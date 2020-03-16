Southwestern girls all-conference
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Southwestern girls all-conference

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Southwestern 2020 girls bowling all-conference:

FIRST TEAM

Ashleigh Thilman, jr., Collinsville

Caitlyn Ennis, jr., Collinsville

Mary Orf, sr., O'Fallon

Natalie Heltne, sr., O'Fallon

Abby Gray, sr., Belleville East

Caitlin Radliff, jr., Belleville East

SECOND TEAM

Brandy Stewart, jr., Collinsville

Courtney Baer, so., Collinsville

Grace Kowalski, sr., Belleville East

Mara Foutz, so., Belleville East

Grace Braswell, sr., O'Fallon

THIRD TEAM

Savannah Klingelhoefer, sr., Belleville West

Sue Luehmann, sr., Belleville East

Mackenzie Hunter, sr., Collinsville

Emma Zinn, so., Belleville West

Riley Langedorf, sr., Edwardsville

Madilyn Kohnen, sr., Belleville West

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