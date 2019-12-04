Girls Basketball Best Performances from 12/3/2019
SCORING LEADERS (Min. Games Played)
SCORING LEADERS (Min. Games Played)
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Maddie Murphy
|Fort Zumwalt South
|26
|26.0
|Reagan Rapert
|Union
|25
|25.0
|Brooke Highmark
|Westminster
|25
|25.0
|Tyler Butler
|Belleville East
|24
|24.0
|Ailey Allen
|Principia
|22
|22.0
|Jordan Fredrickson
|Principia
|22
|22.0
|Briana Hoffmann-Collins
|Hancock
|21
|21.0
|Jalyia Smith
|Vashon
|21
|21.0
|Mackenzie Rhodes
|Parkway North
|20
|20.0
|Linnea Johansen
|Parkway South
|20
|20.0
|Jasmine Manuel
|Summit
|20
|20.0
|Adrenna Snipes
|Alton Marquette
|19
|19.0
|Peyton Starks
|John Burroughs
|18
|18.0
|Jailah Pelly
|East St. Louis
|18
|18.0
|Brynn Jeffries
|Lafayette
|18
|18.0
3 Point leaders (min. 3-PT made)
|Name
|School
|3FG
|Avg
|Keiarra Cotton
|Gateway STEM
|4
|4.00
|Mackenzie Rhodes
|Parkway North
|4
|4.00
|Anna McKee
|Father McGivney
|4
|4.00
|Beyla Smith
|Belleville East
|3
|3.00
|Jailah Pelly
|East St. Louis
|3
|3.00
|Maddie Murphy
|Fort Zumwalt South
|3
|3.00
|Briana Hoffmann-Collins
|Hancock
|3
|3.00
|Hayley Porter
|Alton Marquette
|3
|3.00
|Adrenna Snipes
|Alton Marquette
|3
|3.00
|Abby Williams
|Alton Marquette
|3
|3.00
|Ailey Allen
|Principia
|3
|3.00
|Raychel Jones
|Vashon
|3
|3.00
|Annie Restovich
|Visitation
|3
|3.00
|Reilly Brophy
|Westminster
|3
|3.00
|Brooke Highmark
|Westminster
|3
|3.00
|Amanda Mathewson
|Francis Howell
|2
|2.00
|Isabelle Delarue
|FH North
|2
|2.00
|Hannah Ermeling
|FH North
|2
|2.00
|Maddie Chester
|Lafayette
|2
|2.00
|Mallory Klutho
|Nerinx Hall
|2
|2.00
Free throw leaders (min. FTA)
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Amiya Cole
|Belleville East
|6
|6
|100.0
|Mallory Ronshausen
|Cor Jesu
|3
|3
|100.0
|Alanna Crumley
|Fort Zumwalt South
|2
|2
|100.0
|Mariah Stewart
|Hancock
|2
|2
|100.0
|Braydan Brown
|Francis Howell
|2
|2
|100.0
|Amanda Mathewson
|Francis Howell
|2
|2
|100.0
|Sydney Russell
|Francis Howell
|4
|4
|100.0
|Hannah Ermeling
|FH North
|3
|3
|100.0
|Brynn Jeffries
|Lafayette
|3
|3
|100.0
|Adrenna Snipes
|Alton Marquette
|2
|2
|100.0
|Allie Carosello
|Nerinx Hall
|2
|2
|100.0
|Rachel Solverud
|Nerinx Hall
|2
|2
|100.0
|Angela Elguezabal
|Oakville
|3
|3
|100.0
|Mya Minor
|Oakville
|3
|3
|100.0
|Kylie Williams
|Orchard Farm
|2
|2
|100.0
|Margo Nelson
|Parkway South
|2
|2
|100.0
|Ailey Allen
|Principia
|1
|1
|100.0
|Shaya Dry
|Principia
|1
|1
|100.0
|Jordan Fredrickson
|Principia
|4
|4
|100.0
|Azaria Jemmott
|Principia
|2
|2
|100.0
Assist leaders (min. games played)
|Name
|School
|Ast
|Avg
|Amanda FitzWilliam
|Oakville
|11
|11.00
|Raychel Jones
|Vashon
|10
|10.00
|Macy Hoppes
|Father McGivney
|8
|8.00
|Grace Ellington
|Parkway South
|6
|6.00
|Mallory Ronshausen
|Cor Jesu
|5
|5.00
|Adrenna Snipes
|Alton Marquette
|5
|5.00
|Abby Williams
|Alton Marquette
|5
|5.00
|Anna McKee
|Father McGivney
|5
|5.00
|Veronica Sherrod
|East St. Louis
|4
|4.00
|Sasia Moultrie
|Hancock
|4
|4.00
|Abbie Zensen
|Parkway West
|4
|4.00
|Reagan Rapert
|Union
|4
|4.00
|Jailah Pelly
|East St. Louis
|3
|3.00
|Lyndsey Heckel
|Nerinx Hall
|3
|3.00
|Jalyia Smith
|Vashon
|3
|3.00
|Lillie Weber
|Notre Dame
|2
|2.00
|Mya Minor
|Oakville
|2
|2.00
|Julia Overstreet
|Union
|2
|2.00
|Lilly Berger
|Cor Jesu
|1
|1.00
|Julia Boyet
|Cor Jesu
|1
|1.00
Steal leaders (min. games played)
|Name
|School
|Stl
|Avg
|Raychel Jones
|Vashon
|11
|11.00
|Reagan Rapert
|Union
|8
|8.00
|Abby Williams
|Alton Marquette
|6
|6.00
|Addison Erusha
|Cor Jesu
|4
|4.00
|Kamryn Fandrey
|Alton Marquette
|4
|4.00
|Adrenna Snipes
|Alton Marquette
|4
|4.00
|Grace Ellington
|Parkway South
|4
|4.00
|Emily Gaebe
|Union
|4
|4.00
|Macy Hoppes
|Father McGivney
|4
|4.00
|Jailah Pelly
|East St. Louis
|3
|3.00
|Isabella Fujarte
|Hancock
|3
|3.00
|Isabella Dickneite
|Oakville
|3
|3.00
|Angela Elguezabal
|Oakville
|3
|3.00
|Mya Minor
|Oakville
|3
|3.00
|Annalise Dorr
|Parkway South
|3
|3.00
|Margo Nelson
|Parkway South
|3
|3.00
|Julia Overstreet
|Union
|3
|3.00
|Tiona Robinson
|Vashon
|3
|3.00
|Rachel Maller
|Father McGivney
|3
|3.00
|Anna McKee
|Father McGivney
|3
|3.00
Rebound leaders (min. games played)
|Name
|School
|Rbs
|Avg
|Jamie Russell
|East St. Louis
|19
|19.0
|Karina Barnett
|Vashon
|16
|16.0
|Sasia Moultrie
|Hancock
|13
|13.0
|Mariah Stewart
|Hancock
|13
|13.0
|Raychel Jones
|Vashon
|13
|13.0
|Rickalla Witcher
|East St. Louis
|12
|12.0
|Ashley Smith
|Parkway West
|12
|12.0
|Ayriel Dought
|Hancock
|11
|11.0
|Mackenzie Duff
|Nerinx Hall
|11
|11.0
|Isabella Dickneite
|Oakville
|10
|10.0
|Rachel Solverud
|Nerinx Hall
|9
|9.0
|Angela Elguezabal
|Oakville
|9
|9.0
|Sydney Slaven
|Parkway West
|9
|9.0
|Linnea Johansen
|Parkway South
|9
|9.0
|Ashley Savage
|Parkway West
|8
|8.0
|Amanda FitzWilliam
|Oakville
|7
|7.0
|Ana Lyons
|Parkway West
|7
|7.0
|Reagan Rapert
|Union
|7
|7.0
|Mallory Ronshausen
|Cor Jesu
|6
|6.0
|Jazzman Westly-Young
|East St. Louis
|6
|6.0
Blocked shot leaders (min. games played)
|Name
|School
|Blk
|Avg
|Mariah Stewart
|Hancock
|7
|7.00
|Calynn Gicante
|Oakville
|3
|3.00
|Ashley Smith
|Parkway West
|3
|3.00
|Abby Williams
|Alton Marquette
|2
|2.00
|Lydia Klutho
|Notre Dame
|2
|2.00
|Isabella Dickneite
|Oakville
|2
|2.00
|Grace Ellington
|Parkway South
|2
|2.00
|Julia Coleman
|Westminster
|2
|2.00
|Brooke Highmark
|Westminster
|2
|2.00
|Julia Boyet
|Cor Jesu
|1
|1.00
|Sarah Collier
|Cor Jesu
|1
|1.00
|Olivia Korpecki
|Cor Jesu
|1
|1.00
|Ayriel Dought
|Hancock
|1
|1.00
|Dashya Haynes-McGinnist
|Hancock
|1
|1.00
|Rae Ezell
|Alton Marquette
|1
|1.00
|Allie Carosello
|Nerinx Hall
|1
|1.00
|Rachel Solverud
|Nerinx Hall
|1
|1.00
|Samantha Foppe
|Notre Dame
|1
|1.00
|Zoey Vogel
|Notre Dame
|1
|1.00
|Angela Elguezabal
|Oakville
|1
|1.00
|All information is as reported by the teams as of 12/4/2019.