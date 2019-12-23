Daily performances
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Daily performances

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Girls Basketball Best Performances from 12/23/2019

Scoring Leaders
NAMESchoolPtsAvg
Alyssa ColeNashville2626.0
Laylah JacksonBelleville East1919.0
Megan TurnerMedicine and Biosc1919.0
Briana Hoffmann-CollinsHancock1818.0
Mia VanPamelLiberty1818.0
Jayla JenningsCahokia1717.0
Claire ToenniesMater Dei1717.0
Sabrina KollbaumNashville1717.0
Reese BennettBelleville West1616.0
Ellie EichenlaubFreeburg1616.0
Hanna Al-BaajRosati-Kain1616.0
Tyler ButlerBelleville East1515.0
Bella LaPortaHighland1515.0
Sally AlbersMater Dei1515.0
Lanee McNaryVandalia1515.0

3 Point leaders
NameSchool3FGAvg
Laylah JacksonBelleville East66.00
Reese BennettBelleville West44.00
Briana Hoffmann-CollinsHancock44.00
Jayla JenningsCahokia33.00
Mia VanPamelLiberty33.00
Dejah BrownBelleville West22.00
Lamiya TerrellBelleville West22.00
Chloe BookBreese Central22.00
Emma WuestBreese Central22.00
Tarkeyia WellsCahokia22.00
Ellie BrownHighland22.00
Kayla GordonO'Fallon22.00
Hanna Al-BaajRosati-Kain22.00
Lanee McNaryVandalia22.00
Kori SealsLift For Life22.00
Megan KruseLiberty22.00
Kylee OrfLiberty22.00
Megan TurnerMedicine and Biosc22.00
Beyla SmithBelleville East11.00
Grace BoeschenBreese Central11.00

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Shaniah NunnBelleville West44100.0
Haley OttenschniederBreese Central11100.0
Chardaja SheardCahokia22100.0
Ellie EichenlaubFreeburg22100.0
Megan KronkHighland22100.0
Emma GebkeMater Dei11100.0
Claire ToenniesMater Dei77100.0
Halle RueterNashville22100.0
Kayla GordonO'Fallon22100.0
Paige MuellerO'Fallon22100.0
Maicy MuellerO'Fallon11100.0
Lanniyah ClarkRiverview Gardens22100.0
Jaynie ChatmanRosati-Kain22100.0
Bailey StewartVandalia22100.0
Megan TurnerMedicine and Biosc7887.5
Alyssa ColeNashville101283.3
Toni PattersonLiberty5683.3
Meredith InnesMater Dei4580.0
Cassidy KretschmerBreese Central3475.0
Jazmyne MyersCentralia (Ill.)3475.0

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Shannon DowellO'Fallon66.00
Megan TurnerMedicine and Biosc55.00
Haley KimesFreeburg44.00
Mariah StewartHancock44.00
Meredith InnesMater Dei44.00
Shannon LampeMater Dei44.00
Claire ToenniesMater Dei44.00
Avery ChristopherO'Fallon33.00
Aubrey MisterO'Fallon33.00
Damirah KingRosati-Kain33.00
Kaliyah JacksonMedicine and Biosc33.00
Kylie KisgenFreeburg22.00
Madi StriekerMater Dei22.00
Jaleeah CrockettO'Fallon22.00
Zsana HawkinsO'Fallon22.00
Mya BethanyRosati-Kain22.00
Gabie DawsonRosati-Kain22.00
Caydience CauseyMedicine and Biosc22.00
Demareia ClayMedicine and Biosc22.00
Rianna DehartMedicine and Biosc22.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
Haley KimesFreeburg77.00
Shannon LampeMater Dei66.00
Claire ToenniesMater Dei44.00
Aubrey MisterO'Fallon44.00
Emily RaffertyRosati-Kain44.00
Caydience CauseyMedicine and Biosc44.00
Kaliyah JacksonMedicine and Biosc44.00
Megan TurnerMedicine and Biosc44.00
Mya GebkeFreeburg33.00
Briana Hoffmann-CollinsHancock33.00
Paris HunterHancock33.00
Sasia MoultrieHancock33.00
Lainey KramerMater Dei33.00
Kayla GordonO'Fallon33.00
Amya OwensMedicine and Biosc33.00
Bella BorjaFreeburg22.00
Abby HolcombFreeburg22.00
Kylie KisgenFreeburg22.00
Mariah StewartHancock22.00
Meredith InnesMater Dei22.00

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Kaliyah JacksonMedicine and Biosc1414.0
Mariah StewartHancock1313.0
Sasia MoultrieHancock1212.0
Tyana LovelaceO'Fallon1111.0
Shannon LampeMater Dei1010.0
Ellie EichenlaubFreeburg99.0
Sally AlbersMater Dei88.0
Demareia ClayMedicine and Biosc88.0
Natalie PetersonFreeburg77.0
Megan TurnerMedicine and Biosc77.0
Zsana HawkinsO'Fallon66.0
Bella BorjaFreeburg55.0
Haley KimesFreeburg55.0
Isabella FujarteHancock55.0
Kayla GordonO'Fallon55.0
Rianna DehartMedicine and Biosc55.0
Amya OwensMedicine and Biosc55.0
Meredith InnesMater Dei44.0
Madi StriekerMater Dei44.0
Hanna Al-BaajRosati-Kain44.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
Mariah StewartHancock66.00
Kaliyah JacksonMedicine and Biosc44.00
Tyana LovelaceO'Fallon22.00
Caydience CauseyMedicine and Biosc22.00
Amya OwensMedicine and Biosc22.00
Ellie EichenlaubFreeburg11.00
Isabella FujarteHancock11.00
Dashya Haynes-McGinnistHancock11.00
Paris HunterHancock11.00
Shannon LampeMater Dei11.00
Kayla GordonO'Fallon11.00
Hanna Al-BaajRosati-Kain11.00
Demareia ClayMedicine and Biosc11.00
Rianna DehartMedicine and Biosc11.00
Megan TurnerMedicine and Biosc11.00
Lauren BennettAffton00.00
Sydney BlackmonAffton00.00
Madison BlackmonAffton00.00
Ayanna BufordAffton00.00
Chloe DaughtryAffton00.00
All information is as reported by the teams as of 12/23/2019.
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