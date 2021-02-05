Box: Wood River 37, Maryville Christian 28

|1
|2
|3
|4
|Final
|Wood River
|11
|4
|14
|8
|37
|Maryville Christian
|8
|9
|0
|11
|28
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Wood River
|1-0
|0-0
|37/37
|28/28
|Maryville Christian
|0-1
|0-0
|28/28
|37/37
|Wood River
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Hannah Allen (5-10, G/F, Sr.)
|14
|4-4
|2-2
|0
|2
|Karli Withers (5-6, G, Sr.)
|11
|4-4
|0-1
|3-4
|3
|Emily Johnson (5-9, G/F, Fr.)
|6
|3-4
|0-1
|0-1
|4
|Mallory Martin (5-6, G, Sr.)
|5
|1-1
|1-1
|0
|1
|Kayla Henkhaus (5-9, G/F, Fr.)
|1
|0-1
|0
|1-2
|3