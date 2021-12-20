Daily performances

Scoring Leaders
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Madison Niemeyer
|Gillespie
|20
|20.0
|Keyara Baerga-Plumey
|Belleville West
|16
|16.0
|Ella Stepanek
|Granite City
|15
|15.0
|Emily Sykes
|Granite City
|14
|14.0
|Ayriel Dought
|Hancock
|12
|12.0
|Maliah Sparks
|Belleville West
|10
|10.0
|Mia Brawner
|Gillespie
|10
|10.0
|Kaylyn Wylie
|Granite City
|10
|10.0
|Hailey McKay
|Hancock
|9
|9.0
|Blair Wise
|Liberty
|9
|9.0
|Skylar Alivernia
|Hancock
|8
|8.0
|Dashya Haynes-McGinnist
|Hancock
|8
|8.0
|Dasia Williams
|Hancock
|8
|8.0
|Sophia Dutko
|Granite City
|7
|7.0
|Lamiya Terrell
|Belleville West
|6
|6.0
|Name
|School
|3FG
|Avg
|Keyara Baerga-Plumey
|Belleville West
|4
|4.00
|Blair Wise
|Liberty
|3
|3.00
|Tikylah Harris-Mickens
|Belleville West
|1
|1.00
|Brooks
|Bunker Hill
|1
|1.00
|Scroggins
|Bunker Hill
|1
|1.00
|Mia Brawner
|Gillespie
|1
|1.00
|Regan Bussmann
|Gillespie
|1
|1.00
|Kennedi Brower
|Liberty
|1
|1.00
|Elizabeth Boyd
|Affton
|0
|0.00
|Alyssa Coplin
|Affton
|0
|0.00
|Grace Grana
|Affton
|0
|0.00
|Emma Grana
|Affton
|0
|0.00
|Lola Livengood
|Affton
|0
|0.00
|Elena Moder
|Affton
|0
|0.00
|Melody Olesia
|Affton
|0
|0.00
|Sydney Paglusch
|Affton
|0
|0.00
|Emma Roberts
|Affton
|0
|0.00
|Camryn Swisher
|Affton
|0
|0.00
|Taylor Williams
|Affton
|0
|0.00
|Amelia Wilson
|Affton
|0
|0.00
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Maliah Sparks
|Belleville West
|2
|2
|100.0
|Scroggins
|Bunker Hill
|1
|1
|100.0
|Lauren Bertagnolli
|Gillespie
|2
|2
|100.0
|Kaylyn Wylie
|Granite City
|4
|5
|80.0
|Skylar Alivernia
|Hancock
|4
|7
|57.1
|Ja'Mya Company
|Belleville West
|1
|2
|50.0
|Henfling
|Bunker Hill
|1
|2
|50.0
|H Wilkenson
|Bunker Hill
|1
|2
|50.0
|Makenna Wilkinson
|Bunker Hill
|1
|2
|50.0
|Mia Brawner
|Gillespie
|1
|2
|50.0
|Regan Bussmann
|Gillespie
|1
|2
|50.0
|Ella Stepanek
|Granite City
|1
|2
|50.0
|Tess Roberts
|Liberty
|1
|2
|50.0
|Sophia Dutko
|Granite City
|1
|3
|33.3
|Hailey McKay
|Hancock
|1
|3
|33.3
|Jalynn Rook
|Belleville West
|1
|4
|25.0
|Erika Gill
|Gillespie
|1
|4
|25.0
|Elizabeth Boyd
|Affton
|0
|0
|0.0
|Alyssa Coplin
|Affton
|0
|0
|0.0
|Grace Grana
|Affton
|0
|0
|0.0
|Name
|School
|Ast
|Avg
|Brooklyn Alivernia
|Hancock
|2
|2.00
|Ayriel Dought
|Hancock
|2
|2.00
|Dashya Haynes-McGinnist
|Hancock
|2
|2.00
|Skylar Alivernia
|Hancock
|1
|1.00
|DeAnna Haynes-McGinnist
|Hancock
|1
|1.00
|Dasia Williams
|Hancock
|1
|1.00
|Elizabeth Boyd
|Affton
|0
|0.00
|Alyssa Coplin
|Affton
|0
|0.00
|Grace Grana
|Affton
|0
|0.00
|Emma Grana
|Affton
|0
|0.00
|Lola Livengood
|Affton
|0
|0.00
|Elena Moder
|Affton
|0
|0.00
|Melody Olesia
|Affton
|0
|0.00
|Sydney Paglusch
|Affton
|0
|0.00
|Emma Roberts
|Affton
|0
|0.00
|Camryn Swisher
|Affton
|0
|0.00
|Taylor Williams
|Affton
|0
|0.00
|Amelia Wilson
|Affton
|0
|0.00
|Anna Brewer
|Althoff
|0
|0.00
|Molly Distler
|Althoff
|0
|0.00
|Name
|School
|Stl
|Avg
|Brooklyn Alivernia
|Hancock
|2
|2.00
|Skylar Alivernia
|Hancock
|2
|2.00
|Ayriel Dought
|Hancock
|2
|2.00
|Dashya Haynes-McGinnist
|Hancock
|2
|2.00
|Kiara Moore
|Hancock
|2
|2.00
|DeAnna Haynes-McGinnist
|Hancock
|1
|1.00
|Hailey McKay
|Hancock
|1
|1.00
|Dasia Williams
|Hancock
|1
|1.00
|Elizabeth Boyd
|Affton
|0
|0.00
|Alyssa Coplin
|Affton
|0
|0.00
|Grace Grana
|Affton
|0
|0.00
|Emma Grana
|Affton
|0
|0.00
|Lola Livengood
|Affton
|0
|0.00
|Elena Moder
|Affton
|0
|0.00
|Melody Olesia
|Affton
|0
|0.00
|Sydney Paglusch
|Affton
|0
|0.00
|Emma Roberts
|Affton
|0
|0.00
|Camryn Swisher
|Affton
|0
|0.00
|Taylor Williams
|Affton
|0
|0.00
|Amelia Wilson
|Affton
|0
|0.00
|Name
|School
|Blk
|Avg
|Dasia Williams
|Hancock
|2
|2.00
|Brooklyn Alivernia
|Hancock
|1
|1.00
|Elizabeth Boyd
|Affton
|0
|0.00
|Alyssa Coplin
|Affton
|0
|0.00
|Grace Grana
|Affton
|0
|0.00
|Emma Grana
|Affton
|0
|0.00
|Lola Livengood
|Affton
|0
|0.00
|Elena Moder
|Affton
|0
|0.00
|Melody Olesia
|Affton
|0
|0.00
|Sydney Paglusch
|Affton
|0
|0.00
|Emma Roberts
|Affton
|0
|0.00
|Camryn Swisher
|Affton
|0
|0.00
|Taylor Williams
|Affton
|0
|0.00
|Amelia Wilson
|Affton
|0
|0.00
|Anna Brewer
|Althoff
|0
|0.00
|Molly Distler
|Althoff
|0
|0.00
|Brooke Gillum
|Althoff
|0
|0.00
|Addison Leib
|Althoff
|0
|0.00
|Alaina Lester
|Althoff
|0
|0.00
|Olivia Morris
|Althoff
|0
|0.00