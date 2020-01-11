Box: Ursuline 45, Clayton 41
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Box: Ursuline 45, Clayton 41

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1234Final
Clayton81116641
Ursuline911101545
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Clayton5-50-1411/41406/41
Ursuline6-31-1446/45362/36
ClaytonPtsFG3FGFTFL
Mira Upshaw (#15, 5-11, F, Sr.)14413-75
Sara Litteken (#20, 5-7, G, Sr.)10122-43
Sammy Williams (#12, 5-1, G, Sr.)81203
Ruby Gallegos (#23, 5-7, G, Sr.)5103-43
Morgan Nettles (#13, 5-7, G, Jr.)4200-13
UrsulinePtsFG3FGFTFL
Ali Adrian (#23, Jr.)141-14-902
Grace Noonan (#14, So.)111-33-403
Hannah Scherzinger (#5, Jr.)103-40-14-91
Maria Cavato (#11, Jr.)31-60-21-24
Maggie Hodge (#15, Jr.)31-701-62
Ashley Valentine (#35, Sr.)21-1001
Lily Bender (#3, So.)200-12-20
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