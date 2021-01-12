Box: Valle Catholic 43, Grandview 18

|1
|2
|3
|4
|Final
|Grandview
|4
|2
|7
|5
|18
|Valle Catholic
|8
|14
|17
|4
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Grandview
|2-7
|0-0
|284/32
|462/51
|Valle Catholic
|4-5
|0-0
|331/37
|332/37
|Grandview
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Anna Belle Wakeland (#23, 6-2, C, So.)
|6
|3-5
|0-2
|0
|3
|Megan Jones (#5, 5-7, G/F, Sr.)
|3
|1-3
|0-1
|1-2
|1
|Lilly Patterson (#32, 5-8, F, Jr.)
|3
|1-8
|0
|1-3
|3
|Molly Gearhart (#24, 5-4, G, Sr.)
|2
|1-4
|0-1
|0
|1
|Savannah Patterson (#2, 5-5, G, So.)
|2
|1-6
|0
|0-2
|2
|Lexi Walker (#33, 5-8, F/C, Fr.)
|2
|1-2
|0
|0
|2