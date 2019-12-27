Box: Wesclin 34, Carlyle 23
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Box: Wesclin 34, Carlyle 23

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1234Final
Wesclin8881034
Carlyle2710423
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Wesclin3-101-3491/38693/53
Carlyle0-130-4326/25648/50
WesclinPtsFG3FGFTFL
Bailey Bell (#5, 5-7, G, Jr.)10115-71
Hailey Rakers (#30, 5-8, G, So.)8211-20
Lauren Rakers (#14, 5-7, G, Sr.)8204-51
Mckenzie Hancock (#20, 5-10, C, Sr.)6300-13
Gianna Bilbruck (#22, 5-7, G, Fr.)21000
CarlylePtsFG3FGFTFL
Ashlyn Weh (#22, 5-9, F, Fr.)12502-22
Molly Diekemper (#25, 6-0, G, Sr.)93103
Megan Guthrie (#5, 5-6, F, Fr.)21003
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