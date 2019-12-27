Box: Wesclin 34, Carlyle 23

|1
|2
|3
|4
|Final
|Wesclin
|8
|8
|8
|10
|34
|Carlyle
|2
|7
|10
|4
|23
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Wesclin
|3-10
|1-3
|491/38
|693/53
|Carlyle
|0-13
|0-4
|326/25
|648/50
|Wesclin
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Bailey Bell (#5, 5-7, G, Jr.)
|10
|1
|1
|5-7
|1
|Hailey Rakers (#30, 5-8, G, So.)
|8
|2
|1
|1-2
|0
|Lauren Rakers (#14, 5-7, G, Sr.)
|8
|2
|0
|4-5
|1
|Mckenzie Hancock (#20, 5-10, C, Sr.)
|6
|3
|0
|0-1
|3
|Gianna Bilbruck (#22, 5-7, G, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Carlyle
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ashlyn Weh (#22, 5-9, F, Fr.)
|12
|5
|0
|2-2
|2
|Molly Diekemper (#25, 6-0, G, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|3
|Megan Guthrie (#5, 5-6, F, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|3