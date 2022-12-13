Daily performances

Scoring Leaders
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Ashleigh Reed
|St. Charles
|21
|21.0
|Karsen Jany
|Columbia
|20
|20.0
|Evelyn Shane
|Ursuline
|19
|19.0
|Emily Sykes
|Granite City
|18
|18.0
|Jamison Spreck
|Seckman
|18
|18.0
|Charleece Davis
|Althoff
|17
|17.0
|Brooke Blankenship
|St. Pius X
|17
|17.0
|Mariah Macon
|Gateway STEM
|16
|16.0
|Addie Rhea
|Ursuline
|16
|16.0
|Taylor Williams
|Affton
|15
|15.0
|Jordan Holten
|Columbia
|15
|15.0
|Emilee Travnicek
|Althoff
|14
|14.0
|Briana Williams
|Gateway STEM
|14
|14.0
|Mia Brawner
|Gillespie
|14
|14.0
|Olivia Anderson
|Belleville West
|13
|13.0
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|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Bella Peterson
|Althoff
|2
|2
|100.0
|Emilee Travnicek
|Althoff
|4
|4
|100.0
|Nina Arties
|Brentwood
|4
|4
|100.0
|Kaitlyn Reels
|Carlinville
|1
|1
|100.0
|Addison Butler
|Columbia
|2
|2
|100.0
|Karsen Jany
|Columbia
|2
|2
|100.0
|Ava Langhans
|Columbia
|4
|4
|100.0
|Rhianne Toebben
|Francis Howell
|6
|6
|100.0
|Kearston Alstat
|Marissa
|1
|1
|100.0
|Emma Lloyd
|Marissa
|2
|2
|100.0
|Rita Thoroughman
|Silex
|1
|1
|100.0
|Addi Nemens
|St. Charles
|2
|2
|100.0
|Lorelei Oetting
|St. Charles
|2
|2
|100.0
|Emma Robinson
|Seckman
|2
|2
|100.0
|Brooke Blankenship
|St. Pius X
|7
|8
|87.5
|Charleece Davis
|Althoff
|5
|6
|83.3
|Isabella Tiburzi
|Carlinville
|4
|5
|80.0
|Jakayla Cannamore
|Gateway STEM
|4
|5
|80.0
|Addie Rhea
|Ursuline
|4
|5
|80.0
|Maddison Isom
|Silex
|3
|4
|75.0
|Name
|School
|Ast
|Avg
|Mariah Macon
|Gateway STEM
|5
|5.00
|Hailey Morgan
|Fort Zumwalt East
|5
|5.00
|Bella Peterson
|Althoff
|4
|4.00
|Kensington Curd
|Brentwood
|4
|4.00
|Karsen Jany
|Columbia
|4
|4.00
|Claire Turgeon
|Borgia
|3
|3.00
|Emily Holmes
|Columbia
|3
|3.00
|Jordan Holten
|Columbia
|3
|3.00
|Briana Williams
|Gateway STEM
|3
|3.00
|Alivia Vaughn
|Granite City
|3
|3.00
|Katie Rakers
|St. Pius X
|3
|3.00
|Molly Higgins
|Ursuline
|3
|3.00
|Brooklynn Williams
|Ursuline
|3
|3.00
|Charleece Davis
|Althoff
|2
|2.00
|Addison Leib
|Althoff
|2
|2.00
|Alaina Lester
|Althoff
|2
|2.00
|Natalie Alferman
|Borgia
|2
|2.00
|Anna Jones
|Brentwood
|2
|2.00
|Ava Langhans
|Columbia
|2
|2.00
|Sam Schmuke
|Columbia
|2
|2.00
|Name
|School
|Blk
|Avg
|Sydney Kessler
|Borgia
|4
|4.00
|Emilee Travnicek
|Althoff
|2
|2.00
|Miirecal Terry
|Gateway STEM
|2
|2.00
|Brooklyn Alivernia
|Hancock
|2
|2.00
|Evelyn Shane
|Ursuline
|2
|2.00
|Josephine Reeves
|Valmeyer
|2
|2.00
|Baylee Turner
|Althoff
|1
|1.00
|Aniyah Burr
|MS-Berkeley
|1
|1.00
|Rhyan Muldrew
|MS-Berkeley
|1
|1.00
|Natalie Alferman
|Borgia
|1
|1.00
|Addison Butler
|Columbia
|1
|1.00
|Taylor Etheridge
|Columbia
|1
|1.00
|Emily Holmes
|Columbia
|1
|1.00
|Karsen Jany
|Columbia
|1
|1.00
|Jakayla Cannamore
|Gateway STEM
|1
|1.00
|Kennedy Carothers
|Gateway STEM
|1
|1.00
|Emily Sykes
|Granite City
|1
|1.00
|Kaylyn Wiley
|Granite City
|1
|1.00
|Justice Silver
|Hancock
|1
|1.00
|Amiaya Williams
|Hancock
|1
|1.00
|All information is as reported by the teams as of 12/13/2022.