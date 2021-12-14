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Daily performances
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Daily performances

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Girls Basketball Best Performances from 12/13/2021

Scoring Leaders
NAMESchoolPtsAvg
Jordan SpeiserLuth. St. Charles2828.0
Yasmine EdmonsonFort Zumwalt East2727.0
Molly ClemmonsCrystal City2525.0
Megan AulbertLuth. St. Charles2525.0
Olivia DurbinCivic Memorial2323.0
Norah GumWaterloo2323.0
Maddy SchwemmerFreeburg2222.0
Aubrey AndrewsFox2121.0
Kaylyn WylieGranite City2121.0
Emily SykesGranite City2020.0
Jill StaytonCarlinville1919.0
Karsen JanyColumbia1919.0
Kate EisenbeisCrystal City1818.0
Mia BrawnerGillespie1818.0
Isabella TiburziCarlinville1717.0

3 Point leaders
NameSchool3FGAvg
Olivia DurbinCivic Memorial55.00
Jill StaytonCarlinville44.00
Maddy SchwemmerFreeburg44.00
Karsen JanyColumbia33.00
Molly ClemmonsCrystal City33.00
Veronica ReisnerFox33.00
Jordan SpeiserLuth. St. Charles33.00
Liv ColsonWaterloo33.00
Aubree WallaceCivic Memorial22.00
Sam SchmukeColumbia22.00
Bella HankinsCrystal City22.00
Aubrey AndrewsFox22.00
Lauren BertagnolliGillespie22.00
Kaylyn WylieGranite City22.00
Chloe ReedLuth. St. Charles22.00
Abby WilliamsAlton Marquette22.00
Olivia GoekeOrchard Farm22.00
Kendall ChigasTriad22.00
Reagan ChigasTriad22.00
Jadyn BonserO'Fallon Christian22.00

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Samantha MorganCrystal City123400.0
Talia NormanAlton11100.0
Olivia DurbinCivic Memorial44100.0
Emily WilliamsCivic Memorial22100.0
Megan JansonCollinsville11100.0
Jordan HoltenColumbia11100.0
Abbie EdwardsCrystal City11100.0
Kylie KisgenFreeburg11100.0
Maddy SchwemmerFreeburg44100.0
Ally GrimesFort Zumwalt North22100.0
Jenna ClarkGillespie22100.0
Ra'Niyah Salmond-ChanceGranite City11100.0
Megan AulbertLuth. St. Charles77100.0
Abby WilliamsAlton Marquette44100.0
Sarah KorunkaMount Olive22100.0
Emma BauerOrchard Farm22100.0
Riley CappozzoSt. Pius X33100.0
Colleen FlanaganSt. Pius X33100.0
Kendall ChigasTriad22100.0
Madison DoughertyWaterloo22100.0

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Hailey MorganFort Zumwalt East88.00
Karsen JanyColumbia66.00
Emily SykesGranite City55.00
Megan AulbertLuth. St. Charles55.00
Mary HarkinsFather McGivney55.00
Kiyoko ProctorAlton44.00
Megan JansonCollinsville44.00
Alexis CurtisDupo44.00
Sophia DutkoGranite City44.00
Allison MurrayLuth. St. Charles44.00
Chloe ReedLuth. St. Charles44.00
Jordan SpeiserLuth. St. Charles44.00
Avery BohnenstiehlTriad44.00
Ella GuerreroCollinsville33.00
Kaylyn WylieGranite City33.00
Lucy RichmondRosati-Kain33.00
Kendall ChigasTriad33.00
Reagan ChigasTriad33.00
Lexi HaglFort Zumwalt East33.00
Anna PaskiewiczFort Zumwalt East33.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
Emily SykesGranite City55.00
Hailey MorganFort Zumwalt East55.00
Emily HolmesColumbia44.00
Alexis CurtisDupo44.00
Marinna JacksonGranite City44.00
Megan AulbertLuth. St. Charles44.00
Allison MurrayLuth. St. Charles44.00
Kendall ChigasTriad44.00
Reagan ChigasTriad44.00
Kathryn WeberTriad44.00
Anna PaskiewiczFort Zumwalt East44.00
Mary HarkinsFather McGivney44.00
Claire StanhausFather McGivney44.00
Josie AllenFestus33.00
Melashia BennettGranite City33.00
Kaylyn WylieGranite City33.00
Chloe ReedLuth. St. Charles33.00
Tyler FrostRitenour33.00
Kelcey JonesRitenour33.00
Jaynie ChatmanRosati-Kain33.00

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Emily SykesGranite City1313.0
Ella GrebingRosati-Kain1111.0
Taylor HoltenColumbia1010.0
Karsen JanyColumbia1010.0
Octavia HeidelbergDupo1010.0
Yasmine EdmonsonFort Zumwalt East1010.0
Taylor MeersDuchesne99.0
Brooke ElstonRosati-Kain99.0
Jarius PowersAlton88.0
Megan AulbertLuth. St. Charles88.0
Alyssa PowellAlton Marquette88.0
Talesha GilmoreCollinsville77.0
Jenna SchellerCollinsville77.0
Molly KnobbeDuchesne77.0
Haley StockhausenDuchesne77.0
Cecilia ArmstrongDupo77.0
Emily HolmesColumbia66.0
Jordan HoltenColumbia66.0
Morgan KnobbeDuchesne66.0
T'Yonna BurrisDupo66.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
Tyler FrostRitenour22.00
Jasmine JohnsonRitenour22.00
Eaja McBramRitenour22.00
Karalynn PayneRitenour22.00
Brooke ElstonRosati-Kain22.00
Yasmine EdmonsonFort Zumwalt East22.00
Ashley RusthovenFort Zumwalt East22.00
Sami OllerFather McGivney22.00
Laila BlakenyAlton11.00
Talia NormanAlton11.00
Jarius PowersAlton11.00
Katie BardwellCollinsville11.00
Talesha GilmoreCollinsville11.00
Jenna SchellerCollinsville11.00
Taylor HoltenColumbia11.00
Karsen JanyColumbia11.00
Ava LanghansColumbia11.00
Sophia DutkoGranite City11.00
Ella StepanekGranite City11.00
Emily SykesGranite City11.00
All information is as reported by the teams as of 12/14/2021.
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