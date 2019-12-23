Daily performances

Scoring Leaders
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Alyssa Cole
|Nashville
|26
|26.0
|Laylah Jackson
|Belleville East
|19
|19.0
|Megan Turner
|Medicine and Biosc
|19
|19.0
|Briana Hoffmann-Collins
|Hancock
|18
|18.0
|Mia VanPamel
|Liberty
|18
|18.0
|Jayla Jennings
|Cahokia
|17
|17.0
|Claire Toennies
|Mater Dei
|17
|17.0
|Sabrina Kollbaum
|Nashville
|17
|17.0
|Reese Bennett
|Belleville West
|16
|16.0
|Ellie Eichenlaub
|Freeburg
|16
|16.0
|Hanna Al-Baaj
|Rosati-Kain
|16
|16.0
|Tyler Butler
|Belleville East
|15
|15.0
|Bella LaPorta
|Highland
|15
|15.0
|Sally Albers
|Mater Dei
|15
|15.0
|Lanee McNary
|Vandalia
|15
|15.0
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Shaniah Nunn
|Belleville West
|4
|4
|100.0
|Haley Ottenschnieder
|Breese Central
|1
|1
|100.0
|Chardaja Sheard
|Cahokia
|2
|2
|100.0
|Ellie Eichenlaub
|Freeburg
|2
|2
|100.0
|Megan Kronk
|Highland
|2
|2
|100.0
|Emma Gebke
|Mater Dei
|1
|1
|100.0
|Claire Toennies
|Mater Dei
|7
|7
|100.0
|Halle Rueter
|Nashville
|2
|2
|100.0
|Kayla Gordon
|O'Fallon
|2
|2
|100.0
|Paige Mueller
|O'Fallon
|2
|2
|100.0
|Maicy Mueller
|O'Fallon
|1
|1
|100.0
|Lanniyah Clark
|Riverview Gardens
|2
|2
|100.0
|Jaynie Chatman
|Rosati-Kain
|2
|2
|100.0
|Bailey Stewart
|Vandalia
|2
|2
|100.0
|Megan Turner
|Medicine and Biosc
|7
|8
|87.5
|Alyssa Cole
|Nashville
|10
|12
|83.3
|Toni Patterson
|Liberty
|5
|6
|83.3
|Meredith Innes
|Mater Dei
|4
|5
|80.0
|Cassidy Kretschmer
|Breese Central
|3
|4
|75.0
|Jazmyne Myers
|Centralia (Ill.)
|3
|4
|75.0
|All information is as reported by the teams as of 12/23/2019.