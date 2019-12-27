Daily performances
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Daily performances

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Girls Basketball Best Performances from 12/26/2019

Scoring Leaders
NAMESchoolPtsAvg
Mariah StewartHancock2929.0
Taylar HeadrickLindbergh2828.0
Aliyah WilliamsParkway North2626.0
Mackenzie DuffNerinx Hall2424.0
Kylie WilliamsOrchard Farm2424.0
Kristyn MitchellCollinsville2222.0
Naidah ThamesNorth Tech2222.0
Ashlyn WightmanGibault2121.0
Zaire HarrellMICDS2020.0
Hannah WymerLindbergh2020.0
Molly DiekemperCarlyle1919.0
Sydney HarrisEdwardsville1919.0
Isabelle DelarueFH North1919.0
Emily SmithMarissa1919.0
Cori O'NeillPacific1919.0

3 Point leaders
NameSchool3FGAvg
Hannah WymerLindbergh66.00
Eryn SealCarlinville55.00
Taylar HeadrickLindbergh55.00
Karsen JanyColumbia44.00
Mallory RonshausenCor Jesu44.00
Briana Hoffmann-CollinsHancock33.00
Isabelle DelarueFH North33.00
Emily SmithMarissa33.00
Naidah ThamesNorth Tech33.00
Jayla McLemoreSummit33.00
Lillie PickettFort Zumwalt West33.00
Riley DoyleCollinsville22.00
Sydney HarrisEdwardsville22.00
Abby RickermannFestus22.00
Jordyn GrimesFort Zumwalt North22.00
Mikala HayesGillespie22.00
Rylee PickettGreenville22.00
Kaniya SandersHazelwood Central22.00
Grace WilkensonFrancis Howell22.00
Kayla CarpenterLafayette22.00

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Jenna ChristesonCivic Memorial22100.0
Claire ChristesonCivic Memorial22100.0
Maura NiemeierCivic Memorial22100.0
Taylor HoltenColumbia22100.0
Julia BoyetCor Jesu22100.0
Olivia KorpeckiCor Jesu11100.0
Mallory RonshausenCor Jesu22100.0
Quierra LoveEdwardsville22100.0
Macy SilveyEdwardsville22100.0
A. DavisFarmington22100.0
Jordyn GrimesFort Zumwalt North66100.0
Emily SchmidtGillespie22100.0
Gwyn MitchellGreenville11100.0
Sasia MoultrieHancock44100.0
Nariyah SimmonsHazelwood Central22100.0
Lilli MachadoFrancis Howell44100.0
Isabelle DelarueFH North22100.0
Taylar HeadrickLindbergh55100.0
Hannah WymerLindbergh22100.0
Lyndsey HeckelNerinx Hall44100.0

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Maddie DavisGibault66.00
Gwyn MitchellGreenville66.00
Jordan PeeteLadue66.00
Lyndsey HeckelNerinx Hall66.00
Cheing-Hai ChristenFort Zumwalt West66.00
Paige BeckerColumbia55.00
Hannah SimpsonGreenville55.00
Abby SussenbachGreenville44.00
Mariah StewartHancock44.00
Julia MartensSummit44.00
Jadyn SmithValley Park44.00
Brooklyn PalmerFort Zumwalt West44.00
Macy HoppesFather McGivney44.00
Anna HallCivic Memorial33.00
Kylie BurgEdwardsville33.00
Quierra LoveEdwardsville33.00
Maria SmithEdwardsville33.00
Amanda MathewsonFrancis Howell33.00
Sydney RussellFrancis Howell33.00
Kate MinklerLadue33.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
Abby RickermannFestus66.00
Maddie DavisGibault66.00
Abby SussenbachGreenville66.00
Taylor HoltenColumbia55.00
Libby BrewsterFrancis Howell55.00
Leslie BallardValley Park55.00
Claire ChristesonCivic Memorial44.00
Natalie IbergGreenville44.00
Sydney RussellFrancis Howell44.00
Grace WilkensonFrancis Howell44.00
Khamil DouglasLadue44.00
Mckayley HopkinsLadue44.00
Jordan PeeteLadue44.00
Abbie ZensenParkway West44.00
Alexis BondFather McGivney44.00
Anna McKeeFather McGivney44.00
Anna HallCivic Memorial33.00
Tori StandeferCivic Memorial33.00
Karsen JanyColumbia33.00
Elle EvansEdwardsville33.00

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Mariah StewartHancock1919.0
Genesis RhodesDuBourg1515.0
Ari JonesFort Zumwalt West1313.0
Ashlyn WightmanGibault1111.0
Allie CaroselloNerinx Hall1111.0
J'Lessa JordanHazelwood Central1010.0
Jakayla KirkHazelwood Central1010.0
Jasmine ManuelSummit1010.0
Danielle BrandGreenville99.0
Sydney HarrisEdwardsville88.0
Maddie DavisGibault88.0
Libby BrewsterFrancis Howell88.0
Mia CollinsLadue88.0
Mackenzie DuffNerinx Hall88.0
Abby PotterSummit88.0
Ariana BennettEdwardsville77.0
Kylie BurgEdwardsville77.0
Sydney DukesHazelwood Central77.0
Madison MaxwellValley Park77.0
Claire ChristesonCivic Memorial66.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
J'Lessa JordanHazelwood Central99.00
Megan HallemannGreenville77.00
Genesis RhodesDuBourg55.00
Mariah StewartHancock55.00
Avrie BarthelColumbia33.00
Ashlyn WightmanGibault33.00
Isabella FujarteHancock33.00
Ava KhouryColumbia22.00
Allie CaroselloNerinx Hall22.00
Amy JordanParkway North22.00
Ali JordanParkway North22.00
Ashley SmithParkway West22.00
Jasmine ManuelSummit22.00
Yara Al-HejojValley Park22.00
Ari JonesFort Zumwalt West22.00
Madison WeydertFort Zumwalt West22.00
Claire ChristesonCivic Memorial11.00
Anna HallCivic Memorial11.00
Kourtland TyusCivic Memorial11.00
Paige BeckerColumbia11.00
All information is as reported by the teams as of 12/27/2019.
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