Southwestern girls all-conference

Southwestern 2020 girls bowling all-conference:
FIRST TEAM
Ashleigh Thilman, jr., Collinsville
Caitlyn Ennis, jr., Collinsville
Mary Orf, sr., O'Fallon
Natalie Heltne, sr., O'Fallon
Abby Gray, sr., Belleville East
Caitlin Radliff, jr., Belleville East
SECOND TEAM
Brandy Stewart, jr., Collinsville
Courtney Baer, so., Collinsville
Grace Kowalski, sr., Belleville East
Mara Foutz, so., Belleville East
Grace Braswell, sr., O'Fallon
THIRD TEAM
Savannah Klingelhoefer, sr., Belleville West
Sue Luehmann, sr., Belleville East
Mackenzie Hunter, sr., Collinsville
Emma Zinn, so., Belleville West
Riley Langedorf, sr., Edwardsville
Madilyn Kohnen, sr., Belleville West