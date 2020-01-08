Box: Westminster 53, Oakville 31

|1
|2
|3
|4
|Final
|Westminster
|14
|17
|8
|14
|53
|Oakville
|3
|11
|9
|8
|31
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Westminster
|8-5
|1-0
|644/50
|542/42
|Oakville
|8-2
|1-0
|502/39
|312/24
|Westminster
|Individual stats Have not been reported.
|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Amanda FitzWilliam (#42, 5-8, G, Sr.)
|8
|2-12
|0
|4-5
|0
|Mya Minor (#14, 5-6, G, So.)
|7
|3-6
|0
|1-4
|4
|Angela Elguezabal (#24, 5-9, F, Sr.)
|6
|3-7
|0-1
|0-2
|3
|Calynn Gicante (#22, 6-1, C, Sr.)
|4
|2-5
|0
|0
|0
|Isabella Dickneite (#30, 5-9, F, Jr.)
|3
|1-3
|0
|1-2
|1
|Lauren Halamicek (#12, 5-6, G, Sr.)
|3
|1-4
|0-2
|1-2
|2