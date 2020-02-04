Box: Valley Park 38, Brentwood 29

|1
|2
|3
|4
|Final
|Valley Park
|11
|10
|9
|8
|38
|Brentwood
|11
|4
|12
|2
|29
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Valley Park
|5-13
|4-4
|627/35
|776/43
|Brentwood
|8-4
|6-1
|459/26
|496/28
|Valley Park
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Leslie Ballard (#13, Sr.)
|18
|9
|0
|0-2
|1
|Yara Al-Hejoj (#22, Sr.)
|7
|3
|0
|1-2
|2
|Madison Maxwell (#1, Jr.)
|5
|2
|0
|1-2
|1
|Maryah Redden (#20, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Michaela Chittakhone (#24, So.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Kyndal Christy (#3, So.)
|2
|1
|0
|0-2
|0
|Brentwood
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kathleen Clay (#3)
|13
|5-13
|1-4
|0
|1
|Tranette Hill (#35)
|9
|3-12
|1-1
|0
|2
|Danni Diemeke (#5)
|3
|0-4
|1-5
|0
|0
|Kennadie Miller (#2)
|2
|1-6
|0
|0-2
|0
|Zoey Tonis (#30)
|2
|1-8
|0-5
|0
|2