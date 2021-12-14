Daily performances

Scoring Leaders
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Jordan Speiser
|Luth. St. Charles
|28
|28.0
|Yasmine Edmonson
|Fort Zumwalt East
|27
|27.0
|Molly Clemmons
|Crystal City
|25
|25.0
|Megan Aulbert
|Luth. St. Charles
|25
|25.0
|Olivia Durbin
|Civic Memorial
|23
|23.0
|Norah Gum
|Waterloo
|23
|23.0
|Maddy Schwemmer
|Freeburg
|22
|22.0
|Aubrey Andrews
|Fox
|21
|21.0
|Kaylyn Wylie
|Granite City
|21
|21.0
|Emily Sykes
|Granite City
|20
|20.0
|Jill Stayton
|Carlinville
|19
|19.0
|Karsen Jany
|Columbia
|19
|19.0
|Kate Eisenbeis
|Crystal City
|18
|18.0
|Mia Brawner
|Gillespie
|18
|18.0
|Isabella Tiburzi
|Carlinville
|17
|17.0
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Samantha Morgan
|Crystal City
|12
|3
|400.0
|Talia Norman
|Alton
|1
|1
|100.0
|Olivia Durbin
|Civic Memorial
|4
|4
|100.0
|Emily Williams
|Civic Memorial
|2
|2
|100.0
|Megan Janson
|Collinsville
|1
|1
|100.0
|Jordan Holten
|Columbia
|1
|1
|100.0
|Abbie Edwards
|Crystal City
|1
|1
|100.0
|Kylie Kisgen
|Freeburg
|1
|1
|100.0
|Maddy Schwemmer
|Freeburg
|4
|4
|100.0
|Ally Grimes
|Fort Zumwalt North
|2
|2
|100.0
|Jenna Clark
|Gillespie
|2
|2
|100.0
|Ra'Niyah Salmond-Chance
|Granite City
|1
|1
|100.0
|Megan Aulbert
|Luth. St. Charles
|7
|7
|100.0
|Abby Williams
|Alton Marquette
|4
|4
|100.0
|Sarah Korunka
|Mount Olive
|2
|2
|100.0
|Emma Bauer
|Orchard Farm
|2
|2
|100.0
|Riley Cappozzo
|St. Pius X
|3
|3
|100.0
|Colleen Flanagan
|St. Pius X
|3
|3
|100.0
|Kendall Chigas
|Triad
|2
|2
|100.0
|Madison Dougherty
|Waterloo
|2
|2
|100.0
|Name
|School
|Blk
|Avg
|Tyler Frost
|Ritenour
|2
|2.00
|Jasmine Johnson
|Ritenour
|2
|2.00
|Eaja McBram
|Ritenour
|2
|2.00
|Karalynn Payne
|Ritenour
|2
|2.00
|Brooke Elston
|Rosati-Kain
|2
|2.00
|Yasmine Edmonson
|Fort Zumwalt East
|2
|2.00
|Ashley Rusthoven
|Fort Zumwalt East
|2
|2.00
|Sami Oller
|Father McGivney
|2
|2.00
|Laila Blakeny
|Alton
|1
|1.00
|Talia Norman
|Alton
|1
|1.00
|Jarius Powers
|Alton
|1
|1.00
|Katie Bardwell
|Collinsville
|1
|1.00
|Talesha Gilmore
|Collinsville
|1
|1.00
|Jenna Scheller
|Collinsville
|1
|1.00
|Taylor Holten
|Columbia
|1
|1.00
|Karsen Jany
|Columbia
|1
|1.00
|Ava Langhans
|Columbia
|1
|1.00
|Sophia Dutko
|Granite City
|1
|1.00
|Ella Stepanek
|Granite City
|1
|1.00
|Emily Sykes
|Granite City
|1
|1.00