-804-40
Ava Balee (#5, 5-5, G, Jr.)90-13-501
Brooklynn Williams (#12, 5-4, G, Jr.)83-60-22-31
Grace Rose (#23, 5-10, F, Jr.)63-4001
Nancy King (#55, 6-1, F, Fr.)52-401-20
Ana Schueler (#21, G, Fr.)51-11-200
Meghan Bradley (#4, 5-5, G, Jr.)51-11-101
Molly Higgins (#45, 6-0, F, Sr.)42-5001
Tess Krieger (#3, 5-10, G, Fr.)21-60-600
Ursuline
Individual stats Have not been reported.
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