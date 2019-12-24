Daily performances

Scoring Leaders
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Alyssa Cole
|Nashville
|26
|26.0
|Bree Portz
|Marissa
|20
|20.0
|Laylah Jackson
|Belleville East
|19
|19.0
|J. Young
|East St. Louis
|19
|19.0
|Megan Turner
|Medicine and Biosc
|19
|19.0
|Briana Hoffmann-Collins
|Hancock
|18
|18.0
|Mia VanPamel
|Liberty
|18
|18.0
|Jayla Jennings
|Cahokia
|17
|17.0
|Claire Toennies
|Mater Dei
|17
|17.0
|Sabrina Kollbaum
|Nashville
|17
|17.0
|Reese Bennett
|Belleville West
|16
|16.0
|Ellie Eichenlaub
|Freeburg
|16
|16.0
|Hanna Al-Baaj
|Rosati-Kain
|16
|16.0
|Tyler Butler
|Belleville East
|15
|15.0
|Bella LaPorta
|Highland
|15
|15.0
|Name
|School
|3FG
|Avg
|Laylah Jackson
|Belleville East
|6
|6.00
|Reese Bennett
|Belleville West
|4
|4.00
|Briana Hoffmann-Collins
|Hancock
|4
|4.00
|Jayla Jennings
|Cahokia
|3
|3.00
|Mia VanPamel
|Liberty
|3
|3.00
|Dejah Brown
|Belleville West
|2
|2.00
|Lamiya Terrell
|Belleville West
|2
|2.00
|Chloe Book
|Breese Central
|2
|2.00
|Emma Wuest
|Breese Central
|2
|2.00
|Tarkeyia Wells
|Cahokia
|2
|2.00
|Natalie Iberg
|Greenville
|2
|2.00
|Rylee Pickett
|Greenville
|2
|2.00
|Ellie Brown
|Highland
|2
|2.00
|Kayla Gordon
|O'Fallon
|2
|2.00
|Hanna Al-Baaj
|Rosati-Kain
|2
|2.00
|Lanee McNary
|Vandalia
|2
|2.00
|Christi Dudley
|Vashon
|2
|2.00
|Kori Seals
|Lift For Life
|2
|2.00
|Megan Kruse
|Liberty
|2
|2.00
|Kylee Orf
|Liberty
|2
|2.00
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Shaniah Nunn
|Belleville West
|4
|4
|100.0
|Haley Ottenschnieder
|Breese Central
|1
|1
|100.0
|Chardaja Sheard
|Cahokia
|2
|2
|100.0
|Shakara McCline
|East St. Louis
|2
|2
|100.0
|J. Young
|East St. Louis
|5
|5
|100.0
|Ellie Eichenlaub
|Freeburg
|2
|2
|100.0
|Danielle Brand
|Greenville
|2
|2
|100.0
|Megan Kronk
|Highland
|2
|2
|100.0
|Alanna Brooks
|Mascoutah
|2
|2
|100.0
|Sophia Loden
|Mascoutah
|3
|3
|100.0
|Maya Singletary
|Mascoutah
|1
|1
|100.0
|Emma Gebke
|Mater Dei
|1
|1
|100.0
|Claire Toennies
|Mater Dei
|7
|7
|100.0
|Halle Rueter
|Nashville
|2
|2
|100.0
|Kayla Gordon
|O'Fallon
|2
|2
|100.0
|Paige Mueller
|O'Fallon
|2
|2
|100.0
|Maicy Mueller
|O'Fallon
|1
|1
|100.0
|Lanniyah Clark
|Riverview Gardens
|2
|2
|100.0
|Jaynie Chatman
|Rosati-Kain
|2
|2
|100.0
|Bailey Stewart
|Vandalia
|2
|2
|100.0
|Name
|School
|Ast
|Avg
|Shannon Dowell
|O'Fallon
|6
|6.00
|Natalie Iberg
|Greenville
|5
|5.00
|Toni Patterson
|Liberty
|5
|5.00
|Mia VanPamel
|Liberty
|5
|5.00
|Megan Turner
|Medicine and Biosc
|5
|5.00
|Haley Kimes
|Freeburg
|4
|4.00
|Mariah Stewart
|Hancock
|4
|4.00
|Ellie Brown
|Highland
|4
|4.00
|Bella LaPorta
|Highland
|4
|4.00
|Liv Wilke
|Highland
|4
|4.00
|Bree Portz
|Marissa
|4
|4.00
|Meredith Innes
|Mater Dei
|4
|4.00
|Shannon Lampe
|Mater Dei
|4
|4.00
|Claire Toennies
|Mater Dei
|4
|4.00
|Raychel Jones
|Vashon
|4
|4.00
|Jalyia Smith
|Vashon
|4
|4.00
|Sara Gordley
|Liberty
|4
|4.00
|Megan Kronk
|Highland
|3
|3.00
|Krista Rittenhouse
|Highland
|3
|3.00
|Emily Smith
|Marissa
|3
|3.00
|Name
|School
|Stl
|Avg
|Bree Portz
|Marissa
|8
|8.00
|Haley Kimes
|Freeburg
|7
|7.00
|Shannon Lampe
|Mater Dei
|6
|6.00
|Raychel Jones
|Vashon
|6
|6.00
|Christi Dudley
|Vashon
|5
|5.00
|Kirsten Taylor
|Highland
|4
|4.00
|Macey Schreiber
|Marissa
|4
|4.00
|Claire Toennies
|Mater Dei
|4
|4.00
|Aubrey Mister
|O'Fallon
|4
|4.00
|Emily Rafferty
|Rosati-Kain
|4
|4.00
|Rayvin Jones
|Vashon
|4
|4.00
|Kylee Orf
|Liberty
|4
|4.00
|Caydience Causey
|Medicine and Biosc
|4
|4.00
|Kaliyah Jackson
|Medicine and Biosc
|4
|4.00
|Megan Turner
|Medicine and Biosc
|4
|4.00
|Mya Gebke
|Freeburg
|3
|3.00
|Briana Hoffmann-Collins
|Hancock
|3
|3.00
|Paris Hunter
|Hancock
|3
|3.00
|Sasia Moultrie
|Hancock
|3
|3.00
|Ellie Brown
|Highland
|3
|3.00
|All information is as reported by the teams as of 12/24/2019.