Daily performances

Scoring Leaders
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Shannon Dowell
|O'Fallon
|27
|27.0
|Tessa Crawford
|Jerseyville
|25
|25.0
|Jailah Pelly
|O'Fallon
|23
|23.0
|Karsen Jany
|Columbia
|22
|22.0
|Natalie Peterson
|Freeburg
|22
|22.0
|Ava Langhans
|Columbia
|21
|21.0
|Lilly Robinson
|Troy
|18
|18.0
|Mary Harkins
|Father McGivney
|16
|16.0
|Maren Hunt
|St. Dominic
|14
|14.0
|Sami Oller
|Father McGivney
|13
|13.0
|Mya Robinson
|Troy
|12
|12.0
|Bria Tuttle
|Jerseyville
|11
|11.0
|Madison Lynch
|St. Dominic
|10
|10.0
|Emily Johnson
|Father McGivney
|10
|10.0
|Izzie Venarsky
|Father McGivney
|10
|10.0
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|Name
|School
|3FG
|Avg
|Ava Langhans
|Columbia
|4
|4.00
|Karsen Jany
|Columbia
|3
|3.00
|Tessa Crawford
|Jerseyville
|3
|3.00
|Mary Harkins
|Father McGivney
|3
|3.00
|Brynna Getz
|Troy
|2
|2.00
|Mya Robinson
|Troy
|2
|2.00
|Maleah Blomenkamp
|Freeburg
|1
|1.00
|Natalie Peterson
|Freeburg
|1
|1.00
|Cali Breden
|Jerseyville
|1
|1.00
|Bria Tuttle
|Jerseyville
|1
|1.00
|Laylah Jackson
|O'Fallon
|1
|1.00
|Jailah Pelly
|O'Fallon
|1
|1.00
|Grace Alkire
|St. Dominic
|1
|1.00
|Grace Burle
|St. Dominic
|1
|1.00
|Natalie Testerman
|St. Dominic
|1
|1.00
|Elizabeth Boyd
|Affton
|0
|0.00
|Alexis Boyer
|Affton
|0
|0.00
|Mia Buford
|Affton
|0
|0.00
|Anna Daughtry
|Affton
|0
|0.00
|Amelia Daughtry
|Affton
|0
|0.00
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Karsen Jany
|Columbia
|1
|1
|100.0
|Sam Schmuke
|Columbia
|2
|2
|100.0
|Bria Tuttle
|Jerseyville
|2
|2
|100.0
|Mary Harkins
|Father McGivney
|1
|1
|100.0
|Lilly Robinson
|Troy
|6
|7
|85.7
|Emily Holmes
|Columbia
|5
|6
|83.3
|Shannon Dowell
|O'Fallon
|9
|11
|81.8
|Jailah Pelly
|O'Fallon
|10
|13
|76.9
|Ava Langhans
|Columbia
|3
|4
|75.0
|Anna Burcham
|St. Dominic
|3
|4
|75.0
|Natalie Testerman
|St. Dominic
|2
|3
|66.7
|Mya Robinson
|Troy
|2
|3
|66.7
|Tessa Crawford
|Jerseyville
|8
|13
|61.5
|Natalie Peterson
|Freeburg
|5
|9
|55.6
|Bella Borja
|Freeburg
|2
|4
|50.0
|Haeli Tart
|O'Fallon
|1
|2
|50.0
|Faith Henke
|St. Dominic
|1
|2
|50.0
|Madison Lynch
|St. Dominic
|2
|4
|50.0
|Ava Vachalek
|St. Dominic
|1
|2
|50.0
|Sami Oller
|Father McGivney
|1
|2
|50.0
|Name
|School
|Ast
|Avg
|Karsen Jany
|Columbia
|5
|5.00
|Sam Schmuke
|Columbia
|5
|5.00
|Tessa Crawford
|Jerseyville
|5
|5.00
|Mary Harkins
|Father McGivney
|4
|4.00
|Claire Stanhaus
|Father McGivney
|4
|4.00
|Cali Breden
|Jerseyville
|3
|3.00
|Maleah Blomenkamp
|Freeburg
|2
|2.00
|Cate Breden
|Jerseyville
|2
|2.00
|Ella Smith
|Jerseyville
|2
|2.00
|Bria Tuttle
|Jerseyville
|2
|2.00
|Sami Oller
|Father McGivney
|2
|2.00
|Kylie Kisgen
|Freeburg
|1
|1.00
|Natalie Peterson
|Freeburg
|1
|1.00
|Alexis Bond
|Father McGivney
|1
|1.00
|Elizabeth Boyd
|Affton
|0
|0.00
|Alexis Boyer
|Affton
|0
|0.00
|Mia Buford
|Affton
|0
|0.00
|Anna Daughtry
|Affton
|0
|0.00
|Amelia Daughtry
|Affton
|0
|0.00
|Emma Grana
|Affton
|0
|0.00
|Name
|School
|Stl
|Avg
|Karsen Jany
|Columbia
|6
|6.00
|Kylie Kisgen
|Freeburg
|6
|6.00
|Sam Schmuke
|Columbia
|5
|5.00
|Tessa Crawford
|Jerseyville
|5
|5.00
|Sami Oller
|Father McGivney
|4
|4.00
|Mary Harkins
|Father McGivney
|3
|3.00
|Claire Stanhaus
|Father McGivney
|3
|3.00
|Emily Holmes
|Columbia
|2
|2.00
|Maleah Blomenkamp
|Freeburg
|2
|2.00
|Cate Breden
|Jerseyville
|2
|2.00
|Ella Smith
|Jerseyville
|2
|2.00
|Bria Tuttle
|Jerseyville
|2
|2.00
|Cali Breden
|Jerseyville
|1
|1.00
|Meredith Gray
|Jerseyville
|1
|1.00
|Emily Johnson
|Father McGivney
|1
|1.00
|Julia Stobie
|Father McGivney
|1
|1.00
|Elizabeth Boyd
|Affton
|0
|0.00
|Alexis Boyer
|Affton
|0
|0.00
|Mia Buford
|Affton
|0
|0.00
|Anna Daughtry
|Affton
|0
|0.00
|Name
|School
|Blk
|Avg
|Bella Borja
|Freeburg
|2
|2.00
|Amelia Strebel
|Jerseyville
|2
|2.00
|Bria Tuttle
|Jerseyville
|2
|2.00
|Sami Oller
|Father McGivney
|2
|2.00
|Emily Holmes
|Columbia
|1
|1.00
|Karsen Jany
|Columbia
|1
|1.00
|Mary Harkins
|Father McGivney
|1
|1.00
|Elizabeth Boyd
|Affton
|0
|0.00
|Alexis Boyer
|Affton
|0
|0.00
|Mia Buford
|Affton
|0
|0.00
|Anna Daughtry
|Affton
|0
|0.00
|Amelia Daughtry
|Affton
|0
|0.00
|Emma Grana
|Affton
|0
|0.00
|Lola Livengood
|Affton
|0
|0.00
|Elena Moder
|Affton
|0
|0.00
|Bridgit Olesia
|Affton
|0
|0.00
|Sydney Paglusch
|Affton
|0
|0.00
|Makiyah Thomas
|Affton
|0
|0.00
|Taylor Williams
|Affton
|0
|0.00
|Amelia Wilson
|Affton
|0
|0.00
|All information is as reported by the teams as of 12/3/2022.