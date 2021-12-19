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Last week's statistical leaders
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Last week's statistical leaders

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Girls Basketball - Last week's statistical leaders
SCORING LEADERS (Min. Games Played)
NAMESchoolPtsAvg
Jordan SpeiserLuth. St. Charles8729.0
Libby BrewsterFrancis Howell5829.0
Tessa CrawfordJerseyville2727.0
Kailynne SmallGibault5125.5
Catherine WakelandGrandview2424.0
Allison MohrhardMehlville2424.0
Sarah MeansTroy2424.0
Kate RestovichVisitation2424.0
Mia NicastroSt. Charles West4623.0
Rylee DenbowFH Central2323.0
Norah GumWaterloo9122.8
Kennedy HortonBrentwood2222.0
Maddy SchwemmerFreeburg2222.0
Raychel JonesVashon2222.0
Lexi WilmsmeyerTimberland2222.0

3 Point leaders
NameSchool3FGAvg
Kate RestovichVisitation66.00
Hannah ErmelingFH North55.00
Tessa CrawfordJerseyville55.00
Reilly BrophyWestminster55.00
Rylee DenbowFH Central55.00
Jenna ClarkWebster Groves94.50
Sam BraidwoodClayton44.00
Maddy SchwemmerFreeburg44.00
Catherine WakelandGrandview44.00
Alicia HunnFH North44.00
Jordan SpeiserLuth. St. Charles124.00
Chantrel ClaytonCardinal Ritter44.00
Sarah MeansTroy44.00
Sydney ReddinHolt44.00
Makenzie JonesCarnahan44.00
Jill StaytonCarlinville73.50
Nyla BrooksUniversity City73.50
Aubree WallaceCivic Memorial103.33
Taryn BlevinsMarquette103.33
Karsen JanyColumbia133.25

Free throw leaders
NameSchoolFTMFTAPCT
Jordyn CrowderBelleville East22100.0
Hannah MeiserCivic Memorial22100.0
Emily WilliamsCivic Memorial22100.0
Audrey RichardsonBorgia22100.0
Melanie HilmesBreese Central44100.0
Haley OttenschniederBreese Central66100.0
Jordyn LovelessCarlinville22100.0
Lillie ReelsCarlinville44100.0
Braley WiserCarlinville22100.0
Raelyn HarrisCarlyle44100.0
Lera SchmeinkCarlyle44100.0
Paige DolrenryCor Jesu22100.0
Amy VargheseCor Jesu22100.0
Sydney HarrisEdwardsville1010100.0
Macy SilveyEdwardsville22100.0
Kylie KisgenFreeburg11100.0
Maddy SchwemmerFreeburg44100.0
Lily HaireFort Zumwalt South22100.0
Bryn PawlikFort Zumwalt South22100.0
Genesis StarksMICDS11100.0

Assist leaders
NameSchoolAstAvg
Xela DavisCarnahan1111.00
Vada MooreSt. Clair199.50
Aubree WallaceCivic Memorial258.33
Lilly FunnemanGreenville66.00
Piper BrownParkway West126.00
Hailey MorganFort Zumwalt East186.00
Shakara McClineEast St. Louis115.50
Sophia DutkoGranite City155.00
Taryn BlevinsMarquette155.00
Shannon DowellO'Fallon55.00
Sam CooleyHolt55.00
Lauren MarksWesclin55.00
Abbie ZensenParkway West94.50
Lily JacksonSt. Charles West94.50
Chloe ReedLuth. St. Charles134.33
Kiyoko ProctorAlton84.00
Alexis CurtisDupo44.00
Kinsey BenackFestus84.00
Anna Belle WakelandGrandview44.00
Megan AulbertLuth. St. Charles124.00

Steal leaders
NameSchoolStlAvg
Kennedy HortonBrentwood88.00
Kennadie MillerBrentwood77.00
Sophia HoffmannCarlyle66.00
Haley StockhausenDuchesne186.00
Rhianna BlanchardFort Zumwalt North126.00
Malia RobertsonO'Fallon66.00
Kylee OrfLiberty115.50
Abby SussenbachGreenville55.00
Amy CekoLutheran South55.00
Chloe WhiteAlton Marquette155.00
Abby WilliamsAlton Marquette155.00
Lillie WeberNotre Dame55.00
Kylie AndersonOakville55.00
Abby AlverniaHolt55.00
Lexi WilmsmeyerTimberland55.00
Makenzie JonesCarnahan55.00
Junesha WashingtonCarnahan55.00
Aubree WallaceCivic Memorial144.67
Shakara McClineEast St. Louis94.50
Mya MannLadue94.50

Rebound leaders
NameSchoolRbsAvg
Izzy RossClayton2323.0
Lexi WilmsmeyerTimberland1616.0
Emilee TravnicekAlthoff3115.5
Myah ColemanMS-Berkeley3115.5
Emma ThompsonSt. Clair2914.5
Rylee MirthMcCluer North2713.5
Kari KruegerJerseyville1313.0
Mia NicastroSt. Charles West2512.5
Brooke MillerValmeyer3712.3
Emma MeyerCarlyle1212.0
Kailynne SmallGibault2412.0
Xela DavisCarnahan1212.0
Charliegh WilliamsMedicine and Biosc1212.0
Jacie PersingCarlyle1111.0
Brooklyn PierceClayton1111.0
Kinsey BenackFestus2211.0
Anna Belle WakelandGrandview1111.0
Emily SykesGranite City3311.0
Dyllan DayHillsboro1111.0
Libby BrewsterFrancis Howell2211.0

Blocked shot leaders
NameSchoolBlkAvg
Carlie VickWestminster88.00
Anna Belle WakelandGrandview55.00
Capri GarrettMcCluer North155.00
Kennedy HortonBrentwood44.00
Lexi WilmsmeyerTimberland44.00
Ally FitzgeraldMarquette113.67
Kyrah AndersonMS-Berkeley73.50
Ella StepanekGranite City103.33
Emma MeyerCarlyle33.00
Dyllan DayHillsboro33.00
Moriah BolinMaplewood-RH63.00
Teresa LaramieNotre Dame33.00
Laila JonesCarnahan33.00
Kailynne SmallGibault52.50
Yasmine EdmonsonFort Zumwalt East52.50
Sami OllerFather McGivney72.33
Khaliyah GoreeAlton22.00
Jarius PowersAlton42.00
Leah ThamesMS-Berkeley42.00
Elle EvansEdwardsville42.00
All information is as reported by the teams as of 12/19/2021.
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