Girls Basketball Best Performances from 12/2/2019
SCORING LEADERS (Min. Games Played)
SCORING LEADERS (Min. Games Played)
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Emily Gaebe
|Union
|36
|36.0
|Liz Behan
|Fort Zumwalt East
|25
|25.0
|Anna Hall
|Civic Memorial
|24
|24.0
|Yasmine Edmonson
|Fort Zumwalt East
|22
|22.0
|Amelia Chapman
|Fox
|20
|20.0
|Jessica Brooks
|MICDS
|20
|20.0
|Briana Hoffmann-Collins
|Hancock
|19
|19.0
|Tatyanna Tucker
|Cahokia
|18
|18.0
|Ashlyn Wightman
|Gibault
|18
|18.0
|Shannon Lampe
|Mater Dei
|18
|18.0
|Kayleigh Winch
|North County
|17
|17.0
|Abby Manns
|Jerseyville
|17
|17.0
|Mahya Lindesmith
|Luth. St. Charles
|17
|17.0
|Makayla Moore
|Mehlville
|17
|17.0
|Lyndsey Heckel
|Nerinx Hall
|17
|17.0
3 Point leaders (min. 3-PT made)
|Name
|School
|3FG
|Avg
|Mahya Lindesmith
|Luth. St. Charles
|5
|5.00
|Maddy Schwemmer
|Freeburg
|4
|4.00
|Briana Hoffmann-Collins
|Hancock
|4
|4.00
|Anna Hall
|Civic Memorial
|3
|3.00
|Veronica Reisner
|Fox
|3
|3.00
|Abby Manns
|Jerseyville
|3
|3.00
|Taylar Headrick
|Lindbergh
|3
|3.00
|Madi Stewart
|New Athens
|3
|3.00
|Aubrey Hubbard
|Waterloo
|3
|3.00
|Makayla Brownlee
|Cahokia
|2
|2.00
|Tatyanna Tucker
|Cahokia
|2
|2.00
|Ella Gant
|North County
|2
|2.00
|Maddie Esmon
|Dupo
|2
|2.00
|Amelia Chapman
|Fox
|2
|2.00
|Jessica Brooks
|MICDS
|2
|2.00
|Kamryn Fandrey
|Alton Marquette
|2
|2.00
|Makayla Moore
|Mehlville
|2
|2.00
|Lauren Rapp
|Mehlville
|2
|2.00
|Mallory Klutho
|Nerinx Hall
|2
|2.00
|McKenzie Overschmidt
|New Haven
|2
|2.00
Free throw leaders (min. FTA)
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Harper Buhs
|Civic Memorial
|2
|2
|100.0
|Claire Christeson
|Civic Memorial
|2
|2
|100.0
|Anna Hall
|Civic Memorial
|3
|3
|100.0
|Kelbie Zupan
|Civic Memorial
|2
|2
|100.0
|Sarah DeNeve
|Carlinville
|3
|3
|100.0
|Jill Stayton
|Carlinville
|2
|2
|100.0
|Megan Harrelson
|Clopton
|2
|2
|100.0
|Caite Knutson
|Collinsville
|4
|4
|100.0
|Karsen Jany
|Columbia
|2
|2
|100.0
|Ashley Thomas
|North County
|2
|2
|100.0
|Natalie Peterson
|Freeburg
|2
|2
|100.0
|Maddie Davis
|Gibault
|2
|2
|100.0
|Josie Hooten
|Gibault
|2
|2
|100.0
|Hannah Grosse
|Hermann
|4
|4
|100.0
|Ryleigh Jones
|Jerseyville
|4
|4
|100.0
|Abby Manns
|Jerseyville
|2
|2
|100.0
|Boston Talley
|Jerseyville
|2
|2
|100.0
|Shelby Bommarito
|Lindbergh
|2
|2
|100.0
|Taylar Headrick
|Lindbergh
|2
|2
|100.0
|Hannah Wymer
|Lindbergh
|1
|1
|100.0
Assist leaders (min. games played)
|Name
|School
|Ast
|Avg
|Reagan Rapert
|Union
|9
|9.00
|Emilee Wright
|Fort Zumwalt East
|9
|9.00
|Jaelyn Head
|Fort Zumwalt East
|8
|8.00
|Maddie Davis
|Gibault
|6
|6.00
|Kennedi Watkins
|Marquette
|6
|6.00
|Kourtland Tyus
|Civic Memorial
|5
|5.00
|Faith Liljegren
|Collinsville
|5
|5.00
|Emma Harris
|Seckman
|5
|5.00
|Abby Holcomb
|Freeburg
|4
|4.00
|Mariah Stewart
|Hancock
|4
|4.00
|Adrenna Snipes
|Alton Marquette
|4
|4.00
|Brianna Mercer
|Seckman
|4
|4.00
|Abby Townsend
|Seckman
|4
|4.00
|Claire Christeson
|Civic Memorial
|3
|3.00
|Tori Standefer
|Civic Memorial
|3
|3.00
|Tatyanna Tucker
|Cahokia
|3
|3.00
|Casey Wagner
|Columbia
|3
|3.00
|Bella Borja
|Freeburg
|3
|3.00
|Jada Lindesmith
|Luth. St. Charles
|3
|3.00
|Amanda FitzWilliam
|Oakville
|3
|3.00
Steal leaders (min. games played)
|Name
|School
|Stl
|Avg
|Reagan Rapert
|Union
|12
|12.00
|Tatyanna Tucker
|Cahokia
|9
|9.00
|Mya Minor
|Oakville
|8
|8.00
|Colleen Preusser
|Luth. St. Charles
|7
|7.00
|AJ Agers
|St. Pius X
|7
|7.00
|Payton Baker
|St. Pius X
|7
|7.00
|Mahya Lindesmith
|Luth. St. Charles
|6
|6.00
|Isabella Dickneite
|Oakville
|6
|6.00
|Amanda FitzWilliam
|Oakville
|6
|6.00
|Yasmine Edmonson
|Fort Zumwalt East
|6
|6.00
|Jaelyn Head
|Fort Zumwalt East
|6
|6.00
|Kylie Kisgen
|Freeburg
|5
|5.00
|Jada Lindesmith
|Luth. St. Charles
|5
|5.00
|Kennedi Watkins
|Marquette
|5
|5.00
|Rita Eimer
|St. Pius X
|5
|5.00
|Colleen Flanagan
|St. Pius X
|5
|5.00
|Anna Hall
|Civic Memorial
|4
|4.00
|Tori Standefer
|Civic Memorial
|4
|4.00
|Kourtland Tyus
|Civic Memorial
|4
|4.00
|Sara Litteken
|Clayton
|4
|4.00
Rebound leaders (min. games played)
|Name
|School
|Rbs
|Avg
|Octavia Heidelberg
|Dupo
|21
|21.0
|Kayla Lacy
|Cahokia
|16
|16.0
|Kennedi Watkins
|Marquette
|14
|14.0
|Mariah Stewart
|Hancock
|12
|12.0
|Taylor Holten
|Columbia
|11
|11.0
|Ashlyn Wightman
|Gibault
|10
|10.0
|Calynn Gicante
|Oakville
|9
|9.0
|Haley Lizenbee
|Seckman
|9
|9.0
|Harper Buhs
|Civic Memorial
|8
|8.0
|Anna Hall
|Civic Memorial
|8
|8.0
|Annalese Gill
|Dupo
|8
|8.0
|Ellie Eichenlaub
|Freeburg
|8
|8.0
|Jenna Grzeskowiak
|Luth. St. Charles
|8
|8.0
|Mackenzie Duff
|Nerinx Hall
|8
|8.0
|Isabella Dickneite
|Oakville
|8
|8.0
|Kaitlyn Weinrich
|St. Charles West
|8
|8.0
|AJ Agers
|St. Pius X
|8
|8.0
|Liz Behan
|Fort Zumwalt East
|8
|8.0
|Sara Litteken
|Clayton
|7
|7.0
|Ayriel Dought
|Hancock
|7
|7.0
Blocked shot leaders (min. games played)
|Name
|School
|Blk
|Avg
|Avrie Barthel
|Columbia
|7
|7.00
|Ashlyn Wightman
|Gibault
|5
|5.00
|Ally Fitzgerald
|Marquette
|5
|5.00
|Payton Baker
|St. Pius X
|5
|5.00
|Megan Meyer
|Alton Marquette
|3
|3.00
|Izzy Ross
|Clayton
|2
|2.00
|Taylor Holten
|Columbia
|2
|2.00
|Octavia Heidelberg
|Dupo
|2
|2.00
|Adrenna Snipes
|Alton Marquette
|2
|2.00
|Mia Nicastro
|St. Charles West
|2
|2.00
|Harper Buhs
|Civic Memorial
|1
|1.00
|Claire Christeson
|Civic Memorial
|1
|1.00
|Anna Hall
|Civic Memorial
|1
|1.00
|Jackie Woelfel
|Civic Memorial
|1
|1.00
|Kayla Lacy
|Cahokia
|1
|1.00
|Tarkeyia Wells
|Cahokia
|1
|1.00
|Jade Pierce
|Clayton
|1
|1.00
|Faith Liljegren
|Collinsville
|1
|1.00
|Kristyn Mitchell
|Collinsville
|1
|1.00
|Karsen Jany
|Columbia
|1
|1.00
|All information is as reported by the teams as of 12/3/2019.