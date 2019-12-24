Daily performances
0 comments

Daily performances

  • 0
Subscribe: Just $3 for 3 months
Girls Basketball Best Performances from 12/23/2019

Scoring Leaders
NAMESchoolPtsAvg
Alyssa ColeNashville2626.0
Bree PortzMarissa2020.0
Laylah JacksonBelleville East1919.0
J. YoungEast St. Louis1919.0
Megan TurnerMedicine and Biosc1919.0
Briana Hoffmann-CollinsHancock1818.0
Mia VanPamelLiberty1818.0
Jayla JenningsCahokia1717.0
Claire ToenniesMater Dei1717.0
Sabrina KollbaumNashville1717.0
Reese BennettBelleville West1616.0
Ellie EichenlaubFreeburg1616.0
Hanna Al-BaajRosati-Kain1616.0
Tyler ButlerBelleville East1515.0
Bella LaPortaHighland1515.0

3 Point leaders
NameSchool3FGAvg
Laylah JacksonBelleville East66.00
Reese BennettBelleville West44.00
Briana Hoffmann-CollinsHancock44.00
Jayla JenningsCahokia33.00
Mia VanPamelLiberty33.00
Dejah BrownBelleville West22.00
Lamiya TerrellBelleville West22.00
Chloe BookBreese Central22.00
Emma WuestBreese Central22.00
Tarkeyia WellsCahokia22.00
Natalie IbergGreenville22.00
Rylee PickettGreenville22.00
Ellie BrownHighland22.00
Kayla GordonO'Fallon22.00
Hanna Al-BaajRosati-Kain22.00
Lanee McNaryVandalia22.00
Christi DudleyVashon22.00
Kori SealsLift For Life22.00
Megan KruseLiberty22.00
Kylee OrfLiberty22.00

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Shaniah NunnBelleville West44100.0
Haley OttenschniederBreese Central11100.0
Chardaja SheardCahokia22100.0
Shakara McClineEast St. Louis22100.0
J. YoungEast St. Louis55100.0
Ellie EichenlaubFreeburg22100.0
Danielle BrandGreenville22100.0
Megan KronkHighland22100.0
Alanna BrooksMascoutah22100.0
Sophia LodenMascoutah33100.0
Maya SingletaryMascoutah11100.0
Emma GebkeMater Dei11100.0
Claire ToenniesMater Dei77100.0
Halle RueterNashville22100.0
Kayla GordonO'Fallon22100.0
Paige MuellerO'Fallon22100.0
Maicy MuellerO'Fallon11100.0
Lanniyah ClarkRiverview Gardens22100.0
Jaynie ChatmanRosati-Kain22100.0
Bailey StewartVandalia22100.0

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Shannon DowellO'Fallon66.00
Natalie IbergGreenville55.00
Toni PattersonLiberty55.00
Mia VanPamelLiberty55.00
Megan TurnerMedicine and Biosc55.00
Haley KimesFreeburg44.00
Mariah StewartHancock44.00
Ellie BrownHighland44.00
Bella LaPortaHighland44.00
Liv WilkeHighland44.00
Bree PortzMarissa44.00
Meredith InnesMater Dei44.00
Shannon LampeMater Dei44.00
Claire ToenniesMater Dei44.00
Raychel JonesVashon44.00
Jalyia SmithVashon44.00
Sara GordleyLiberty44.00
Megan KronkHighland33.00
Krista RittenhouseHighland33.00
Emily SmithMarissa33.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
Bree PortzMarissa88.00
Haley KimesFreeburg77.00
Shannon LampeMater Dei66.00
Raychel JonesVashon66.00
Christi DudleyVashon55.00
Kirsten TaylorHighland44.00
Macey SchreiberMarissa44.00
Claire ToenniesMater Dei44.00
Aubrey MisterO'Fallon44.00
Emily RaffertyRosati-Kain44.00
Rayvin JonesVashon44.00
Kylee OrfLiberty44.00
Caydience CauseyMedicine and Biosc44.00
Kaliyah JacksonMedicine and Biosc44.00
Megan TurnerMedicine and Biosc44.00
Mya GebkeFreeburg33.00
Briana Hoffmann-CollinsHancock33.00
Paris HunterHancock33.00
Sasia MoultrieHancock33.00
Ellie BrownHighland33.00

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Megan HallemannGreenville1717.0
Kaliyah JacksonMedicine and Biosc1414.0
Mariah StewartHancock1313.0
Sasia MoultrieHancock1212.0
Tyana LovelaceO'Fallon1111.0
Shannon LampeMater Dei1010.0
Melanie GiljumLiberty1010.0
Charliegh WilliamsMedicine and Biosc1010.0
Ellie EichenlaubFreeburg99.0
Sally AlbersMater Dei88.0
Raychel JonesVashon88.0
Toni PattersonLiberty88.0
Demareia ClayMedicine and Biosc88.0
Natalie PetersonFreeburg77.0
Megan TurnerMedicine and Biosc77.0
Taylor KesnerHighland66.0
Megan KronkHighland66.0
Bella LaPortaHighland66.0
Zsana HawkinsO'Fallon66.0
Bella BorjaFreeburg55.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
Mariah StewartHancock66.00
Megan HallemannGreenville55.00
Toni PattersonLiberty44.00
Kaliyah JacksonMedicine and Biosc44.00
Hailey KrauseMarissa22.00
Tyana LovelaceO'Fallon22.00
Caydience CauseyMedicine and Biosc22.00
Amya OwensMedicine and Biosc22.00
Ellie EichenlaubFreeburg11.00
Natalie IbergGreenville11.00
Isabella FujarteHancock11.00
Dashya Haynes-McGinnistHancock11.00
Paris HunterHancock11.00
Megan KronkHighland11.00
Emily SmithMarissa11.00
Shannon LampeMater Dei11.00
Kayla GordonO'Fallon11.00
Hanna Al-BaajRosati-Kain11.00
Melanie GiljumLiberty11.00
Demareia ClayMedicine and Biosc11.00
All information is as reported by the teams as of 12/24/2019.
0 comments

Tags

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports