Friday's best performances

Best performances (1 Goal Minimum)
|Player
|Goals
|Assists
|GWG
|Abrianna Garrett, Civic Memorial (vs Carlinville)
|4
|1
|1
|Mary Hardy, Parkway West (vs Fort Zumwalt East)
|3
|0
|1
|Taylor Kolinski, Windsor (Imperial) (vs Affton)
|2
|2
|1
|Ava Cerrano, Timberland (vs Pattonville)
|3
|0
|0
|Ella Lowry, Mascoutah (vs Mater Dei)
|2
|2
|0
|Penny Chen, MICDS (vs Rosati-Kain)
|2
|1
|1
|Maddy Follmer, Windsor (Imperial) (vs Affton)
|2
|1
|0
|Peyton Broderick, Windsor (Imperial) (vs Affton)
|2
|1
|0
|Campbell Schultz, MICDS (vs Rosati-Kain)
|2
|0
|0
|Kaylyn Aiello , Civic Memorial (vs Carlinville)
|2
|0
|0
|Avery Huddleston, Civic Memorial (vs Carlinville)
|2
|0
|0
|Heidi Fesler, Villa Duchesne (vs St. Vincent)
|1
|1
|0
|Kaylee Kruep, Windsor (Imperial) (vs Affton)
|1
|1
|0
|Isabella Bible, Hillsboro (vs Bayless)
|1
|0
|1
|Morgan Meador, Marquette (vs Westminster)
|1
|0
|1
|Alexa Hildebrand, Columbia (vs Winnetka New Trier)
|1
|0
|1
|Emma Thomas, Lindbergh (vs Visitation)
|1
|0
|1
|Izzy Miller, Villa Duchesne (vs St. Vincent)
|1
|0
|1
|Anna Pagano, Notre Dame (vs Summit)
|1
|0
|1
|Mikah Williford, Union (vs Helias)
|1
|0
|1