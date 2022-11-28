Box: Winfield 68, STEAM Academy at MS-Berkeley 2

|Final
|STEAM Academy at MS-Berkeley
|2
|Winfield
|68
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|STEAM Academy at MS-Berkeley
|0-1
|0-0
|2/2
|68/68
|Winfield
|2-0
|0-0
|121/121
|44/44
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|STEAM Academy at MS-Berkeley
|Individual stats Have not been reported.
|Winfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Renzlee Davidson (#4, 5-4, G, Jr.)
|17
|6
|1
|2-2
|0
|Kailey Gillespie (#2, 5-10, F, Sr.)
|15
|6
|1
|0-4
|0
|Kaylee Walcott (#33, 5-9, F, Fr.)
|9
|3
|0
|3-4
|0
|Olivia Van Cleave (#5, 5-5, G, Fr.)
|6
|2
|0
|2-2
|0
|Kadence Berry (#11, 5-2, G, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|0
|Lily Boschert (#10, 5-5, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Elena Parr (#23, 5-6, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Jolene Laswell (#20, 5-8, G, Fr.)
|4
|1
|0
|2-4
|0
|Cecelia Campbell (#21, 5-11, F, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Avery Cassinger (#15, 5-7, F, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0