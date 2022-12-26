Box: Westminster 49, Edwardsville 34

|1
|2
|3
|4
|Final
|Edwardsville
|9
|10
|7
|8
|34
|Westminster
|9
|10
|14
|16
|49
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Edwardsville
|3-8
|1-2
|417/38
|530/48
|Westminster
|2-3
|0-0
|213/19
|222/20
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|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Emerson Weller (#20, Sr.)
|8
|3
|0
|2-2
|1
|Dallas Jenkins (#13, Sr.)
|7
|3
|0
|1-1
|0
|Ellie Neath (#22, So.)
|6
|1
|1
|1-1
|0
|Zay Hoover (#24, So.)
|5
|0
|1
|2-2
|4
|Kaitlyn Morningstar (#11, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Mia Semith (#25, Fr.)
|2
|0
|0
|2-2
|1
|Ashlyn Hauk (#10, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Westminster
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Addie Kane (#35, 5-11, F, So.)
|18
|7
|0
|4-4
|2
|Julia Coleman (#12, 5-11, F, Sr.)
|16
|8
|0
|0
|3
|Sydney Bradley (#4, 5-10, G, Sr.)
|7
|1
|1
|2-2
|1
|Mia Scheulen (#24, 5-8, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Jordan Williams (#10, 5-6, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Kylie Robertson (#32, 6-0, F, Sr.)
|1
|0
|0
|1-1
|3
|Addi Drumm (#5, 5-4, G, Fr.)
|1
|0
|0
|1-1
|2