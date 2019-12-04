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Girls Basketball Best Performances from 12/3/2019
SCORING LEADERS (Min. Games Played)
NAMESchoolPtsAvg
Maddie MurphyFort Zumwalt South2626.0
Reagan RapertUnion2525.0
Brooke HighmarkWestminster2525.0
Tyler ButlerBelleville East2424.0
Ailey AllenPrincipia2222.0
Jordan FredricksonPrincipia2222.0
Briana Hoffmann-CollinsHancock2121.0
Jalyia SmithVashon2121.0
Mackenzie RhodesParkway North2020.0
Linnea JohansenParkway South2020.0
Jasmine ManuelSummit2020.0
Adrenna SnipesAlton Marquette1919.0
Peyton StarksJohn Burroughs1818.0
Jailah PellyEast St. Louis1818.0
Brynn JeffriesLafayette1818.0

3 Point leaders (min. 3-PT made)
NameSchool3FGAvg
Keiarra CottonGateway STEM44.00
Mackenzie RhodesParkway North44.00
Anna McKeeFather McGivney44.00
Beyla SmithBelleville East33.00
Jailah PellyEast St. Louis33.00
Maddie MurphyFort Zumwalt South33.00
Briana Hoffmann-CollinsHancock33.00
Hayley PorterAlton Marquette33.00
Adrenna SnipesAlton Marquette33.00
Abby WilliamsAlton Marquette33.00
Ailey AllenPrincipia33.00
Raychel JonesVashon33.00
Annie RestovichVisitation33.00
Reilly BrophyWestminster33.00
Brooke HighmarkWestminster33.00
Amanda MathewsonFrancis Howell22.00
Isabelle DelarueFH North22.00
Hannah ErmelingFH North22.00
Maddie ChesterLafayette22.00
Mallory KluthoNerinx Hall22.00

Free throw leaders (min. FTA)
NameSchoolFTMFTAPCT
Amiya ColeBelleville East66100.0
Mallory RonshausenCor Jesu33100.0
Alanna CrumleyFort Zumwalt South22100.0
Mariah StewartHancock22100.0
Braydan BrownFrancis Howell22100.0
Amanda MathewsonFrancis Howell22100.0
Sydney RussellFrancis Howell44100.0
Hannah ErmelingFH North33100.0
Brynn JeffriesLafayette33100.0
Adrenna SnipesAlton Marquette22100.0
Allie CaroselloNerinx Hall22100.0
Rachel SolverudNerinx Hall22100.0
Angela ElguezabalOakville33100.0
Mya MinorOakville33100.0
Kylie WilliamsOrchard Farm22100.0
Margo NelsonParkway South22100.0
Ailey AllenPrincipia11100.0
Shaya DryPrincipia11100.0
Jordan FredricksonPrincipia44100.0
Azaria JemmottPrincipia22100.0

Assist leaders (min. games played)
NameSchoolAstAvg
Amanda FitzWilliamOakville1111.00
Raychel JonesVashon1010.00
Macy HoppesFather McGivney88.00
Grace EllingtonParkway South66.00
Mallory RonshausenCor Jesu55.00
Adrenna SnipesAlton Marquette55.00
Abby WilliamsAlton Marquette55.00
Anna McKeeFather McGivney55.00
Veronica SherrodEast St. Louis44.00
Sasia MoultrieHancock44.00
Abbie ZensenParkway West44.00
Reagan RapertUnion44.00
Jailah PellyEast St. Louis33.00
Lyndsey HeckelNerinx Hall33.00
Jalyia SmithVashon33.00
Lillie WeberNotre Dame22.00
Mya MinorOakville22.00
Julia OverstreetUnion22.00
Lilly BergerCor Jesu11.00
Julia BoyetCor Jesu11.00

Steal leaders (min. games played)
NameSchoolStlAvg
Raychel JonesVashon1111.00
Reagan RapertUnion88.00
Abby WilliamsAlton Marquette66.00
Addison ErushaCor Jesu44.00
Kamryn FandreyAlton Marquette44.00
Adrenna SnipesAlton Marquette44.00
Grace EllingtonParkway South44.00
Emily GaebeUnion44.00
Macy HoppesFather McGivney44.00
Jailah PellyEast St. Louis33.00
Isabella FujarteHancock33.00
Isabella DickneiteOakville33.00
Angela ElguezabalOakville33.00
Mya MinorOakville33.00
Annalise DorrParkway South33.00
Margo NelsonParkway South33.00
Julia OverstreetUnion33.00
Tiona RobinsonVashon33.00
Rachel MallerFather McGivney33.00
Anna McKeeFather McGivney33.00

Rebound leaders (min. games played)
NameSchoolRbsAvg
Jamie RussellEast St. Louis1919.0
Karina BarnettVashon1616.0
Sasia MoultrieHancock1313.0
Mariah StewartHancock1313.0
Raychel JonesVashon1313.0
Rickalla WitcherEast St. Louis1212.0
Ashley SmithParkway West1212.0
Ayriel DoughtHancock1111.0
Mackenzie DuffNerinx Hall1111.0
Isabella DickneiteOakville1010.0
Rachel SolverudNerinx Hall99.0
Angela ElguezabalOakville99.0
Sydney SlavenParkway West99.0
Linnea JohansenParkway South99.0
Ashley SavageParkway West88.0
Amanda FitzWilliamOakville77.0
Ana LyonsParkway West77.0
Reagan RapertUnion77.0
Mallory RonshausenCor Jesu66.0
Jazzman Westly-YoungEast St. Louis66.0

Blocked shot leaders (min. games played)
NameSchoolBlkAvg
Mariah StewartHancock77.00
Calynn GicanteOakville33.00
Ashley SmithParkway West33.00
Abby WilliamsAlton Marquette22.00
Lydia KluthoNotre Dame22.00
Isabella DickneiteOakville22.00
Grace EllingtonParkway South22.00
Julia ColemanWestminster22.00
Brooke HighmarkWestminster22.00
Julia BoyetCor Jesu11.00
Sarah CollierCor Jesu11.00
Olivia KorpeckiCor Jesu11.00
Ayriel DoughtHancock11.00
Dashya Haynes-McGinnistHancock11.00
Rae EzellAlton Marquette11.00
Allie CaroselloNerinx Hall11.00
Rachel SolverudNerinx Hall11.00
Samantha FoppeNotre Dame11.00
Zoey VogelNotre Dame11.00
Angela ElguezabalOakville11.00
All information is as reported by the teams as of 12/4/2019.

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