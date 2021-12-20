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Daily performances
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Daily performances

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Girls Basketball Best Performances from 12/20/2021

Scoring Leaders
NAMESchoolPtsAvg
Madison NiemeyerGillespie2020.0
Keyara Baerga-PlumeyBelleville West1616.0
Ella StepanekGranite City1515.0
Emily SykesGranite City1414.0
Ayriel DoughtHancock1212.0
Maliah SparksBelleville West1010.0
Mia BrawnerGillespie1010.0
Kaylyn WylieGranite City1010.0
Hailey McKayHancock99.0
Blair WiseLiberty99.0
Skylar AliverniaHancock88.0
Dashya Haynes-McGinnistHancock88.0
Dasia WilliamsHancock88.0
Sophia DutkoGranite City77.0
Lamiya TerrellBelleville West66.0

3 Point leaders
NameSchool3FGAvg
Keyara Baerga-PlumeyBelleville West44.00
Blair WiseLiberty33.00
Tikylah Harris-MickensBelleville West11.00
BrooksBunker Hill11.00
ScrogginsBunker Hill11.00
Mia BrawnerGillespie11.00
Regan BussmannGillespie11.00
Kennedi BrowerLiberty11.00
Elizabeth BoydAffton00.00
Alyssa CoplinAffton00.00
Grace GranaAffton00.00
Emma GranaAffton00.00
Lola LivengoodAffton00.00
Elena ModerAffton00.00
Melody OlesiaAffton00.00
Sydney PagluschAffton00.00
Emma RobertsAffton00.00
Camryn SwisherAffton00.00
Taylor WilliamsAffton00.00
Amelia WilsonAffton00.00

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Maliah SparksBelleville West22100.0
ScrogginsBunker Hill11100.0
Lauren BertagnolliGillespie22100.0
Kaylyn WylieGranite City4580.0
Skylar AliverniaHancock4757.1
Ja'Mya CompanyBelleville West1250.0
HenflingBunker Hill1250.0
H WilkensonBunker Hill1250.0
Makenna WilkinsonBunker Hill1250.0
Mia BrawnerGillespie1250.0
Regan BussmannGillespie1250.0
Ella StepanekGranite City1250.0
Tess RobertsLiberty1250.0
Sophia DutkoGranite City1333.3
Hailey McKayHancock1333.3
Jalynn RookBelleville West1425.0
Erika GillGillespie1425.0
Elizabeth BoydAffton000.0
Alyssa CoplinAffton000.0
Grace GranaAffton000.0

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Brooklyn AliverniaHancock22.00
Ayriel DoughtHancock22.00
Dashya Haynes-McGinnistHancock22.00
Skylar AliverniaHancock11.00
DeAnna Haynes-McGinnistHancock11.00
Dasia WilliamsHancock11.00
Elizabeth BoydAffton00.00
Alyssa CoplinAffton00.00
Grace GranaAffton00.00
Emma GranaAffton00.00
Lola LivengoodAffton00.00
Elena ModerAffton00.00
Melody OlesiaAffton00.00
Sydney PagluschAffton00.00
Emma RobertsAffton00.00
Camryn SwisherAffton00.00
Taylor WilliamsAffton00.00
Amelia WilsonAffton00.00
Anna BrewerAlthoff00.00
Molly DistlerAlthoff00.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
Brooklyn AliverniaHancock22.00
Skylar AliverniaHancock22.00
Ayriel DoughtHancock22.00
Dashya Haynes-McGinnistHancock22.00
Kiara MooreHancock22.00
DeAnna Haynes-McGinnistHancock11.00
Hailey McKayHancock11.00
Dasia WilliamsHancock11.00
Elizabeth BoydAffton00.00
Alyssa CoplinAffton00.00
Grace GranaAffton00.00
Emma GranaAffton00.00
Lola LivengoodAffton00.00
Elena ModerAffton00.00
Melody OlesiaAffton00.00
Sydney PagluschAffton00.00
Emma RobertsAffton00.00
Camryn SwisherAffton00.00
Taylor WilliamsAffton00.00
Amelia WilsonAffton00.00

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Dasia WilliamsHancock1212.0
Hailey McKayHancock1010.0
Skylar AliverniaHancock66.0
Dashya Haynes-McGinnistHancock55.0
DeAnna Haynes-McGinnistHancock22.0
Amiaya WilliamsHancock22.0
Ayriel DoughtHancock11.0
Elizabeth BoydAffton00.0
Alyssa CoplinAffton00.0
Grace GranaAffton00.0
Emma GranaAffton00.0
Lola LivengoodAffton00.0
Elena ModerAffton00.0
Melody OlesiaAffton00.0
Sydney PagluschAffton00.0
Emma RobertsAffton00.0
Camryn SwisherAffton00.0
Taylor WilliamsAffton00.0
Amelia WilsonAffton00.0
Anna BrewerAlthoff00.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
Dasia WilliamsHancock22.00
Brooklyn AliverniaHancock11.00
Elizabeth BoydAffton00.00
Alyssa CoplinAffton00.00
Grace GranaAffton00.00
Emma GranaAffton00.00
Lola LivengoodAffton00.00
Elena ModerAffton00.00
Melody OlesiaAffton00.00
Sydney PagluschAffton00.00
Emma RobertsAffton00.00
Camryn SwisherAffton00.00
Taylor WilliamsAffton00.00
Amelia WilsonAffton00.00
Anna BrewerAlthoff00.00
Molly DistlerAlthoff00.00
Brooke GillumAlthoff00.00
Addison LeibAlthoff00.00
Alaina LesterAlthoff00.00
Olivia MorrisAlthoff00.00
All information is as reported by the teams as of 12/20/2021.
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