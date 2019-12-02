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Girls Basketball Best Performances from 12/2/2019
SCORING LEADERS (Min. Games Played)
NAMESchoolPtsAvg
Liz BehanFort Zumwalt East2525.0
Yasmine EdmonsonFort Zumwalt East2222.0
Amelia ChapmanFox2020.0
Briana Hoffmann-CollinsHancock1919.0
Lyndsey HeckelNerinx Hall1717.0
Isabella DickneiteOakville1717.0
Mya MinorOakville1616.0
Maddy SchwemmerFreeburg1414.0
Taylor HoltenColumbia1313.0
Mackenzie DuffNerinx Hall1313.0
Veronica ReisnerFox1212.0
Kennedi WatkinsMarquette1212.0
Angela ElguezabalOakville1212.0
Mya GebkeFreeburg1010.0
Ayriel DoughtHancock1010.0

3 Point leaders (min. 3-PT made)
NameSchool3FGAvg
Maddy SchwemmerFreeburg44.00
Briana Hoffmann-CollinsHancock44.00
Veronica ReisnerFox33.00
Amelia ChapmanFox22.00
Mallory KluthoNerinx Hall22.00
Ruby GallegosClayton11.00
Minea DervisevicFox11.00
Mya GebkeFreeburg11.00
Becca MuellerFreeburg11.00
Natalie PetersonFreeburg11.00
Emma MorrowMarquette11.00
Lyndsey HeckelNerinx Hall11.00
Megan AlbersFort Zumwalt East11.00
Jaelyn HeadFort Zumwalt East11.00
Megan KruseLiberty11.00
Kylee OrfLiberty11.00
Sydney BlackmonAffton00.00
Madison BlackmonAffton00.00
Ayanna BufordAffton00.00
Chloe DaughtryAffton00.00

Free throw leaders (min. FTA)
NameSchoolFTMFTAPCT
Karsen JanyColumbia22100.0
Natalie PetersonFreeburg22100.0
Mallory KluthoNerinx Hall44100.0
LeiAnn FordWinfield22100.0
Cheyenne GreenFort Zumwalt East11100.0
Mia VanPamelLiberty11100.0
Lyndsey HeckelNerinx Hall8988.9
Sara GordleyLiberty4580.0
Jada BrooksMcCluer S-Berkeley3475.0
Myah ColemanMcCluer S-Berkeley3475.0
Mya ChapmanFox3475.0
Teresa DorhauerMarquette3475.0
Mackenzie DuffNerinx Hall71070.0
Olivia ChapmanFox2366.7
Angela ElguezabalOakville4666.7
Kennedi WatkinsMarquette81361.5
Bella BorjaFreeburg3560.0
Isabella DickneiteOakville3560.0
Toni PattersonLiberty61060.0
Rachel SolverudNerinx Hall4757.1

Assist leaders (min. games played)
NameSchoolAstAvg
Emilee WrightFort Zumwalt East99.00
Jaelyn HeadFort Zumwalt East88.00
Kennedi WatkinsMarquette66.00
Abby HolcombFreeburg44.00
Mariah StewartHancock44.00
Casey WagnerColumbia33.00
Bella BorjaFreeburg33.00
Amanda FitzWilliamOakville33.00
Calynn GicanteOakville33.00
Mya MinorOakville33.00
Tyliah WilliamsFort Zumwalt East33.00
Paige BeckerColumbia22.00
Haley KimesFreeburg22.00
Kylie KisgenFreeburg22.00
Maddy SchwemmerFreeburg22.00
Taryn BievinsMarquette22.00
Brenna BreitensteinOakville22.00
Angela ElguezabalOakville22.00
Lauren HalamicekOakville22.00
Faith KohmOakville22.00

Steal leaders (min. games played)
NameSchoolStlAvg
Mya MinorOakville88.00
Isabella DickneiteOakville66.00
Amanda FitzWilliamOakville66.00
Yasmine EdmonsonFort Zumwalt East66.00
Jaelyn HeadFort Zumwalt East66.00
Kylie KisgenFreeburg55.00
Kennedi WatkinsMarquette55.00
Sara LittekenClayton44.00
Brenna BreitensteinOakville44.00
Lauren HalamicekOakville44.00
Jade PierceClayton33.00
Karsen JanyColumbia33.00
Haley KimesFreeburg33.00
Ayriel DoughtHancock33.00
Lyndsey HeckelNerinx Hall33.00
Faith KohmOakville33.00
LeiAnn FordWinfield33.00
Morgan NettlesClayton22.00
Sammy WilliamsClayton22.00
Bella BorjaFreeburg22.00

Rebound leaders (min. games played)
NameSchoolRbsAvg
Kennedi WatkinsMarquette1414.0
Mariah StewartHancock1212.0
Taylor HoltenColumbia1111.0
Calynn GicanteOakville99.0
Ellie EichenlaubFreeburg88.0
Mackenzie DuffNerinx Hall88.0
Isabella DickneiteOakville88.0
Liz BehanFort Zumwalt East88.0
Sara LittekenClayton77.0
Ayriel DoughtHancock77.0
Ally FitzgeraldMarquette77.0
Rachel SolverudNerinx Hall77.0
Yasmine EdmonsonFort Zumwalt East77.0
Izzy RossClayton66.0
Avrie BarthelColumbia66.0
Mya GebkeFreeburg66.0
Briana Hoffmann-CollinsHancock66.0
Josie BauerWinfield66.0
Cheyenne GreenFort Zumwalt East66.0
Bella BorjaFreeburg55.0

Blocked shot leaders (min. games played)
NameSchoolBlkAvg
Avrie BarthelColumbia77.00
Ally FitzgeraldMarquette55.00
Izzy RossClayton22.00
Taylor HoltenColumbia22.00
Jade PierceClayton11.00
Karsen JanyColumbia11.00
Ellie EichenlaubFreeburg11.00
Abby HolcombFreeburg11.00
Amanda FitzWilliamOakville11.00
Calynn GicanteOakville11.00
Lauren HalamicekOakville11.00
Josie BauerWinfield11.00
Emma BurkemperWinfield11.00
Elena ParrWinfield11.00
Liz BehanFort Zumwalt East11.00
Yasmine EdmonsonFort Zumwalt East11.00
Sydney BlackmonAffton00.00
Madison BlackmonAffton00.00
Ayanna BufordAffton00.00
Chloe DaughtryAffton00.00
All information is as reported by the teams as of 12/2/2019.

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