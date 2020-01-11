Box: Ursuline 45, Clayton 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Clayton
|8
|11
|16
|6
|41
|Ursuline
|9
|11
|10
|15
|45
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Clayton
|5-5
|0-1
|411/41
|406/41
|Ursuline
|6-3
|1-1
|446/45
|362/36
|Clayton
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mira Upshaw (#15, 5-11, F, Sr.)
|14
|4
|1
|3-7
|5
|Sara Litteken (#20, 5-7, G, Sr.)
|10
|1
|2
|2-4
|3
|Sammy Williams (#12, 5-1, G, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|3
|Ruby Gallegos (#23, 5-7, G, Sr.)
|5
|1
|0
|3-4
|3
|Morgan Nettles (#13, 5-7, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0-1
|3
|Ursuline
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ali Adrian (#23, Jr.)
|14
|1-1
|4-9
|0
|2
|Grace Noonan (#14, So.)
|11
|1-3
|3-4
|0
|3
|Hannah Scherzinger (#5, Jr.)
|10
|3-4
|0-1
|4-9
|1
|Maria Cavato (#11, Jr.)
|3
|1-6
|0-2
|1-2
|4
|Maggie Hodge (#15, Jr.)
|3
|1-7
|0
|1-6
|2
|Ashley Valentine (#35, Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|1
|Lily Bender (#3, So.)
|2
|0
|0-1
|2-2
|0