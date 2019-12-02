Girls Basketball Best Performances from 12/2/2019
SCORING LEADERS (Min. Games Played)
SCORING LEADERS (Min. Games Played)
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Liz Behan
|Fort Zumwalt East
|25
|25.0
|Yasmine Edmonson
|Fort Zumwalt East
|22
|22.0
|Amelia Chapman
|Fox
|20
|20.0
|Briana Hoffmann-Collins
|Hancock
|19
|19.0
|Lyndsey Heckel
|Nerinx Hall
|17
|17.0
|Isabella Dickneite
|Oakville
|17
|17.0
|Mya Minor
|Oakville
|16
|16.0
|Maddy Schwemmer
|Freeburg
|14
|14.0
|Taylor Holten
|Columbia
|13
|13.0
|Mackenzie Duff
|Nerinx Hall
|13
|13.0
|Veronica Reisner
|Fox
|12
|12.0
|Kennedi Watkins
|Marquette
|12
|12.0
|Angela Elguezabal
|Oakville
|12
|12.0
|Mya Gebke
|Freeburg
|10
|10.0
|Ayriel Dought
|Hancock
|10
|10.0
3 Point leaders (min. 3-PT made)
|Name
|School
|3FG
|Avg
|Maddy Schwemmer
|Freeburg
|4
|4.00
|Briana Hoffmann-Collins
|Hancock
|4
|4.00
|Veronica Reisner
|Fox
|3
|3.00
|Amelia Chapman
|Fox
|2
|2.00
|Mallory Klutho
|Nerinx Hall
|2
|2.00
|Ruby Gallegos
|Clayton
|1
|1.00
|Minea Dervisevic
|Fox
|1
|1.00
|Mya Gebke
|Freeburg
|1
|1.00
|Becca Mueller
|Freeburg
|1
|1.00
|Natalie Peterson
|Freeburg
|1
|1.00
|Emma Morrow
|Marquette
|1
|1.00
|Lyndsey Heckel
|Nerinx Hall
|1
|1.00
|Megan Albers
|Fort Zumwalt East
|1
|1.00
|Jaelyn Head
|Fort Zumwalt East
|1
|1.00
|Megan Kruse
|Liberty
|1
|1.00
|Kylee Orf
|Liberty
|1
|1.00
|Sydney Blackmon
|Affton
|0
|0.00
|Madison Blackmon
|Affton
|0
|0.00
|Ayanna Buford
|Affton
|0
|0.00
|Chloe Daughtry
|Affton
|0
|0.00
Free throw leaders (min. FTA)
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Karsen Jany
|Columbia
|2
|2
|100.0
|Natalie Peterson
|Freeburg
|2
|2
|100.0
|Mallory Klutho
|Nerinx Hall
|4
|4
|100.0
|LeiAnn Ford
|Winfield
|2
|2
|100.0
|Cheyenne Green
|Fort Zumwalt East
|1
|1
|100.0
|Mia VanPamel
|Liberty
|1
|1
|100.0
|Lyndsey Heckel
|Nerinx Hall
|8
|9
|88.9
|Sara Gordley
|Liberty
|4
|5
|80.0
|Jada Brooks
|McCluer S-Berkeley
|3
|4
|75.0
|Myah Coleman
|McCluer S-Berkeley
|3
|4
|75.0
|Mya Chapman
|Fox
|3
|4
|75.0
|Teresa Dorhauer
|Marquette
|3
|4
|75.0
|Mackenzie Duff
|Nerinx Hall
|7
|10
|70.0
|Olivia Chapman
|Fox
|2
|3
|66.7
|Angela Elguezabal
|Oakville
|4
|6
|66.7
|Kennedi Watkins
|Marquette
|8
|13
|61.5
|Bella Borja
|Freeburg
|3
|5
|60.0
|Isabella Dickneite
|Oakville
|3
|5
|60.0
|Toni Patterson
|Liberty
|6
|10
|60.0
|Rachel Solverud
|Nerinx Hall
|4
|7
|57.1
Assist leaders (min. games played)
|Name
|School
|Ast
|Avg
|Emilee Wright
|Fort Zumwalt East
|9
|9.00
|Jaelyn Head
|Fort Zumwalt East
|8
|8.00
|Kennedi Watkins
|Marquette
|6
|6.00
|Abby Holcomb
|Freeburg
|4
|4.00
|Mariah Stewart
|Hancock
|4
|4.00
|Casey Wagner
|Columbia
|3
|3.00
|Bella Borja
|Freeburg
|3
|3.00
|Amanda FitzWilliam
|Oakville
|3
|3.00
|Calynn Gicante
|Oakville
|3
|3.00
|Mya Minor
|Oakville
|3
|3.00
|Tyliah Williams
|Fort Zumwalt East
|3
|3.00
|Paige Becker
|Columbia
|2
|2.00
|Haley Kimes
|Freeburg
|2
|2.00
|Kylie Kisgen
|Freeburg
|2
|2.00
|Maddy Schwemmer
|Freeburg
|2
|2.00
|Taryn Bievins
|Marquette
|2
|2.00
|Brenna Breitenstein
|Oakville
|2
|2.00
|Angela Elguezabal
|Oakville
|2
|2.00
|Lauren Halamicek
|Oakville
|2
|2.00
|Faith Kohm
|Oakville
|2
|2.00
Steal leaders (min. games played)
|Name
|School
|Stl
|Avg
|Mya Minor
|Oakville
|8
|8.00
|Isabella Dickneite
|Oakville
|6
|6.00
|Amanda FitzWilliam
|Oakville
|6
|6.00
|Yasmine Edmonson
|Fort Zumwalt East
|6
|6.00
|Jaelyn Head
|Fort Zumwalt East
|6
|6.00
|Kylie Kisgen
|Freeburg
|5
|5.00
|Kennedi Watkins
|Marquette
|5
|5.00
|Sara Litteken
|Clayton
|4
|4.00
|Brenna Breitenstein
|Oakville
|4
|4.00
|Lauren Halamicek
|Oakville
|4
|4.00
|Jade Pierce
|Clayton
|3
|3.00
|Karsen Jany
|Columbia
|3
|3.00
|Haley Kimes
|Freeburg
|3
|3.00
|Ayriel Dought
|Hancock
|3
|3.00
|Lyndsey Heckel
|Nerinx Hall
|3
|3.00
|Faith Kohm
|Oakville
|3
|3.00
|LeiAnn Ford
|Winfield
|3
|3.00
|Morgan Nettles
|Clayton
|2
|2.00
|Sammy Williams
|Clayton
|2
|2.00
|Bella Borja
|Freeburg
|2
|2.00
Rebound leaders (min. games played)
|Name
|School
|Rbs
|Avg
|Kennedi Watkins
|Marquette
|14
|14.0
|Mariah Stewart
|Hancock
|12
|12.0
|Taylor Holten
|Columbia
|11
|11.0
|Calynn Gicante
|Oakville
|9
|9.0
|Ellie Eichenlaub
|Freeburg
|8
|8.0
|Mackenzie Duff
|Nerinx Hall
|8
|8.0
|Isabella Dickneite
|Oakville
|8
|8.0
|Liz Behan
|Fort Zumwalt East
|8
|8.0
|Sara Litteken
|Clayton
|7
|7.0
|Ayriel Dought
|Hancock
|7
|7.0
|Ally Fitzgerald
|Marquette
|7
|7.0
|Rachel Solverud
|Nerinx Hall
|7
|7.0
|Yasmine Edmonson
|Fort Zumwalt East
|7
|7.0
|Izzy Ross
|Clayton
|6
|6.0
|Avrie Barthel
|Columbia
|6
|6.0
|Mya Gebke
|Freeburg
|6
|6.0
|Briana Hoffmann-Collins
|Hancock
|6
|6.0
|Josie Bauer
|Winfield
|6
|6.0
|Cheyenne Green
|Fort Zumwalt East
|6
|6.0
|Bella Borja
|Freeburg
|5
|5.0
Blocked shot leaders (min. games played)
|Name
|School
|Blk
|Avg
|Avrie Barthel
|Columbia
|7
|7.00
|Ally Fitzgerald
|Marquette
|5
|5.00
|Izzy Ross
|Clayton
|2
|2.00
|Taylor Holten
|Columbia
|2
|2.00
|Jade Pierce
|Clayton
|1
|1.00
|Karsen Jany
|Columbia
|1
|1.00
|Ellie Eichenlaub
|Freeburg
|1
|1.00
|Abby Holcomb
|Freeburg
|1
|1.00
|Amanda FitzWilliam
|Oakville
|1
|1.00
|Calynn Gicante
|Oakville
|1
|1.00
|Lauren Halamicek
|Oakville
|1
|1.00
|Josie Bauer
|Winfield
|1
|1.00
|Emma Burkemper
|Winfield
|1
|1.00
|Elena Parr
|Winfield
|1
|1.00
|Liz Behan
|Fort Zumwalt East
|1
|1.00
|Yasmine Edmonson
|Fort Zumwalt East
|1
|1.00
|Sydney Blackmon
|Affton
|0
|0.00
|Madison Blackmon
|Affton
|0
|0.00
|Ayanna Buford
|Affton
|0
|0.00
|Chloe Daughtry
|Affton
|0
|0.00
|All information is as reported by the teams as of 12/2/2019.