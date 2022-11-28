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Box: Winfield 68, STEAM Academy at MS-Berkeley 2

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Final
STEAM Academy at MS-Berkeley2
Winfield68
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
STEAM Academy at MS-Berkeley0-10-02/268/68
Winfield2-00-0121/12144/44

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STEAM Academy at MS-Berkeley
Individual stats Have not been reported.
WinfieldPtsFG3FGFTFL
Renzlee Davidson (#4, 5-4, G, Jr.)17612-20
Kailey Gillespie (#2, 5-10, F, Sr.)15610-40
Kaylee Walcott (#33, 5-9, F, Fr.)9303-40
Olivia Van Cleave (#5, 5-5, G, Fr.)6202-20
Kadence Berry (#11, 5-2, G, Sr.)5201-20
Lily Boschert (#10, 5-5, G, Sr.)51100
Elena Parr (#23, 5-6, F, Sr.)42000
Jolene Laswell (#20, 5-8, G, Fr.)4102-40
Cecelia Campbell (#21, 5-11, F, Fr.)21000
Avery Cassinger (#15, 5-7, F, Jr.)1001-20
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