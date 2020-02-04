Box: Valley Park 38, Brentwood 29
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Box: Valley Park 38, Brentwood 29

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1234Final
Valley Park11109838
Brentwood11412229
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Valley Park5-134-4627/35776/43
Brentwood8-46-1459/26496/28
Valley ParkPtsFG3FGFTFL
Leslie Ballard (#13, Sr.)18900-21
Yara Al-Hejoj (#22, Sr.)7301-22
Madison Maxwell (#1, Jr.)5201-21
Maryah Redden (#20, Sr.)3101-21
Michaela Chittakhone (#24, So.)30100
Kyndal Christy (#3, So.)2100-20
BrentwoodPtsFG3FGFTFL
Kathleen Clay (#3)135-131-401
Tranette Hill (#35)93-121-102
Danni Diemeke (#5)30-41-500
Kennadie Miller (#2)21-600-20
Zoey Tonis (#30)21-80-502
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