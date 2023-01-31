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Box: Westminster 52, Whitfield 39

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Final
Westminster52
Whitfield39
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Westminster10-82-1921/51855/48
Whitfield2-61-2311/17373/21

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WestminsterPtsFG3FGFTFL
Julia Coleman (#12, 5-11, F, Sr.)19803-33
Sydney Bradley (#4, 5-10, G, Sr.)12320-12
Kylie Robertson (#32, 6-0, F, Sr.)63001
Addie Kane (#35, 5-11, F, So.)6202-41
Mia Scheulen (#24, 5-8, G, Jr.)60202
Emma Ballew (#3, 5-5, G, Jr.)30101
WhitfieldPtsFG3FGFTFL
Tkiyah Nelson (#23, Sr.)246-222-56-72
Amali McBride (#22, So.)114-141-802
Kali Whitfield (#1, So.)301-504
Kayli McGee-Williams (#2, 5-11, F, Fr.)10-301-20
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