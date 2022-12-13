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Daily performances

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Girls Basketball Best Performances from 12/12/2022

Scoring Leaders
NAMESchoolPtsAvg
Ashleigh ReedSt. Charles2121.0
Karsen JanyColumbia2020.0
Evelyn ShaneUrsuline1919.0
Emily SykesGranite City1818.0
Jamison SpreckSeckman1818.0
Charleece DavisAlthoff1717.0
Brooke BlankenshipSt. Pius X1717.0
Mariah MaconGateway STEM1616.0
Addie RheaUrsuline1616.0
Taylor WilliamsAffton1515.0
Jordan HoltenColumbia1515.0
Emilee TravnicekAlthoff1414.0
Briana WilliamsGateway STEM1414.0
Mia BrawnerGillespie1414.0
Olivia AndersonBelleville West1313.0

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3 Point leaders
NameSchool3FGAvg
Olivia AndersonBelleville West44.00
Braley WiserCarlinville33.00
Ashleigh ReedSt. Charles33.00
Ella MantzSummit33.00
Karsen JanyColumbia22.00
Briana WilliamsGateway STEM22.00
Kaylyn WileyGranite City22.00
Karley BonhamFrancis Howell22.00
PJ KrodingerSt. Pius X22.00
Brooke MillerValmeyer22.00
Josephine ReevesValmeyer22.00
Lexi HaglFort Zumwalt East22.00
Emma GranaAffton11.00
Jenna RoperAlthoff11.00
Tikylah Harris-MickensBelleville West11.00
Lauren KingBelleville West11.00
Kennedy WilliamsBelleville West11.00
Natalie AlfermanBorgia11.00
Kate SniderBorgia11.00
Nina ArtiesBrentwood11.00

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Bella PetersonAlthoff22100.0
Emilee TravnicekAlthoff44100.0
Nina ArtiesBrentwood44100.0
Kaitlyn ReelsCarlinville11100.0
Addison ButlerColumbia22100.0
Karsen JanyColumbia22100.0
Ava LanghansColumbia44100.0
Rhianne ToebbenFrancis Howell66100.0
Kearston AlstatMarissa11100.0
Emma LloydMarissa22100.0
Rita ThoroughmanSilex11100.0
Addi NemensSt. Charles22100.0
Lorelei OettingSt. Charles22100.0
Emma RobinsonSeckman22100.0
Brooke BlankenshipSt. Pius X7887.5
Charleece DavisAlthoff5683.3
Isabella TiburziCarlinville4580.0
Jakayla CannamoreGateway STEM4580.0
Addie RheaUrsuline4580.0
Maddison IsomSilex3475.0

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Mariah MaconGateway STEM55.00
Hailey MorganFort Zumwalt East55.00
Bella PetersonAlthoff44.00
Kensington CurdBrentwood44.00
Karsen JanyColumbia44.00
Claire TurgeonBorgia33.00
Emily HolmesColumbia33.00
Jordan HoltenColumbia33.00
Briana WilliamsGateway STEM33.00
Alivia VaughnGranite City33.00
Katie RakersSt. Pius X33.00
Molly HigginsUrsuline33.00
Brooklynn WilliamsUrsuline33.00
Charleece DavisAlthoff22.00
Addison LeibAlthoff22.00
Alaina LesterAlthoff22.00
Natalie AlfermanBorgia22.00
Anna JonesBrentwood22.00
Ava LanghansColumbia22.00
Sam SchmukeColumbia22.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
Kensington CurdBrentwood99.00
Nia BallingerAlton Marquette99.00
Jakayla CannamoreGateway STEM77.00
Charleece DavisAlthoff55.00
Bella PetersonAlthoff55.00
Karsen JanyColumbia55.00
Ava LanghansColumbia55.00
Sam SchmukeColumbia55.00
Mariah MaconGateway STEM55.00
Kaylyn WileyGranite City55.00
Payton PattersonAlton Marquette55.00
Alaina LesterAlthoff44.00
Briana WilliamsGateway STEM44.00
Evelyn ShaneUrsuline44.00
Brooklynn WilliamsUrsuline44.00
Domonique TaylorBrentwood33.00
Kennedy CarothersGateway STEM33.00
Haley RodgersAlton Marquette33.00
Tess KriegerUrsuline33.00
Anna BrewerAlthoff22.00

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Brooke BlankenshipSt. Pius X1515.0
Emilee TravnicekAlthoff1414.0
Jordan HoltenColumbia1111.0
Emily SykesGranite City1111.0
Jordan Weir-CundiffBrentwood99.0
Brooklyn AliverniaHancock99.0
Charleece DavisAlthoff77.0
Amanda DorpinghausBorgia77.0
Nina ArtiesBrentwood77.0
Domonique TaylorBrentwood77.0
Mariah MaconGateway STEM77.0
Briana WilliamsGateway STEM77.0
DeAnna Haynes-McGinnistHancock77.0
Allie WeinerAlton Marquette77.0
Hailey MorganFort Zumwalt East77.0
Rhyan MuldrewMS-Berkeley66.0
Kensington CurdBrentwood66.0
Anna JonesBrentwood66.0
Itaijja Miller-BrownGranite City66.0
Katie RakersSt. Pius X66.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
Sydney KesslerBorgia44.00
Emilee TravnicekAlthoff22.00
Miirecal TerryGateway STEM22.00
Brooklyn AliverniaHancock22.00
Evelyn ShaneUrsuline22.00
Josephine ReevesValmeyer22.00
Baylee TurnerAlthoff11.00
Aniyah BurrMS-Berkeley11.00
Rhyan MuldrewMS-Berkeley11.00
Natalie AlfermanBorgia11.00
Addison ButlerColumbia11.00
Taylor EtheridgeColumbia11.00
Emily HolmesColumbia11.00
Karsen JanyColumbia11.00
Jakayla CannamoreGateway STEM11.00
Kennedy CarothersGateway STEM11.00
Emily SykesGranite City11.00
Kaylyn WileyGranite City11.00
Justice SilverHancock11.00
Amiaya WilliamsHancock11.00
All information is as reported by the teams as of 12/13/2022.
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