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Daily performances

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Girls Basketball Best Performances from 12/3/2022

Scoring Leaders
NAMESchoolPtsAvg
Shannon DowellO'Fallon2727.0
Tessa CrawfordJerseyville2525.0
Jailah PellyO'Fallon2323.0
Karsen JanyColumbia2222.0
Natalie PetersonFreeburg2222.0
Ava LanghansColumbia2121.0
Lilly RobinsonTroy1818.0
Mary HarkinsFather McGivney1616.0
Maren HuntSt. Dominic1414.0
Sami OllerFather McGivney1313.0
Mya RobinsonTroy1212.0
Bria TuttleJerseyville1111.0
Madison LynchSt. Dominic1010.0
Emily JohnsonFather McGivney1010.0
Izzie VenarskyFather McGivney1010.0

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3 Point leaders
NameSchool3FGAvg
Ava LanghansColumbia44.00
Karsen JanyColumbia33.00
Tessa CrawfordJerseyville33.00
Mary HarkinsFather McGivney33.00
Brynna GetzTroy22.00
Mya RobinsonTroy22.00
Maleah BlomenkampFreeburg11.00
Natalie PetersonFreeburg11.00
Cali BredenJerseyville11.00
Bria TuttleJerseyville11.00
Laylah JacksonO'Fallon11.00
Jailah PellyO'Fallon11.00
Grace AlkireSt. Dominic11.00
Grace BurleSt. Dominic11.00
Natalie TestermanSt. Dominic11.00
Elizabeth BoydAffton00.00
Alexis BoyerAffton00.00
Mia BufordAffton00.00
Anna DaughtryAffton00.00
Amelia DaughtryAffton00.00

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Karsen JanyColumbia11100.0
Sam SchmukeColumbia22100.0
Bria TuttleJerseyville22100.0
Mary HarkinsFather McGivney11100.0
Lilly RobinsonTroy6785.7
Emily HolmesColumbia5683.3
Shannon DowellO'Fallon91181.8
Jailah PellyO'Fallon101376.9
Ava LanghansColumbia3475.0
Anna BurchamSt. Dominic3475.0
Natalie TestermanSt. Dominic2366.7
Mya RobinsonTroy2366.7
Tessa CrawfordJerseyville81361.5
Natalie PetersonFreeburg5955.6
Bella BorjaFreeburg2450.0
Haeli TartO'Fallon1250.0
Faith HenkeSt. Dominic1250.0
Madison LynchSt. Dominic2450.0
Ava VachalekSt. Dominic1250.0
Sami OllerFather McGivney1250.0

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Karsen JanyColumbia55.00
Sam SchmukeColumbia55.00
Tessa CrawfordJerseyville55.00
Mary HarkinsFather McGivney44.00
Claire StanhausFather McGivney44.00
Cali BredenJerseyville33.00
Maleah BlomenkampFreeburg22.00
Cate BredenJerseyville22.00
Ella SmithJerseyville22.00
Bria TuttleJerseyville22.00
Sami OllerFather McGivney22.00
Kylie KisgenFreeburg11.00
Natalie PetersonFreeburg11.00
Alexis BondFather McGivney11.00
Elizabeth BoydAffton00.00
Alexis BoyerAffton00.00
Mia BufordAffton00.00
Anna DaughtryAffton00.00
Amelia DaughtryAffton00.00
Emma GranaAffton00.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
Karsen JanyColumbia66.00
Kylie KisgenFreeburg66.00
Sam SchmukeColumbia55.00
Tessa CrawfordJerseyville55.00
Sami OllerFather McGivney44.00
Mary HarkinsFather McGivney33.00
Claire StanhausFather McGivney33.00
Emily HolmesColumbia22.00
Maleah BlomenkampFreeburg22.00
Cate BredenJerseyville22.00
Ella SmithJerseyville22.00
Bria TuttleJerseyville22.00
Cali BredenJerseyville11.00
Meredith GrayJerseyville11.00
Emily JohnsonFather McGivney11.00
Julia StobieFather McGivney11.00
Elizabeth BoydAffton00.00
Alexis BoyerAffton00.00
Mia BufordAffton00.00
Anna DaughtryAffton00.00

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Jordan HoltenColumbia1212.0
Natalie PetersonFreeburg1010.0
Bella BorjaFreeburg88.0
Izzie VenarskyFather McGivney88.0
Karsen JanyColumbia77.0
Emily HolmesColumbia66.0
Maleah BlomenkampFreeburg66.0
Ella SmithJerseyville66.0
Sami OllerFather McGivney66.0
Sam SchmukeColumbia44.0
Cate BredenJerseyville44.0
Tessa CrawfordJerseyville44.0
Bria TuttleJerseyville44.0
Mary HarkinsFather McGivney44.0
Emily JohnsonFather McGivney44.0
Ava LanghansColumbia33.0
Kylie KisgenFreeburg33.0
Julia StobieFather McGivney33.0
Taylor EtheridgeColumbia22.0
Aubrie PetersonFreeburg22.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
Bella BorjaFreeburg22.00
Amelia StrebelJerseyville22.00
Bria TuttleJerseyville22.00
Sami OllerFather McGivney22.00
Emily HolmesColumbia11.00
Karsen JanyColumbia11.00
Mary HarkinsFather McGivney11.00
Elizabeth BoydAffton00.00
Alexis BoyerAffton00.00
Mia BufordAffton00.00
Anna DaughtryAffton00.00
Amelia DaughtryAffton00.00
Emma GranaAffton00.00
Lola LivengoodAffton00.00
Elena ModerAffton00.00
Bridgit OlesiaAffton00.00
Sydney PagluschAffton00.00
Makiyah ThomasAffton00.00
Taylor WilliamsAffton00.00
Amelia WilsonAffton00.00
All information is as reported by the teams as of 12/3/2022.
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