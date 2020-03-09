Suburban Green all-conference
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Suburban Green all-conference

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Suburban, Green division, 2020 girls basketball all-conference:

Player of the year: c Jasmine Manuel, sr., Summit

Coach of the year: Dustin Hays Summit

FIRST TEAM

G Jade Peirce, sr., Clayton

G Makayla Parton, sr., Seckman

G Isabella Dickneite, jr., Oakville

C Jayla McLemore, sr., Summit

G Makayla Moore, fr., Mehlville

G Minea Dervisevic, jr., Fox

G Angela Elguezabal, sr., Oakville

SECOND TEAM

G Kaya Mays, fr., McCluer

C Tia Reed, sr., Parkway West

G Abigail Potter, sr., Summit

G Briana Mercer, sr., Seckman

G Raina Bryant, jr., Summit

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