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Box: Westminster 49, Edwardsville 34

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1234Final
Edwardsville9107834
Westminster910141649
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Edwardsville3-81-2417/38530/48
Westminster2-30-0213/19222/20

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EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
Emerson Weller (#20, Sr.)8302-21
Dallas Jenkins (#13, Sr.)7301-10
Ellie Neath (#22, So.)6111-10
Zay Hoover (#24, So.)5012-24
Kaitlyn Morningstar (#11, Sr.)42001
Mia Semith (#25, Fr.)2002-21
Ashlyn Hauk (#10, Sr.)21002
WestminsterPtsFG3FGFTFL
Addie Kane (#35, 5-11, F, So.)18704-42
Julia Coleman (#12, 5-11, F, Sr.)168003
Sydney Bradley (#4, 5-10, G, Sr.)7112-21
Mia Scheulen (#24, 5-8, G, Jr.)42000
Jordan Williams (#10, 5-6, G, Sr.)21000
Kylie Robertson (#32, 6-0, F, Sr.)1001-13
Addi Drumm (#5, 5-4, G, Fr.)1001-12
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