|1
|2
|3
|4
|Final
|Ursuline
|5
|9
|16
|14
|44
|Washington
|11
|11
|18
|10
|50
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Ursuline
|16-10
|2-5
|1297/50
|1050/40
|Washington
|17-9
|7-3
|1155/44
|1076/41
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|Ursuline
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Addie Rhea (#25, 5-11, F, Sr.)
|13
|4-12
|0
|5-6
|1
|Molly Higgins (#45, 6-0, F, Sr.)
|10
|3-8
|1-5
|1-2
|4
|Brooklynn Williams (#12, 5-4, G, Jr.)
|10
|3-10
|1-7
|1-1
|2
|Evelyn Shane (#35, 6-1, G, Fr.)
|9
|2-3
|1-2
|2-2
|2
|Tess Krieger (#3, 5-10, G, Fr.)
|2
|1-4
|0-3
|0
|0
|Ursuline
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