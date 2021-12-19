Last week's statistical leaders

SCORING LEADERS (Min. Games Played)
|NAME
|School
|Pts
|Avg
|Jordan Speiser
|Luth. St. Charles
|87
|29.0
|Libby Brewster
|Francis Howell
|58
|29.0
|Tessa Crawford
|Jerseyville
|27
|27.0
|Kailynne Small
|Gibault
|51
|25.5
|Catherine Wakeland
|Grandview
|24
|24.0
|Allison Mohrhard
|Mehlville
|24
|24.0
|Sarah Means
|Troy
|24
|24.0
|Kate Restovich
|Visitation
|24
|24.0
|Mia Nicastro
|St. Charles West
|46
|23.0
|Rylee Denbow
|FH Central
|23
|23.0
|Norah Gum
|Waterloo
|91
|22.8
|Kennedy Horton
|Brentwood
|22
|22.0
|Maddy Schwemmer
|Freeburg
|22
|22.0
|Raychel Jones
|Vashon
|22
|22.0
|Lexi Wilmsmeyer
|Timberland
|22
|22.0
|Name
|School
|3FG
|Avg
|Kate Restovich
|Visitation
|6
|6.00
|Hannah Ermeling
|FH North
|5
|5.00
|Tessa Crawford
|Jerseyville
|5
|5.00
|Reilly Brophy
|Westminster
|5
|5.00
|Rylee Denbow
|FH Central
|5
|5.00
|Jenna Clark
|Webster Groves
|9
|4.50
|Sam Braidwood
|Clayton
|4
|4.00
|Maddy Schwemmer
|Freeburg
|4
|4.00
|Catherine Wakeland
|Grandview
|4
|4.00
|Alicia Hunn
|FH North
|4
|4.00
|Jordan Speiser
|Luth. St. Charles
|12
|4.00
|Chantrel Clayton
|Cardinal Ritter
|4
|4.00
|Sarah Means
|Troy
|4
|4.00
|Sydney Reddin
|Holt
|4
|4.00
|Makenzie Jones
|Carnahan
|4
|4.00
|Jill Stayton
|Carlinville
|7
|3.50
|Nyla Brooks
|University City
|7
|3.50
|Aubree Wallace
|Civic Memorial
|10
|3.33
|Taryn Blevins
|Marquette
|10
|3.33
|Karsen Jany
|Columbia
|13
|3.25
|Name
|School
|FTM
|FTA
|PCT
|Jordyn Crowder
|Belleville East
|2
|2
|100.0
|Hannah Meiser
|Civic Memorial
|2
|2
|100.0
|Emily Williams
|Civic Memorial
|2
|2
|100.0
|Audrey Richardson
|Borgia
|2
|2
|100.0
|Melanie Hilmes
|Breese Central
|4
|4
|100.0
|Haley Ottenschnieder
|Breese Central
|6
|6
|100.0
|Jordyn Loveless
|Carlinville
|2
|2
|100.0
|Lillie Reels
|Carlinville
|4
|4
|100.0
|Braley Wiser
|Carlinville
|2
|2
|100.0
|Raelyn Harris
|Carlyle
|4
|4
|100.0
|Lera Schmeink
|Carlyle
|4
|4
|100.0
|Paige Dolrenry
|Cor Jesu
|2
|2
|100.0
|Amy Varghese
|Cor Jesu
|2
|2
|100.0
|Sydney Harris
|Edwardsville
|10
|10
|100.0
|Macy Silvey
|Edwardsville
|2
|2
|100.0
|Kylie Kisgen
|Freeburg
|1
|1
|100.0
|Maddy Schwemmer
|Freeburg
|4
|4
|100.0
|Lily Haire
|Fort Zumwalt South
|2
|2
|100.0
|Bryn Pawlik
|Fort Zumwalt South
|2
|2
|100.0
|Genesis Starks
|MICDS
|1
|1
|100.0
|Name
|School
|Ast
|Avg
|Xela Davis
|Carnahan
|11
|11.00
|Vada Moore
|St. Clair
|19
|9.50
|Aubree Wallace
|Civic Memorial
|25
|8.33
|Lilly Funneman
|Greenville
|6
|6.00
|Piper Brown
|Parkway West
|12
|6.00
|Hailey Morgan
|Fort Zumwalt East
|18
|6.00
|Shakara McCline
|East St. Louis
|11
|5.50
|Sophia Dutko
|Granite City
|15
|5.00
|Taryn Blevins
|Marquette
|15
|5.00
|Shannon Dowell
|O'Fallon
|5
|5.00
|Sam Cooley
|Holt
|5
|5.00
|Lauren Marks
|Wesclin
|5
|5.00
|Abbie Zensen
|Parkway West
|9
|4.50
|Lily Jackson
|St. Charles West
|9
|4.50
|Chloe Reed
|Luth. St. Charles
|13
|4.33
|Kiyoko Proctor
|Alton
|8
|4.00
|Alexis Curtis
|Dupo
|4
|4.00
|Kinsey Benack
|Festus
|8
|4.00
|Anna Belle Wakeland
|Grandview
|4
|4.00
|Megan Aulbert
|Luth. St. Charles
|12
|4.00
|Name
|School
|Stl
|Avg
|Kennedy Horton
|Brentwood
|8
|8.00
|Kennadie Miller
|Brentwood
|7
|7.00
|Sophia Hoffmann
|Carlyle
|6
|6.00
|Haley Stockhausen
|Duchesne
|18
|6.00
|Rhianna Blanchard
|Fort Zumwalt North
|12
|6.00
|Malia Robertson
|O'Fallon
|6
|6.00
|Kylee Orf
|Liberty
|11
|5.50
|Abby Sussenbach
|Greenville
|5
|5.00
|Amy Ceko
|Lutheran South
|5
|5.00
|Chloe White
|Alton Marquette
|15
|5.00
|Abby Williams
|Alton Marquette
|15
|5.00
|Lillie Weber
|Notre Dame
|5
|5.00
|Kylie Anderson
|Oakville
|5
|5.00
|Abby Alvernia
|Holt
|5
|5.00
|Lexi Wilmsmeyer
|Timberland
|5
|5.00
|Makenzie Jones
|Carnahan
|5
|5.00
|Junesha Washington
|Carnahan
|5
|5.00
|Aubree Wallace
|Civic Memorial
|14
|4.67
|Shakara McCline
|East St. Louis
|9
|4.50
|Mya Mann
|Ladue
|9
|4.50
|Name
|School
|Rbs
|Avg
|Izzy Ross
|Clayton
|23
|23.0
|Lexi Wilmsmeyer
|Timberland
|16
|16.0
|Emilee Travnicek
|Althoff
|31
|15.5
|Myah Coleman
|MS-Berkeley
|31
|15.5
|Emma Thompson
|St. Clair
|29
|14.5
|Rylee Mirth
|McCluer North
|27
|13.5
|Kari Krueger
|Jerseyville
|13
|13.0
|Mia Nicastro
|St. Charles West
|25
|12.5
|Brooke Miller
|Valmeyer
|37
|12.3
|Emma Meyer
|Carlyle
|12
|12.0
|Kailynne Small
|Gibault
|24
|12.0
|Xela Davis
|Carnahan
|12
|12.0
|Charliegh Williams
|Medicine and Biosc
|12
|12.0
|Jacie Persing
|Carlyle
|11
|11.0
|Brooklyn Pierce
|Clayton
|11
|11.0
|Kinsey Benack
|Festus
|22
|11.0
|Anna Belle Wakeland
|Grandview
|11
|11.0
|Emily Sykes
|Granite City
|33
|11.0
|Dyllan Day
|Hillsboro
|11
|11.0
|Libby Brewster
|Francis Howell
|22
|11.0
|Name
|School
|Blk
|Avg
|Carlie Vick
|Westminster
|8
|8.00
|Anna Belle Wakeland
|Grandview
|5
|5.00
|Capri Garrett
|McCluer North
|15
|5.00
|Kennedy Horton
|Brentwood
|4
|4.00
|Lexi Wilmsmeyer
|Timberland
|4
|4.00
|Ally Fitzgerald
|Marquette
|11
|3.67
|Kyrah Anderson
|MS-Berkeley
|7
|3.50
|Ella Stepanek
|Granite City
|10
|3.33
|Emma Meyer
|Carlyle
|3
|3.00
|Dyllan Day
|Hillsboro
|3
|3.00
|Moriah Bolin
|Maplewood-RH
|6
|3.00
|Teresa Laramie
|Notre Dame
|3
|3.00
|Laila Jones
|Carnahan
|3
|3.00
|Kailynne Small
|Gibault
|5
|2.50
|Yasmine Edmonson
|Fort Zumwalt East
|5
|2.50
|Sami Oller
|Father McGivney
|7
|2.33
|Khaliyah Goree
|Alton
|2
|2.00
|Jarius Powers
|Alton
|4
|2.00
|Leah Thames
|MS-Berkeley
|4
|2.00
|Elle Evans
|Edwardsville
|4
|2.00