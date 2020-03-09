Suburban Green all-conference

Suburban, Green division, 2020 girls basketball all-conference:
Player of the year: c Jasmine Manuel, sr., Summit
Coach of the year: Dustin Hays Summit
FIRST TEAM
G Jade Peirce, sr., Clayton
G Makayla Parton, sr., Seckman
G Isabella Dickneite, jr., Oakville
C Jayla McLemore, sr., Summit
G Makayla Moore, fr., Mehlville
G Minea Dervisevic, jr., Fox
G Angela Elguezabal, sr., Oakville
SECOND TEAM
G Kaya Mays, fr., McCluer
C Tia Reed, sr., Parkway West
G Abigail Potter, sr., Summit
G Briana Mercer, sr., Seckman
G Raina Bryant, jr., Summit