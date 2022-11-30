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Box: Whitfield 52, Ursuline 44

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12345Final
Whitfield8121481052
Ursuline7121013244

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OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Whitfield1-01-052/5244/44
Ursuline1-20-1131/131130/130
WhitfieldPtsFG3FGFTFL
Tkiyah Nelson (Sr.)15512-43
Britney Rhodes (Jr.)11501-33
Amali McBride (So.)11025-62
Brooklyn Rhodes (Sr.)8302-23
Treazure Jackson (Sr.)7301-33
UrsulinePtsFG3FGFTFL
Evelyn Shane (#35, 6-1, G, Fr.)165-82-20-22
Brooklynn Williams (#12, 5-4, G, Jr.)125-1002-44
Addie Rhea (#25, 5-11, F, Sr.)93-703-33
Ava Balee (#5, 5-5, G, Jr.)51-11-101
Molly Higgins (#45, 6-0, F, Sr.)21-200-23
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