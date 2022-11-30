Box: Whitfield 52, Ursuline 44

|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Whitfield
|8
|12
|14
|8
|10
|52
|Ursuline
|7
|12
|10
|13
|2
|44
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|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Whitfield
|1-0
|1-0
|52/52
|44/44
|Ursuline
|1-2
|0-1
|131/131
|130/130
|Whitfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tkiyah Nelson (Sr.)
|15
|5
|1
|2-4
|3
|Britney Rhodes (Jr.)
|11
|5
|0
|1-3
|3
|Amali McBride (So.)
|11
|0
|2
|5-6
|2
|Brooklyn Rhodes (Sr.)
|8
|3
|0
|2-2
|3
|Treazure Jackson (Sr.)
|7
|3
|0
|1-3
|3
|Ursuline
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Evelyn Shane (#35, 6-1, G, Fr.)
|16
|5-8
|2-2
|0-2
|2
|Brooklynn Williams (#12, 5-4, G, Jr.)
|12
|5-10
|0
|2-4
|4
|Addie Rhea (#25, 5-11, F, Sr.)
|9
|3-7
|0
|3-3
|3
|Ava Balee (#5, 5-5, G, Jr.)
|5
|1-1
|1-1
|0
|1
|Molly Higgins (#45, 6-0, F, Sr.)
|2
|1-2
|0
|0-2
|3