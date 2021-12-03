Daily performances

Scoring Leaders
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Sydney Harris
|Edwardsville
|33
|33.0
|Anna Steck
|Metro
|25
|25.0
|Avery Bohnenstiehl
|Triad
|24
|24.0
|Kate Restovich
|Visitation
|23
|23.0
|Ella Guerrero
|Collinsville
|20
|20.0
|Jillian Hamilton
|Pana
|20
|20.0
|Mariah Dallas
|Fort Zumwalt South
|19
|19.0
|Grace Restovich
|Visitation
|19
|19.0
|Karsen Jany
|Columbia
|18
|18.0
|Kaylee Gross
|Eureka
|18
|18.0
|Norah Gum
|Waterloo
|18
|18.0
|Maliah Sparks
|Belleville West
|17
|17.0
|Kinsey Dueker
|Troy
|17
|17.0
|Carlie Vick
|Westminster
|17
|17.0
|Lamiya Terrell
|Belleville West
|16
|16.0
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Lamiya Terrell
|Belleville West
|1
|1
|100.0
|Olivia Durbin
|Civic Memorial
|2
|2
|100.0
|Maya Tuckson
|Civic Memorial
|3
|3
|100.0
|Aubree Voyles
|Civic Memorial
|2
|2
|100.0
|Alexa Hildebrand
|Columbia
|1
|1
|100.0
|Jordan Holten
|Columbia
|2
|2
|100.0
|Grace Bellistri
|Cor Jesu
|1
|1
|100.0
|Kate Conner
|Edwardsville
|4
|4
|100.0
|Elle Evans
|Edwardsville
|8
|8
|100.0
|Brooklyn Banderman
|Eureka
|2
|2
|100.0
|Kaylee Gross
|Eureka
|1
|1
|100.0
|Natalie Harty
|Eureka
|2
|2
|100.0
|Jordan Knight
|Eureka
|2
|2
|100.0
|Brianna Ludwig
|Eureka
|2
|2
|100.0
|Lexi Williams-Harris
|Fort Zumwalt South
|4
|4
|100.0
|Lilly Patterson
|Grandview
|1
|1
|100.0
|Ella Stepanek
|Granite City
|2
|2
|100.0
|Skylar Alivernia
|Hancock
|2
|2
|100.0
|Kiara Moore
|Hancock
|3
|3
|100.0
|Emma Bauer
|Orchard Farm
|2
|2
|100.0
|Name
|School
|Ast
|Avg
|Megan Janson
|Collinsville
|6
|6.00
|Emily Holmes
|Columbia
|4
|4.00
|Sophia Dutko
|Granite City
|4
|4.00
|Lauren Young
|Clayton
|3
|3.00
|Jenna Scheller
|Collinsville
|3
|3.00
|Karsen Jany
|Columbia
|3
|3.00
|Kylie Kisgen
|Freeburg
|3
|3.00
|Heaven Brooks
|Metro
|3
|3.00
|Anna Steck
|Metro
|3
|3.00
|Amiyah Tate
|Metro
|3
|3.00
|Khaliyah Goree
|Alton
|2
|2.00
|Jasmine Burks
|Clayton
|2
|2.00
|Brooklyn Pierce
|Clayton
|2
|2.00
|Stella Whitney
|Clayton
|2
|2.00
|Ella Guerrero
|Collinsville
|2
|2.00
|Taylor Holten
|Columbia
|2
|2.00
|Paige Dolrenry
|Cor Jesu
|2
|2.00
|Aide Luna
|Cor Jesu
|2
|2.00
|Ella Stepanek
|Granite City
|2
|2.00
|Emily Sykes
|Granite City
|2
|2.00
|Name
|School
|Stl
|Avg
|Tyler Frost
|Ritenour
|6
|6.00
|Avery Bohnenstiehl
|Triad
|6
|6.00
|Alexa Hildebrand
|Columbia
|5
|5.00
|Kylie Kisgen
|Freeburg
|5
|5.00
|Anna Steck
|Metro
|5
|5.00
|Emily Holmes
|Columbia
|4
|4.00
|Brooklyn Pierce
|Clayton
|3
|3.00
|Megan Janson
|Collinsville
|3
|3.00
|Joli Barnett
|Columbia
|3
|3.00
|Bella Borja
|Freeburg
|3
|3.00
|Maddy Schwemmer
|Freeburg
|3
|3.00
|Emily Sykes
|Granite City
|3
|3.00
|Ariana Gibbs
|Valmeyer
|3
|3.00
|Claire Stanhaus
|Father McGivney
|3
|3.00
|Laila Blakeny
|Alton
|2
|2.00
|Jarius Powers
|Alton
|2
|2.00
|Renee Raglin
|Alton
|2
|2.00
|Taylor Miller
|Clayton
|2
|2.00
|Rachel Van Rhein
|Clayton
|2
|2.00
|Stella Whitney
|Clayton
|2
|2.00
|Name
|School
|Rbs
|Avg
|Kiersten Miller
|Valmeyer
|18
|18.0
|Brooklyn Pierce
|Clayton
|14
|14.0
|Anna Steck
|Metro
|13
|13.0
|Brooke Miller
|Valmeyer
|13
|13.0
|Talesha Gilmore
|Collinsville
|12
|12.0
|Heaven Brooks
|Metro
|12
|12.0
|Jasmine Burks
|Clayton
|11
|11.0
|Anna Belle Wakeland
|Grandview
|11
|11.0
|Emily Sykes
|Granite City
|10
|10.0
|Nyla Brown
|Metro
|10
|10.0
|Emily Holmes
|Columbia
|9
|9.0
|Jordan Holten
|Columbia
|9
|9.0
|Jarius Powers
|Alton
|8
|8.0
|Izzy Ross
|Clayton
|8
|8.0
|Paige Dolrenry
|Cor Jesu
|8
|8.0
|Ella Stepanek
|Granite City
|8
|8.0
|Charlize Luehmann
|Father McGivney
|8
|8.0
|Karsen Jany
|Columbia
|7
|7.0
|Sophia Newman
|Cor Jesu
|7
|7.0
|Tyler Frost
|Ritenour
|7
|7.0
|Name
|School
|Blk
|Avg
|Taylor Holten
|Columbia
|4
|4.00
|Brooklyn Pierce
|Clayton
|3
|3.00
|Talesha Gilmore
|Collinsville
|3
|3.00
|Jenna Scheller
|Collinsville
|3
|3.00
|Anna Steck
|Metro
|3
|3.00
|Brooke Miller
|Valmeyer
|2
|2.00
|Sami Oller
|Father McGivney
|2
|2.00
|Talia Norman
|Alton
|1
|1.00
|Izzy Ross
|Clayton
|1
|1.00
|Sanaa Harris
|Collinsville
|1
|1.00
|Audrey Beuligmann
|Cor Jesu
|1
|1.00
|Kylee Thompson
|Freeburg
|1
|1.00
|Natalee Moore
|Grandview
|1
|1.00
|Anna Belle Wakeland
|Grandview
|1
|1.00
|Sophia Mangi
|Granite City
|1
|1.00
|Ella Stepanek
|Granite City
|1
|1.00
|Emily Sykes
|Granite City
|1
|1.00
|Kaylyn Wylie
|Granite City
|1
|1.00
|Hannah Sievers
|Red Bud
|1
|1.00
|Chloe Wild
|Red Bud
|1
|1.00