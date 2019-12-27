Daily performances

Scoring Leaders
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Mariah Stewart
|Hancock
|29
|29.0
|Taylar Headrick
|Lindbergh
|28
|28.0
|Aliyah Williams
|Parkway North
|26
|26.0
|Mackenzie Duff
|Nerinx Hall
|24
|24.0
|Kylie Williams
|Orchard Farm
|24
|24.0
|Kristyn Mitchell
|Collinsville
|22
|22.0
|Naidah Thames
|North Tech
|22
|22.0
|Ashlyn Wightman
|Gibault
|21
|21.0
|Zaire Harrell
|MICDS
|20
|20.0
|Hannah Wymer
|Lindbergh
|20
|20.0
|Molly Diekemper
|Carlyle
|19
|19.0
|Sydney Harris
|Edwardsville
|19
|19.0
|Isabelle Delarue
|FH North
|19
|19.0
|Emily Smith
|Marissa
|19
|19.0
|Cori O'Neill
|Pacific
|19
|19.0
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Jenna Christeson
|Civic Memorial
|2
|2
|100.0
|Claire Christeson
|Civic Memorial
|2
|2
|100.0
|Maura Niemeier
|Civic Memorial
|2
|2
|100.0
|Taylor Holten
|Columbia
|2
|2
|100.0
|Julia Boyet
|Cor Jesu
|2
|2
|100.0
|Olivia Korpecki
|Cor Jesu
|1
|1
|100.0
|Mallory Ronshausen
|Cor Jesu
|2
|2
|100.0
|Quierra Love
|Edwardsville
|2
|2
|100.0
|Macy Silvey
|Edwardsville
|2
|2
|100.0
|A. Davis
|Farmington
|2
|2
|100.0
|Jordyn Grimes
|Fort Zumwalt North
|6
|6
|100.0
|Emily Schmidt
|Gillespie
|2
|2
|100.0
|Gwyn Mitchell
|Greenville
|1
|1
|100.0
|Sasia Moultrie
|Hancock
|4
|4
|100.0
|Nariyah Simmons
|Hazelwood Central
|2
|2
|100.0
|Lilli Machado
|Francis Howell
|4
|4
|100.0
|Isabelle Delarue
|FH North
|2
|2
|100.0
|Taylar Headrick
|Lindbergh
|5
|5
|100.0
|Hannah Wymer
|Lindbergh
|2
|2
|100.0
|Lyndsey Heckel
|Nerinx Hall
|4
|4
|100.0
|All information is as reported by the teams as of 12/27/2019.