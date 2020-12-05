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Daily performances
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Daily performances

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Girls Basketball Best Performances from 12/5/2020

Scoring Leaders
NAMESchoolPtsAvg
Jessie BlaineSt. Dominic2424.0
Maddie MurphyFort Zumwalt South2020.0
Jaliyah GreenHolt1919.0
Hannah WallaceCardinal Ritter1616.0
Mya RobinsonHolt1616.0
Jenna SmithFort Zumwalt South1515.0
Chantrel ClaytonCardinal Ritter1515.0
Delesia ScottCardinal Ritter1313.0
Delaney SmithSt. Dominic1313.0
Mariah MaxieCardinal Ritter1212.0
Makenna DeClueTroy1212.0
Jordan StarkeyTroy1111.0
Natalie HartyEureka1010.0
Kate HillyerEureka1010.0
Lily RobinsonTroy1010.0

3 Point leaders
NameSchool3FGAvg
Hannah WallaceCardinal Ritter44.00
Maddie MurphyFort Zumwalt South33.00
Jordan StarkeyTroy33.00
Natalie HartyEureka22.00
Megan McCuneEureka22.00
Chantrel ClaytonCardinal Ritter22.00
Gabi CookTroy22.00
Bailey BoulayEureka11.00
Jenna SmithFort Zumwalt South11.00
Mariah MaxieCardinal Ritter11.00
Faith HenkeSt. Dominic11.00
Makinley MillerSt. Dominic11.00
Delaney SmithSt. Dominic11.00
Alivia DanielsTroy11.00
Makenna DeClueTroy11.00
Morgan ShieldsTroy11.00
Jaliyah GreenHolt11.00
Sydney ReddinHolt11.00
Lauren BennettAffton00.00
Sydney BlackmonAffton00.00

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Sydney DennisEureka22100.0
Natalie HartyEureka22100.0
Kate HillyerEureka44100.0
Chantrel ClaytonCardinal Ritter11100.0
Alivia DanielsTroy22100.0
Morgan ShieldsTroy22100.0
Jordan StarkeyTroy22100.0
Jaliyah GreenHolt22100.0
Sydney ReddinHolt22100.0
Delesia ScottCardinal Ritter5683.3
Mya RobinsonHolt4580.0
Maddie MurphyFort Zumwalt South7977.8
Halle BenskinFort Zumwalt South2366.7
Camie HumphreyFort Zumwalt South4666.7
Jenna SmithFort Zumwalt South4757.1
Jessie BlaineSt. Dominic61154.5
Mariah DallasFort Zumwalt South1250.0
Mariah MaxieCardinal Ritter1250.0
Makenna DeClueTroy1250.0
Nysa GilchristHolt1250.0

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Chantrel ClaytonCardinal Ritter33.00
Hannah WallaceCardinal Ritter33.00
Mariah MaxieCardinal Ritter22.00
Delesia ScottCardinal Ritter11.00
Ai'Naya WilliamsCardinal Ritter11.00
Lauren BennettAffton00.00
Sydney BlackmonAffton00.00
Ayanna BufordAffton00.00
Chloe DaughtryAffton00.00
Alexandra FinchAffton00.00
Emma GranaAffton00.00
Megan HasaniAffton00.00
Alexa LofgrenAffton00.00
Teniola OsikoyaAffton00.00
Ella PouletteAffton00.00
Layla SmithAffton00.00
Camryn SwisherAffton00.00
Safaya ThomasAffton00.00
Alisa TranAffton00.00
Taylor WilliamsAffton00.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
Mariah MaxieCardinal Ritter11.00
Lauren BennettAffton00.00
Sydney BlackmonAffton00.00
Ayanna BufordAffton00.00
Chloe DaughtryAffton00.00
Alexandra FinchAffton00.00
Emma GranaAffton00.00
Megan HasaniAffton00.00
Alexa LofgrenAffton00.00
Teniola OsikoyaAffton00.00
Ella PouletteAffton00.00
Layla SmithAffton00.00
Camryn SwisherAffton00.00
Safaya ThomasAffton00.00
Alisa TranAffton00.00
Taylor WilliamsAffton00.00
Reagan BeasleyAlthoff00.00
Angelica BrownAlthoff00.00
Anaya DavisAlthoff00.00
Megan HerzingAlthoff00.00

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Delesia ScottCardinal Ritter1010.0
Ai'Naya WilliamsCardinal Ritter1010.0
Mariah MaxieCardinal Ritter44.0
Hannah WallaceCardinal Ritter44.0
Chantrel ClaytonCardinal Ritter33.0
Kristin BookerCardinal Ritter22.0
Lauren BennettAffton00.0
Sydney BlackmonAffton00.0
Ayanna BufordAffton00.0
Chloe DaughtryAffton00.0
Alexandra FinchAffton00.0
Emma GranaAffton00.0
Megan HasaniAffton00.0
Alexa LofgrenAffton00.0
Teniola OsikoyaAffton00.0
Ella PouletteAffton00.0
Layla SmithAffton00.0
Camryn SwisherAffton00.0
Safaya ThomasAffton00.0
Alisa TranAffton00.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
Chantrel ClaytonCardinal Ritter11.00
Hannah WallaceCardinal Ritter11.00
Lauren BennettAffton00.00
Sydney BlackmonAffton00.00
Ayanna BufordAffton00.00
Chloe DaughtryAffton00.00
Alexandra FinchAffton00.00
Emma GranaAffton00.00
Megan HasaniAffton00.00
Alexa LofgrenAffton00.00
Teniola OsikoyaAffton00.00
Ella PouletteAffton00.00
Layla SmithAffton00.00
Camryn SwisherAffton00.00
Safaya ThomasAffton00.00
Alisa TranAffton00.00
Taylor WilliamsAffton00.00
Reagan BeasleyAlthoff00.00
Angelica BrownAlthoff00.00
Anaya DavisAlthoff00.00
All information is as reported by the teams as of 12/5/2020.
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