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Friday's best performances

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Best performances (1 Goal Minimum)

PlayerGoalsAssistsGWG
Abrianna Garrett, Civic Memorial (vs Carlinville)411
Mary Hardy, Parkway West (vs Fort Zumwalt East)301
Taylor Kolinski, Windsor (Imperial) (vs Affton)221
Ava Cerrano, Timberland (vs Pattonville)300
Ella Lowry, Mascoutah (vs Mater Dei)220
Penny Chen, MICDS (vs Rosati-Kain)211
Maddy Follmer, Windsor (Imperial) (vs Affton)210
Peyton Broderick, Windsor (Imperial) (vs Affton)210
Campbell Schultz, MICDS (vs Rosati-Kain)200
Kaylyn Aiello , Civic Memorial (vs Carlinville)200
Avery Huddleston, Civic Memorial (vs Carlinville)200
Heidi Fesler, Villa Duchesne (vs St. Vincent)110
Kaylee Kruep, Windsor (Imperial) (vs Affton)110
Isabella Bible, Hillsboro (vs Bayless)101
Morgan Meador, Marquette (vs Westminster)101
Alexa Hildebrand, Columbia (vs Winnetka New Trier)101
Emma Thomas, Lindbergh (vs Visitation)101
Izzy Miller, Villa Duchesne (vs St. Vincent)101
Anna Pagano, Notre Dame (vs Summit)101
Mikah Williford, Union (vs Helias)101
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