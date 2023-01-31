Box: Westminster 52, Whitfield 39

|Final
|Westminster
|52
|Whitfield
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Westminster
|10-8
|2-1
|921/51
|855/48
|Whitfield
|2-6
|1-2
|311/17
|373/21
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|Westminster
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Julia Coleman (#12, 5-11, F, Sr.)
|19
|8
|0
|3-3
|3
|Sydney Bradley (#4, 5-10, G, Sr.)
|12
|3
|2
|0-1
|2
|Kylie Robertson (#32, 6-0, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Addie Kane (#35, 5-11, F, So.)
|6
|2
|0
|2-4
|1
|Mia Scheulen (#24, 5-8, G, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|2
|Emma Ballew (#3, 5-5, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Whitfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tkiyah Nelson (#23, Sr.)
|24
|6-22
|2-5
|6-7
|2
|Amali McBride (#22, So.)
|11
|4-14
|1-8
|0
|2
|Kali Whitfield (#1, So.)
|3
|0
|1-5
|0
|4
|Kayli McGee-Williams (#2, 5-11, F, Fr.)
|1
|0-3
|0
|1-2
|0