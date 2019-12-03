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Girls Basketball Best Performances from 12/2/2019
SCORING LEADERS (Min. Games Played)
NAMESchoolPtsAvg
Emily GaebeUnion3636.0
Liz BehanFort Zumwalt East2525.0
Anna HallCivic Memorial2424.0
Yasmine EdmonsonFort Zumwalt East2222.0
Amelia ChapmanFox2020.0
Jessica BrooksMICDS2020.0
Briana Hoffmann-CollinsHancock1919.0
Tatyanna TuckerCahokia1818.0
Ashlyn WightmanGibault1818.0
Shannon LampeMater Dei1818.0
Kayleigh WinchNorth County1717.0
Abby MannsJerseyville1717.0
Mahya LindesmithLuth. St. Charles1717.0
Makayla MooreMehlville1717.0
Lyndsey HeckelNerinx Hall1717.0

3 Point leaders (min. 3-PT made)
NameSchool3FGAvg
Mahya LindesmithLuth. St. Charles55.00
Maddy SchwemmerFreeburg44.00
Briana Hoffmann-CollinsHancock44.00
Anna HallCivic Memorial33.00
Veronica ReisnerFox33.00
Abby MannsJerseyville33.00
Taylar HeadrickLindbergh33.00
Madi StewartNew Athens33.00
Aubrey HubbardWaterloo33.00
Makayla BrownleeCahokia22.00
Tatyanna TuckerCahokia22.00
Ella GantNorth County22.00
Maddie EsmonDupo22.00
Amelia ChapmanFox22.00
Jessica BrooksMICDS22.00
Kamryn FandreyAlton Marquette22.00
Makayla MooreMehlville22.00
Lauren RappMehlville22.00
Mallory KluthoNerinx Hall22.00
McKenzie OverschmidtNew Haven22.00

Free throw leaders (min. FTA)
NameSchoolFTMFTAPCT
Harper BuhsCivic Memorial22100.0
Claire ChristesonCivic Memorial22100.0
Anna HallCivic Memorial33100.0
Kelbie ZupanCivic Memorial22100.0
Sarah DeNeveCarlinville33100.0
Jill StaytonCarlinville22100.0
Megan HarrelsonClopton22100.0
Caite KnutsonCollinsville44100.0
Karsen JanyColumbia22100.0
Ashley ThomasNorth County22100.0
Natalie PetersonFreeburg22100.0
Maddie DavisGibault22100.0
Josie HootenGibault22100.0
Hannah GrosseHermann44100.0
Ryleigh JonesJerseyville44100.0
Abby MannsJerseyville22100.0
Boston TalleyJerseyville22100.0
Shelby BommaritoLindbergh22100.0
Taylar HeadrickLindbergh22100.0
Hannah WymerLindbergh11100.0

Assist leaders (min. games played)
NameSchoolAstAvg
Reagan RapertUnion99.00
Emilee WrightFort Zumwalt East99.00
Jaelyn HeadFort Zumwalt East88.00
Maddie DavisGibault66.00
Kennedi WatkinsMarquette66.00
Kourtland TyusCivic Memorial55.00
Faith LiljegrenCollinsville55.00
Emma HarrisSeckman55.00
Abby HolcombFreeburg44.00
Mariah StewartHancock44.00
Adrenna SnipesAlton Marquette44.00
Brianna MercerSeckman44.00
Abby TownsendSeckman44.00
Claire ChristesonCivic Memorial33.00
Tori StandeferCivic Memorial33.00
Tatyanna TuckerCahokia33.00
Casey WagnerColumbia33.00
Bella BorjaFreeburg33.00
Jada LindesmithLuth. St. Charles33.00
Amanda FitzWilliamOakville33.00

Steal leaders (min. games played)
NameSchoolStlAvg
Reagan RapertUnion1212.00
Tatyanna TuckerCahokia99.00
Mya MinorOakville88.00
Colleen PreusserLuth. St. Charles77.00
AJ AgersSt. Pius X77.00
Payton BakerSt. Pius X77.00
Mahya LindesmithLuth. St. Charles66.00
Isabella DickneiteOakville66.00
Amanda FitzWilliamOakville66.00
Yasmine EdmonsonFort Zumwalt East66.00
Jaelyn HeadFort Zumwalt East66.00
Kylie KisgenFreeburg55.00
Jada LindesmithLuth. St. Charles55.00
Kennedi WatkinsMarquette55.00
Rita EimerSt. Pius X55.00
Colleen FlanaganSt. Pius X55.00
Anna HallCivic Memorial44.00
Tori StandeferCivic Memorial44.00
Kourtland TyusCivic Memorial44.00
Sara LittekenClayton44.00

Rebound leaders (min. games played)
NameSchoolRbsAvg
Octavia HeidelbergDupo2121.0
Kayla LacyCahokia1616.0
Kennedi WatkinsMarquette1414.0
Mariah StewartHancock1212.0
Taylor HoltenColumbia1111.0
Ashlyn WightmanGibault1010.0
Calynn GicanteOakville99.0
Haley LizenbeeSeckman99.0
Harper BuhsCivic Memorial88.0
Anna HallCivic Memorial88.0
Annalese GillDupo88.0
Ellie EichenlaubFreeburg88.0
Jenna GrzeskowiakLuth. St. Charles88.0
Mackenzie DuffNerinx Hall88.0
Isabella DickneiteOakville88.0
Kaitlyn WeinrichSt. Charles West88.0
AJ AgersSt. Pius X88.0
Liz BehanFort Zumwalt East88.0
Sara LittekenClayton77.0
Ayriel DoughtHancock77.0

Blocked shot leaders (min. games played)
NameSchoolBlkAvg
Avrie BarthelColumbia77.00
Ashlyn WightmanGibault55.00
Ally FitzgeraldMarquette55.00
Payton BakerSt. Pius X55.00
Megan MeyerAlton Marquette33.00
Izzy RossClayton22.00
Taylor HoltenColumbia22.00
Octavia HeidelbergDupo22.00
Adrenna SnipesAlton Marquette22.00
Mia NicastroSt. Charles West22.00
Harper BuhsCivic Memorial11.00
Claire ChristesonCivic Memorial11.00
Anna HallCivic Memorial11.00
Jackie WoelfelCivic Memorial11.00
Kayla LacyCahokia11.00
Tarkeyia WellsCahokia11.00
Jade PierceClayton11.00
Faith LiljegrenCollinsville11.00
Kristyn MitchellCollinsville11.00
Karsen JanyColumbia11.00
All information is as reported by the teams as of 12/3/2019.

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