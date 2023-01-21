Box: Vandalia 56, Greenville 33

|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|8
|9
|13
|3
|33
|Vandalia
|12
|9
|19
|16
|56
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|13-10
|4-1
|1031/45
|935/41
|Vandalia
|14-7
|3-2
|1117/49
|917/40
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|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Haylee Clark (#52, 5-10, C, Fr.)
|9
|4
|0
|1-4
|2
|Shayna Henderson (#32, 5-6, G, Jr.)
|6
|3
|0
|0-4
|2
|Abby Clark (#22, 5-10, F, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Katie Campbell (#30, 5-10, G, Jr.)
|5
|2
|0
|1-2
|0
|Lilly Funneman (#44, 5-10, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Charlee Stearns (#10, 5-6, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Vandalia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Bella Austin (#12, 5-11, So.)
|22
|4
|4
|2-2
|3
|Anna Forbes (#24, 5-10, Sr.)
|12
|3
|0
|6-6
|0
|Zoe Satterthwaite (#2, 5-3, Sr.)
|11
|0
|3
|2-2
|1
|Katie Eckhardt (#1, 5-5, Jr.)
|9
|2
|1
|2-2
|0
|Shelby Bowles (#21, 5-9, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|3