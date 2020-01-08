Box: Westminster 53, Oakville 31
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Box: Westminster 53, Oakville 31

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1234Final
Westminster141781453
Oakville3119831
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Westminster8-51-0644/50542/42
Oakville8-21-0502/39312/24
Westminster
Individual stats Have not been reported.
OakvillePtsFG3FGFTFL
Amanda FitzWilliam (#42, 5-8, G, Sr.)82-1204-50
Mya Minor (#14, 5-6, G, So.)73-601-44
Angela Elguezabal (#24, 5-9, F, Sr.)63-70-10-23
Calynn Gicante (#22, 6-1, C, Sr.)42-5000
Isabella Dickneite (#30, 5-9, F, Jr.)31-301-21
Lauren Halamicek (#12, 5-6, G, Sr.)31-40-21-22
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