 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Vandalia 56, Greenville 33

  • 0
1234Final
Greenville8913333
Vandalia129191656
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville13-104-11031/45935/41
Vandalia14-73-21117/49917/40

People are also reading…

GreenvillePtsFG3FGFTFL
Haylee Clark (#52, 5-10, C, Fr.)9401-42
Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)6300-42
Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)60201
Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)5201-20
Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)42001
Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)30102
VandaliaPtsFG3FGFTFL
Bella Austin (#12, 5-11, So.)22442-23
Anna Forbes (#24, 5-10, Sr.)12306-60
Zoe Satterthwaite (#2, 5-3, Sr.)11032-21
Katie Eckhardt (#1, 5-5, Jr.)9212-20
Shelby Bowles (#21, 5-9, Sr.)21003
0 Comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News