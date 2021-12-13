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Daily performances
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Daily performances

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Girls Basketball Best Performances from 12/13/2021

Scoring Leaders
NAMESchoolPtsAvg
Molly ClemmonsCrystal City2525.0
Kate EisenbeisCrystal City1818.0
Kylie WilliamsOrchard Farm1313.0
Samantha MorganCrystal City1212.0
Abbie EdwardsCrystal City1111.0
Bella HankinsCrystal City1010.0
Olivia GoekeOrchard Farm1010.0
Emma BauerOrchard Farm88.0
Camryn NelsonOrchard Farm88.0
Payton MeyersOrchard Farm77.0
Maddy SheltonOrchard Farm77.0
Katy Beth BrownOrchard Farm66.0
Brooklyn PortellCrystal City44.0
Bailey GoekeOrchard Farm44.0
Allison RuhlingOrchard Farm44.0

3 Point leaders
NameSchool3FGAvg
Molly ClemmonsCrystal City33.00
Bella HankinsCrystal City22.00
Olivia GoekeOrchard Farm22.00
Maddy SheltonOrchard Farm11.00
Elizabeth BoydAffton00.00
Alyssa CoplinAffton00.00
Grace GranaAffton00.00
Emma GranaAffton00.00
Lola LivengoodAffton00.00
Elena ModerAffton00.00
Melody OlesiaAffton00.00
Sydney PagluschAffton00.00
Emma RobertsAffton00.00
Camryn SwisherAffton00.00
Taylor WilliamsAffton00.00
Amelia WilsonAffton00.00
Anna BrewerAlthoff00.00
Molly DistlerAlthoff00.00
Brooke GillumAlthoff00.00
Addison LeibAlthoff00.00

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Samantha MorganCrystal City123400.0
Abbie EdwardsCrystal City11100.0
Emma BauerOrchard Farm22100.0
Molly ClemmonsCrystal City6875.0
Payton MeyersOrchard Farm3475.0
Kate EisenbeisCrystal City2366.7
Bella HankinsCrystal City2366.7
Kylie WilliamsOrchard Farm1333.3
Elizabeth BoydAffton000.0
Alyssa CoplinAffton000.0
Grace GranaAffton000.0
Emma GranaAffton000.0
Lola LivengoodAffton000.0
Elena ModerAffton000.0
Melody OlesiaAffton000.0
Sydney PagluschAffton000.0
Emma RobertsAffton000.0
Camryn SwisherAffton000.0
Taylor WilliamsAffton000.0
Amelia WilsonAffton000.0

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Elizabeth BoydAffton00.00
Alyssa CoplinAffton00.00
Grace GranaAffton00.00
Emma GranaAffton00.00
Lola LivengoodAffton00.00
Elena ModerAffton00.00
Melody OlesiaAffton00.00
Sydney PagluschAffton00.00
Emma RobertsAffton00.00
Camryn SwisherAffton00.00
Taylor WilliamsAffton00.00
Amelia WilsonAffton00.00
Anna BrewerAlthoff00.00
Molly DistlerAlthoff00.00
Brooke GillumAlthoff00.00
Addison LeibAlthoff00.00
Alaina LesterAlthoff00.00
Olivia MorrisAlthoff00.00
Bella PetersonAlthoff00.00
Jenna RoperAlthoff00.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
Elizabeth BoydAffton00.00
Alyssa CoplinAffton00.00
Grace GranaAffton00.00
Emma GranaAffton00.00
Lola LivengoodAffton00.00
Elena ModerAffton00.00
Melody OlesiaAffton00.00
Sydney PagluschAffton00.00
Emma RobertsAffton00.00
Camryn SwisherAffton00.00
Taylor WilliamsAffton00.00
Amelia WilsonAffton00.00
Anna BrewerAlthoff00.00
Molly DistlerAlthoff00.00
Brooke GillumAlthoff00.00
Addison LeibAlthoff00.00
Alaina LesterAlthoff00.00
Olivia MorrisAlthoff00.00
Bella PetersonAlthoff00.00
Jenna RoperAlthoff00.00

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Elizabeth BoydAffton00.0
Alyssa CoplinAffton00.0
Grace GranaAffton00.0
Emma GranaAffton00.0
Lola LivengoodAffton00.0
Elena ModerAffton00.0
Melody OlesiaAffton00.0
Sydney PagluschAffton00.0
Emma RobertsAffton00.0
Camryn SwisherAffton00.0
Taylor WilliamsAffton00.0
Amelia WilsonAffton00.0
Anna BrewerAlthoff00.0
Molly DistlerAlthoff00.0
Brooke GillumAlthoff00.0
Addison LeibAlthoff00.0
Alaina LesterAlthoff00.0
Olivia MorrisAlthoff00.0
Bella PetersonAlthoff00.0
Jenna RoperAlthoff00.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
Elizabeth BoydAffton00.00
Alyssa CoplinAffton00.00
Grace GranaAffton00.00
Emma GranaAffton00.00
Lola LivengoodAffton00.00
Elena ModerAffton00.00
Melody OlesiaAffton00.00
Sydney PagluschAffton00.00
Emma RobertsAffton00.00
Camryn SwisherAffton00.00
Taylor WilliamsAffton00.00
Amelia WilsonAffton00.00
Anna BrewerAlthoff00.00
Molly DistlerAlthoff00.00
Brooke GillumAlthoff00.00
Addison LeibAlthoff00.00
Alaina LesterAlthoff00.00
Olivia MorrisAlthoff00.00
Bella PetersonAlthoff00.00
Jenna RoperAlthoff00.00
All information is as reported by the teams as of 12/13/2021.
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