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Daily performances
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Daily performances

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Girls Basketball Best Performances from 12/2/2021

Scoring Leaders
NAMESchoolPtsAvg
Sydney HarrisEdwardsville3333.0
Anna SteckMetro2525.0
Avery BohnenstiehlTriad2424.0
Kate RestovichVisitation2323.0
Ella GuerreroCollinsville2020.0
Jillian HamiltonPana2020.0
Mariah DallasFort Zumwalt South1919.0
Grace RestovichVisitation1919.0
Karsen JanyColumbia1818.0
Kaylee GrossEureka1818.0
Norah GumWaterloo1818.0
Maliah SparksBelleville West1717.0
Kinsey DuekerTroy1717.0
Carlie VickWestminster1717.0
Lamiya TerrellBelleville West1616.0

3 Point leaders
NameSchool3FGAvg
Ella GuerreroCollinsville66.00
Sydney HarrisEdwardsville55.00
Kate RestovichVisitation44.00
Lamiya TerrellBelleville West33.00
Brooklyn BandermanEureka33.00
Bailey BoulayEureka33.00
Avery BohnenstiehlTriad33.00
Maggie IlligTroy33.00
Reilly BrophyWestminster33.00
Kiyoko ProctorAlton22.00
Maliah SparksBelleville West22.00
Olivia DurbinCivic Memorial22.00
Hannah MeiserCivic Memorial22.00
Kenzie Van BreeCor Jesu22.00
Amy VargheseCor Jesu22.00
Mia BrawnerGillespie22.00
Catherine WakelandGrandview22.00
Klaire KeelO'Fallon22.00
Payton MeyersOrchard Farm22.00
Kylie WilliamsOrchard Farm22.00

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Lamiya TerrellBelleville West11100.0
Olivia DurbinCivic Memorial22100.0
Maya TucksonCivic Memorial33100.0
Aubree VoylesCivic Memorial22100.0
Alexa HildebrandColumbia11100.0
Jordan HoltenColumbia22100.0
Grace BellistriCor Jesu11100.0
Kate ConnerEdwardsville44100.0
Elle EvansEdwardsville88100.0
Brooklyn BandermanEureka22100.0
Kaylee GrossEureka11100.0
Natalie HartyEureka22100.0
Jordan KnightEureka22100.0
Brianna LudwigEureka22100.0
Lexi Williams-HarrisFort Zumwalt South44100.0
Lilly PattersonGrandview11100.0
Ella StepanekGranite City22100.0
Skylar AliverniaHancock22100.0
Kiara MooreHancock33100.0
Emma BauerOrchard Farm22100.0

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Megan JansonCollinsville66.00
Emily HolmesColumbia44.00
Sophia DutkoGranite City44.00
Lauren YoungClayton33.00
Jenna SchellerCollinsville33.00
Karsen JanyColumbia33.00
Kylie KisgenFreeburg33.00
Heaven BrooksMetro33.00
Anna SteckMetro33.00
Amiyah TateMetro33.00
Khaliyah GoreeAlton22.00
Jasmine BurksClayton22.00
Brooklyn PierceClayton22.00
Stella WhitneyClayton22.00
Ella GuerreroCollinsville22.00
Taylor HoltenColumbia22.00
Paige DolrenryCor Jesu22.00
Aide LunaCor Jesu22.00
Ella StepanekGranite City22.00
Emily SykesGranite City22.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
Tyler FrostRitenour66.00
Avery BohnenstiehlTriad66.00
Alexa HildebrandColumbia55.00
Kylie KisgenFreeburg55.00
Anna SteckMetro55.00
Emily HolmesColumbia44.00
Brooklyn PierceClayton33.00
Megan JansonCollinsville33.00
Joli BarnettColumbia33.00
Bella BorjaFreeburg33.00
Maddy SchwemmerFreeburg33.00
Emily SykesGranite City33.00
Ariana GibbsValmeyer33.00
Claire StanhausFather McGivney33.00
Laila BlakenyAlton22.00
Jarius PowersAlton22.00
Renee RaglinAlton22.00
Taylor MillerClayton22.00
Rachel Van RheinClayton22.00
Stella WhitneyClayton22.00

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Kiersten MillerValmeyer1818.0
Brooklyn PierceClayton1414.0
Anna SteckMetro1313.0
Brooke MillerValmeyer1313.0
Talesha GilmoreCollinsville1212.0
Heaven BrooksMetro1212.0
Jasmine BurksClayton1111.0
Anna Belle WakelandGrandview1111.0
Emily SykesGranite City1010.0
Nyla BrownMetro1010.0
Emily HolmesColumbia99.0
Jordan HoltenColumbia99.0
Jarius PowersAlton88.0
Izzy RossClayton88.0
Paige DolrenryCor Jesu88.0
Ella StepanekGranite City88.0
Charlize LuehmannFather McGivney88.0
Karsen JanyColumbia77.0
Sophia NewmanCor Jesu77.0
Tyler FrostRitenour77.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
Taylor HoltenColumbia44.00
Brooklyn PierceClayton33.00
Talesha GilmoreCollinsville33.00
Jenna SchellerCollinsville33.00
Anna SteckMetro33.00
Brooke MillerValmeyer22.00
Sami OllerFather McGivney22.00
Talia NormanAlton11.00
Izzy RossClayton11.00
Sanaa HarrisCollinsville11.00
Audrey BeuligmannCor Jesu11.00
Kylee ThompsonFreeburg11.00
Natalee MooreGrandview11.00
Anna Belle WakelandGrandview11.00
Sophia MangiGranite City11.00
Ella StepanekGranite City11.00
Emily SykesGranite City11.00
Kaylyn WylieGranite City11.00
Hannah SieversRed Bud11.00
Chloe WildRed Bud11.00
All information is as reported by the teams as of 12/3/2021.
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