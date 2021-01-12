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Box: Valle Catholic 43, Grandview 18
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Box: Valle Catholic 43, Grandview 18

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1234Final
Grandview427518
Valle Catholic81417443
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Grandview2-70-0284/32462/51
Valle Catholic4-50-0331/37332/37
GrandviewPtsFG3FGFTFL
Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, C, So.)63-50-203
Megan Jones (#5, 5-7, G/F, Sr.)31-30-11-21
Lilly Patterson (#32, 5-8, F, Jr.)31-801-33
Molly Gearhart (#24, 5-4, G, Sr.)21-40-101
Savannah Patterson (#2, 5-5, G, So.)21-600-22
Lexi Walker (#33, 5-8, F/C, Fr.)21-2002
Grandview
Individual stats Have not been reported.
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