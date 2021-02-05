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Box: Wood River 37, Maryville Christian 28
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Box: Wood River 37, Maryville Christian 28

  • 0
1234Final
Wood River11414837
Maryville Christian8901128
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Wood River1-00-037/3728/28
Maryville Christian0-10-028/2837/37
Wood RiverPtsFG3FGFTFL
Hannah Allen (5-10, G/F, Sr.)144-42-202
Karli Withers (5-6, G, Sr.)114-40-13-43
Emily Johnson (5-9, G/F, Fr.)63-40-10-14
Mallory Martin (5-6, G, Sr.)51-11-101
Kayla Henkhaus (5-9, G/F, Fr.)10-101-23
Wood River
Individual stats Have not been reported.
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