Daily performances

Scoring Leaders
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Jessie Blaine
|St. Dominic
|24
|24.0
|Maddie Murphy
|Fort Zumwalt South
|20
|20.0
|Jaliyah Green
|Holt
|19
|19.0
|Hannah Wallace
|Cardinal Ritter
|16
|16.0
|Mya Robinson
|Holt
|16
|16.0
|Jenna Smith
|Fort Zumwalt South
|15
|15.0
|Chantrel Clayton
|Cardinal Ritter
|15
|15.0
|Delesia Scott
|Cardinal Ritter
|13
|13.0
|Delaney Smith
|St. Dominic
|13
|13.0
|Mariah Maxie
|Cardinal Ritter
|12
|12.0
|Makenna DeClue
|Troy
|12
|12.0
|Jordan Starkey
|Troy
|11
|11.0
|Natalie Harty
|Eureka
|10
|10.0
|Kate Hillyer
|Eureka
|10
|10.0
|Lily Robinson
|Troy
|10
|10.0
|Name
|School
|3FG
|Avg
|Hannah Wallace
|Cardinal Ritter
|4
|4.00
|Maddie Murphy
|Fort Zumwalt South
|3
|3.00
|Jordan Starkey
|Troy
|3
|3.00
|Natalie Harty
|Eureka
|2
|2.00
|Megan McCune
|Eureka
|2
|2.00
|Chantrel Clayton
|Cardinal Ritter
|2
|2.00
|Gabi Cook
|Troy
|2
|2.00
|Bailey Boulay
|Eureka
|1
|1.00
|Jenna Smith
|Fort Zumwalt South
|1
|1.00
|Mariah Maxie
|Cardinal Ritter
|1
|1.00
|Faith Henke
|St. Dominic
|1
|1.00
|Makinley Miller
|St. Dominic
|1
|1.00
|Delaney Smith
|St. Dominic
|1
|1.00
|Alivia Daniels
|Troy
|1
|1.00
|Makenna DeClue
|Troy
|1
|1.00
|Morgan Shields
|Troy
|1
|1.00
|Jaliyah Green
|Holt
|1
|1.00
|Sydney Reddin
|Holt
|1
|1.00
|Lauren Bennett
|Affton
|0
|0.00
|Sydney Blackmon
|Affton
|0
|0.00
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Sydney Dennis
|Eureka
|2
|2
|100.0
|Natalie Harty
|Eureka
|2
|2
|100.0
|Kate Hillyer
|Eureka
|4
|4
|100.0
|Chantrel Clayton
|Cardinal Ritter
|1
|1
|100.0
|Alivia Daniels
|Troy
|2
|2
|100.0
|Morgan Shields
|Troy
|2
|2
|100.0
|Jordan Starkey
|Troy
|2
|2
|100.0
|Jaliyah Green
|Holt
|2
|2
|100.0
|Sydney Reddin
|Holt
|2
|2
|100.0
|Delesia Scott
|Cardinal Ritter
|5
|6
|83.3
|Mya Robinson
|Holt
|4
|5
|80.0
|Maddie Murphy
|Fort Zumwalt South
|7
|9
|77.8
|Halle Benskin
|Fort Zumwalt South
|2
|3
|66.7
|Camie Humphrey
|Fort Zumwalt South
|4
|6
|66.7
|Jenna Smith
|Fort Zumwalt South
|4
|7
|57.1
|Jessie Blaine
|St. Dominic
|6
|11
|54.5
|Mariah Dallas
|Fort Zumwalt South
|1
|2
|50.0
|Mariah Maxie
|Cardinal Ritter
|1
|2
|50.0
|Makenna DeClue
|Troy
|1
|2
|50.0
|Nysa Gilchrist
|Holt
|1
|2
|50.0
|Name
|School
|Ast
|Avg
|Chantrel Clayton
|Cardinal Ritter
|3
|3.00
|Hannah Wallace
|Cardinal Ritter
|3
|3.00
|Mariah Maxie
|Cardinal Ritter
|2
|2.00
|Delesia Scott
|Cardinal Ritter
|1
|1.00
|Ai'Naya Williams
|Cardinal Ritter
|1
|1.00
|Lauren Bennett
|Affton
|0
|0.00
|Sydney Blackmon
|Affton
|0
|0.00
|Ayanna Buford
|Affton
|0
|0.00
|Chloe Daughtry
|Affton
|0
|0.00
|Alexandra Finch
|Affton
|0
|0.00
|Emma Grana
|Affton
|0
|0.00
|Megan Hasani
|Affton
|0
|0.00
|Alexa Lofgren
|Affton
|0
|0.00
|Teniola Osikoya
|Affton
|0
|0.00
|Ella Poulette
|Affton
|0
|0.00
|Layla Smith
|Affton
|0
|0.00
|Camryn Swisher
|Affton
|0
|0.00
|Safaya Thomas
|Affton
|0
|0.00
|Alisa Tran
|Affton
|0
|0.00
|Taylor Williams
|Affton
|0
|0.00
|Name
|School
|Stl
|Avg
|Mariah Maxie
|Cardinal Ritter
|1
|1.00
|Lauren Bennett
|Affton
|0
|0.00
|Sydney Blackmon
|Affton
|0
|0.00
|Ayanna Buford
|Affton
|0
|0.00
|Chloe Daughtry
|Affton
|0
|0.00
|Alexandra Finch
|Affton
|0
|0.00
|Emma Grana
|Affton
|0
|0.00
|Megan Hasani
|Affton
|0
|0.00
|Alexa Lofgren
|Affton
|0
|0.00
|Teniola Osikoya
|Affton
|0
|0.00
|Ella Poulette
|Affton
|0
|0.00
|Layla Smith
|Affton
|0
|0.00
|Camryn Swisher
|Affton
|0
|0.00
|Safaya Thomas
|Affton
|0
|0.00
|Alisa Tran
|Affton
|0
|0.00
|Taylor Williams
|Affton
|0
|0.00
|Reagan Beasley
|Althoff
|0
|0.00
|Angelica Brown
|Althoff
|0
|0.00
|Anaya Davis
|Althoff
|0
|0.00
|Megan Herzing
|Althoff
|0
|0.00
|Name
|School
|Blk
|Avg
|Chantrel Clayton
|Cardinal Ritter
|1
|1.00
|Hannah Wallace
|Cardinal Ritter
|1
|1.00
|Lauren Bennett
|Affton
|0
|0.00
|Sydney Blackmon
|Affton
|0
|0.00
|Ayanna Buford
|Affton
|0
|0.00
|Chloe Daughtry
|Affton
|0
|0.00
|Alexandra Finch
|Affton
|0
|0.00
|Emma Grana
|Affton
|0
|0.00
|Megan Hasani
|Affton
|0
|0.00
|Alexa Lofgren
|Affton
|0
|0.00
|Teniola Osikoya
|Affton
|0
|0.00
|Ella Poulette
|Affton
|0
|0.00
|Layla Smith
|Affton
|0
|0.00
|Camryn Swisher
|Affton
|0
|0.00
|Safaya Thomas
|Affton
|0
|0.00
|Alisa Tran
|Affton
|0
|0.00
|Taylor Williams
|Affton
|0
|0.00
|Reagan Beasley
|Althoff
|0
|0.00
|Angelica Brown
|Althoff
|0
|0.00
|Anaya Davis
|Althoff
|0
|0.00
|All information is as reported by the teams as of 12/5/2020.
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